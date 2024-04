25 aprile, 2 giugno, 21 settembre…Portate a scuola la Costituzione!

E’ quello che va fatto,e lo abbiamo sintetizzato nel titolo del servizio per la ricorrenza a Matera del 25 aprile 1945, data di liberazione dal fascismo e dal nazismo nel nostro Paese, se si vogliono tenere alti valori, principi e libertà democratiche negli anni a venire, evitando quelle forzature pseudoriformiste che minano l’unità nazionale ( è la festa del 4 novembre) come l’autonomia differenziata . Avremmo voluto sentire, oltre agli appelli ai valori della Resistenza, per la pace e la libertà, dagli interventi di rappresentanti istituzionali (il sindaco di Matera Domenico Bernardi e il presidente della Provincia Piero Marrese), di associazioni combattentistiche (rappresentate dal prof Francesco Lisanti), partigiane (Anpi rappresentate dal presidente Carmela La Padula), consulta studenti (rappresentata da Sanya Bonelli) di progetti, iniziative,autonome ma meglio condivise- ed è qui il punto, per rilanciare in concreto, nella società, a scuola in primis, i valori della Resistenza che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana. Riferimenti alla pace, con Papa Francesco che continua a lanciare appelli nel deserto, mentre i conflitti nella striscia di Gaza e in Ucraina andranno avanti con la lunga scia di sangue di civili. E di iniziative di pace nemmeno l’ombra, forse con il nuovo parlamento europeo o alla vigilia delle elezioni presidenziali negli States. Troppi, tanti interessi in gioco. Nella nostra Costituzione c’è un riferimento preciso alla guerra, ma per la pace stiamo facendo ben poco in attesa degli eventi. Servono atti concreti a Matera come in provincia, in Basilicata, in Italia,altrimenti passerà il messaggio che la guerra è la normalità sulla testa della gente, che da Gaza all’Ucraina soffre mentre altri (da Occidente a Oriente) decidono sui loro destini. Non c’è l’Unione Europea, priva di autonomia decisionale, e questo non aiuta a superare le spinte sovraniste, la riduzione degli spazi di espressione che interessano anche il nostro Paese, come dimostra la cronaca di tutti i giorni. La Costituzione, pertanto, non va alterata. La storia non va reinterpretata: le pagine buie ( a 100 anni dal delitto Matteotti ) della repressione delle libertà individuale e costituzionali, le guerre sbagliate e quanto è venuto fuori da stragi, terrorismo, degli anni Settanta e a seguire, alcune delle quali attendono che si giunga alla verità dei mandanti, sono state alcune delle pagine buie del BelPaese. La memoria non va cancellata. E c’è il rammarico che sia stato fatto poco in passato per alimentarla. Si è perso tempo prezioso e nè c’è da meravigliarsi se la conflittualità, a volte pregiudiziale, sia aumentata in Italia. Servono buona politica e buon senso. Senso della misura per aggregare, non esasperare, dividere. La Costituzione è la Carta Comune da difendere. Ed è di quello di cui ci piacerebbe parlare per il 2 giugno, il 21 settembre 1943, il 4 novembre. Auspicabile che se ne parli in uno dei prossimi incontri in Prefettura, o in altra sede, tra quanti sono protagonisti di quelle celebrazioni, anche nella scelta del repertorio musicale. Se la “canzone del Piave” ricorda la prima guerra mondiale, il milite ignoto, l’unità nazionale, “il canto degli italiani” la festa della Repubblica nata dalla Resistenza, perchè le note di ”Bella ciao” di autore ignoto, che caratterizzano, quest’ultima vengono eseguite o cantate fuori dalle celebrazioni per il 25 aprile? Ritorniamo alla Costituzione…Servono partecipazione, consapevolezza, informazione(tasto dolente di questi tempi), senza tacere quello che non va e si deve preservare e migliorare, dicendolo nella maniera giusta ,aggregando altri sulle cose da fare .Altrimenti si finisce con l’avere il risultato opposto. Ed è quanto accaduto In Basilicata , per buttarla in politica, con il crescente astensionismo elettorale tra disimpegno democratico, qualunquismo e disfattismo. Attenzione…



25 aprile, intervento sindaco di Matera, Domenico Bennardi

Cari cittadini e care cittadine,

in questo 25 aprile, siamo qui per celebrare e ricordare la conquista della libertà da parte dell’Italia, con la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Ringrazio per la presenza tutti voi e saluto tutte le autorità civili, militari e religiose presenti. Un caloroso saluto a tutti i volontari delle associazioni combattentistiche e d’arma e alla banda di Matera.

Condividendo l’iniziativa di altri sindaci, oggi vorrei dare lettura, almeno parziale, del monologo di Antonio Scurati. Da vice presidente del consiglio nazionale dell’ANCI, riteniamo sia un’iniziativa di libertà civile che vuole contrapporsi a qualsiasi forma di censura:



Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924. Lo attesero sotto casa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L’onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l’ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno, alla luce del sole. Si batté fino all’ultimo, come aveva lottato per tutta la vita. Lo pugnalarono a morte, poi ne scempiaronoil cadavere. Lo piegarono su se stesso per poterlo ficcare dentro una fossa scavata malamente con una lima da fabbro.



Mussolini fu immediatamente informato. Oltre che del delitto, si macchiò dell’infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito. Mentre giurava, il Duce del fascismo teneva i documenti insanguinati della vittima nel cassetto della sua scrivania.

In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l’omicidio politico di Matteotti; si commemorano anche le stragi nazifasciste perpetrate dalle SS tedesche, con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani, nel 1944. Fosse Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto. Sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani. Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati.

Queste due concomitanti ricorrenze luttuose – primavera del ’24, primavera del ’44 – proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica – non soltanto alla fine o occasionalmente – un irredimibilefenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista.



Antonio Scurati, scrittore, giornalista, insegnante è anche Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Riprendo ora il mio discorso con un pensiero rivolto alla pace e alla speranza. Qualche giorno fa con il Presidente del Consiglio Comunale mi sono recato a Greccio per un percorso di gemellaggio tra più comuni.

Greccio è il luogo dove San Francesco preferiva vivere perché vi vedeva attuata quella scomoda vita evangelica, di assoluta povertà. In questo borgo vicino Rieti, il 25 dicembre del 1223, il frate inscenò una rappresentazione della Natività per gli abitanti di Greccio, portando un bue e un asino. Si trattò, di fatto, del primo presepe della storia, qualcuno lo considera il presepe vivente più antico. C’erano tante città che con i presepi e la natività hanno importanti tradizioni o eventi. E molto importanti sono stati i ponti di dialogo che si sono instaurati nel solco proprio di San Francesco che per primo aveva nel suo tempo sconfessato le crociate, proponendo un suo personale e universale messaggio di pace.

E’ interessante ricordare infatti come si rivolse San Francesco ad un monaco che desiderava ardentemente raggiungere la Terra Santa, siamo ai tempi della terza crociata, ne avremo purtroppo altre sei, lo scoraggiò così a recarsi in Terra Santa: “non hai necessità di cercare al di là del mare un luogo che puoi trovare ovunque. La Betlemme che cerchi è in ogni altare.” E infatti il presepe di San Francesco è il presepe eucaristico.

Ecco la sconfessione francescana delle crociate. Betlemme e l’intera Palestina, non è un luogo da contendersi bellicamente o da conquistare perché è ovunque, in ogni altare. Purtroppo oggi alcune crociate non sono ancora scomparse in Terra Santa, anche se le spade sono state sostituite da droni e carri armati.

Con noi c’era anche il sindaco di Betlemme che mi ha personalmente rappresentato tutta la sua preoccupazione per il fatto che non poteva tornare a casa, in quanto proprio in quei giorni si erano sollevati i droni iraniani sui cieli di Israele e avevano cancellato tutti i voli di ritorno.



“I rapporti fra le comunità politiche vanno regolati nella verità. La quale esige anzitutto che da quei rapporti venga eliminata ogni traccia di razzismo e venga riconosciuto quindi il principio che tutte le comunità sono uguali per dignità di natura, per cui ognuna di esse ha il diritto all’esistenza e al proprio sviluppo” anche queste ultime non sono mie parole ma quelle di Papa Giovanni 23°, le abbiamo lette sempre a Greccio. E’ la sua Enciclica Pace in Terris, del 1963, più di sessant’anni fa, troviamo parole profondamente attuali.

Come attuale oggi è la data del 25 aprile, per molti anni il 25 aprile è stata una scadenza formale, rituale, retorica e quasi banale. Avevamo quasi perduto il valore del 25 aprile, gli accadimenti nazionali ed internazionali di questo ultimo periodo ci hanno obbligati a riscoprire il valore irrinunciabile dell’antifascismo, che non è solo un’ideologia politica, quella della violenza e degli assassini. Il Fascismo è anche la propensione alla violenza, alla privazione delle tante libertà come quella di fare lavorare e fare impresa per colpa delle mafie (ieri abbiamo ascoltato storie vere e incredibili nell’evento delle giornate internazionali della Libertà che continuano anche tutta la giornata di domani in auditorium con incontri molto interessanti, ascolteremo magistrati, avvocati, ma anche filosofi).

Il fascismo oggi è ancheil non rispetto della verità, il fascismo è anche semplicemente il mentire sapendo di mentire,è nella scelta come società di preferire nel rapporto coi giovani i manganelli piuttosto che l’ascolto e il dialogo, è il perdere il senso umano anche nel confronto politico, spesso svuotato e sostituito da grida, superficialità e approssimazione.

Dobbiamo quindi ri-attualizzare il ricordo di quanti hanno deciso di sacrificare la propria vita per difendere la libertà perché c’è stato un periodo nella storia del nostro paese, in cui, giovani, intellettuali, operai, contadini, hanno deciso che la libertà valesse anche la vita di un essere umano, la propria vita, e questo è un messaggio che dobbiamo riprendere e trasmettere ai giovani, la solidarietà, l’unità costituzionale del Paese che qualche riforma oggi vuole minare, ma anche il fondamento che si deve vivere e pensare sempre da donne e uomini liberi.

Buon 25 aprile, viva la Libertà e viva la Pace.

25 aprile, intervento del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese

Rivolgo il mio saluto a Sua Eccellenza il Prefetto di Matera, a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle associazioni partigiane e combattentistiche, ai volontari della Protezione Civile e a tutti voi che ci onorate della partecipazione a questa sentita ricorrenza.

Il 25 aprile è il giorno in cui è nata l’Italia moderna: più libera, più democratica, più giusta, più bella. Il giorno in cui hanno vinto i valori fondanti della convivenza che poi sono stati racchiusi nel testo della nostra Costituzione, dove è sancito che tutti gli individui hanno libertà di parola, di pensiero, di stampa, di associazione, di culto.

La libertà è il bene più prezioso dell’essere umano: la possibilità di fare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di esprimere le proprie idee. Il contesto attuale, con la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese e i rischi di un allargamento all’Iran, dimostra che probabilmente non sempre siamo capaci di fare tesoro di determinati episodi della nostra Storia e di tener presente quanto siano importanti la libertà, la pace e la democrazia: è necessario, quindi, essere consapevoli di ciò che questi principi rappresentano. Soprattutto, dobbiamo trasmetterne l’importanza ai giovani e agli studenti, perché quel 25 aprile è stato un nuovo inizio per l’Italia e per l’Europa nel segno dell’elemento fondante del nostro continente: promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli.

Matera ha giocato un ruolo significativo durante il periodo della Resistenza e della Liberazione in Italia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la città ha vissuto momenti difficili e tuttavia molti cittadini si sono uniti alla Resistenza, impegnandosi attivamente nella lotta contro l’oppressione. Matera e la sua provincia, però, hanno saputo fronteggiare con grande maturità anche gli effetti della complessa stagione che stiamo vivendo, grazie a una capacità di inclusione e di accoglienza reale, che è il tratto distintivo della nostra comunità.



Oggi, visto il contesto che ci circonda, è più che mai attuale parlare di antifascismo, di Resistenza, della dignità del lavoro, della solidarietà e della libertà. Farlo significa onorare la nostra Costituzione che abbiamo ereditato con la piena consapevolezza che la libertà è il bene più prezioso che ogni essere umano ha a sua disposizione.

Per questi abbiamo il dovere di attualizzare il portato storico della Liberazione in relazione alle complessità del tempo che viviamo e, per farlo, non possiamo che onorare attraverso il ricordo lo straordinario esempio di altruismo che ha visto donne e uomini sacrificare la propria vita per la libertà.

Ritengo indispensabile praticare la pace non solo nei rapporti personali, ma anche in quelli virtuali dei social, che occupano tanta parte del nostro tempo. Ecco perché il mio messaggio è diretto soprattutto ai ragazzi, affinché comprendano che in ogni luogo che loro frequentano, pur se virtuale, dovranno sempre comportarsi con rispetto nei confronti di insegnanti e compagni.

Ma il messaggio è in realtà diretto a tutti, anche a noi adulti e a noi rappresentanti delle istituzioni perché dobbiamo quotidianamente mantenere alta la guardia e impegnarci per raccogliere quel testimone ideale che la Resistenza e la Liberazione ci hanno lasciato perché solo l’affermazione costante della democrazia e della libertà portano con sé l’assunzione di responsabilità individuali e collettive che costituiscono la coscienza civile di un popolo e di una nazione.

Nel ribadire che siamo liberi solo se non dimentichiamo, ricordo a tutti che l’istituzione che oggi rappresento, la Provincia di Matera, vera e propria “agorà dei giovani” oltre che “casa dei comuni” sarà sempre la culla della vera democrazia e rappresenterà costantemente un baluardo insormontabile per la difesa della libertà

Viva l’antifascismo, viva la resistenza, viva l’Italia del 25 aprile!

25 aprile, intervento di Sanya Bonelli, presidente della Consulta degli studenti della provincia di Matera

Buongiorno a tutti da parte dell’ufficio scolastico Provinciale e dei miei colleghi, che saluto per primi, gli studenti e le studentesse della provincia di Matera che ho l’onore di poter rappresentare, saluto e ringrazio dell’invito le autorità civili e militari presenti, è un grande onore essere qui oggi e poter portare la voce degli studenti e delle studentesse della provincia rispetto a una commemorazione di così grande importanza, il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Oggi siamo qui in un esercizio di memoria che soprattutto nel nostro presente ha un ruolo e un valore etico molto importante. Il 25 Aprile del 1945, ci fu un segnale radicale in Italia, ci fu la dimostrazione di gaunto agli italiani importasse dell’italia e di quanto agli italiani importasse di essere italiani.

II 25 aprile del 1945, ebbe luogo l’insurrezione della popolazione nelle regioni italiane occupate dai nazisti e dai fascisti e l’inizio della ritirata di tali truppe dal territorio italiano.

Ful’atto finale di un processo ancor più lungo (che ebbe inizio dopo l’8 settembre 1943, quando fu reso pubblico l’armistizio firmato dal governo italiano con gli angloamericani- se hai tempo), la Resistenza, il vasto ed eterogeneo movimento di lotta contro l’occupazione tedesca e il fascismo, un movimento contro la violenza.



Ma il 25 aprile non è solo un’insurrezione contro una fazione politica, è molto di più e rappresenta oggi molto di più. Un’insurrezione per la libertà, a cui parteciparono uomini, donne, giovani con i movimenti studenteschi di diverso colore politico, di diverse estrazioni sociali, di diverse origini geografiche che avevano però in comune una cosa: l’essere italiani e il voler proteggere il loro essere e il luogo naturale dove questo essere potesse esistere, l’Italia. Furono uomini i protagonisti di questa insurrezione, furono donne le protagoniste di questa insurrezione ( si potrebbe dire tanto sul ruolo della figure femminile nella Resistenza), i protagonisti sono tutti i martiri che hanno deciso di seguire con fedeltà i propri principi dando la propria vita.

Ma mi sembra più giusto dire che furono gli umani i protagonisti del 25 aprile: umani il cui coraggio superò la paura di morire per dar voce alla verità, al cambiamento, quegli italiani che dopo anni di agonia ebbero il coraggio di dire basta all’oppressione, alla violenza, alla schiavitù, persino quella intellettuale. Umani e non uomini, perché il sostantivo è diverso e fa la differenza: Hobbes diceva Homo homini lupus est ( l’uomo è lupo per un altro uomo), l’umano è un concetto ancora più grande, dalia natura sensibile, l’umano è quello che crea l’umanità, l’umano ha dei valori etici su cui fonda la propria vita. Non tutti gli uomini sono umani. Ecco partendo da questa distinzione, furono umani gii uomini e le donne che. parteciparono al 25 aprile del 1945, perche aldia di qualsiasi pensiero avevano in mente senza interessi un’unica concezione: pace, stabilità, Italia. Mai come oggi il 25 aprile rappresenta in un clima cosi cosmopolita un grande giorno di riflessione per tutti e tutte e ovviamente per le nuove generazioni. I 25 aprile ci ricorda di essere italiani, di vivere in Italia quella terra per cui centinaia di migliaia di compatrioti hanno gettato il sangue, di avere un passato coraggioso, degno, vero, umano. Il 25 aprile deve ricordarci l’importanza dei nostri diritti, di chi siamo, dell’idea di popolo che uomini e donne hanno cercato di di rendere e di trasmettere con i valori della condivsione, dell’humanitas, delfurio di della libertà di essere chi siamo, ma soprattutto di essere indipendentemente da tutto italiani.



Noi giovani, cellule totipotenti di questo presente e cittadini del futuro, dobbiamo tenere a mente tutto ciò che è stato fatto, tutto quel sangue versato, questa libertà conquistata, l’animo coraggioso che ci è stato impartito, la bellezza della nostra cara Italia tanto desiderata libera. Dobbiamo ricordarci di proteggere quella libertà, la libertà di qualunque genere che sia fisica o di espressione, di quei valori, di preservare la pace e la giustizia, di preservare il nostro nome, l’essere italiani che indipendentemente da tutte le nostre sfaccettature ci rende uguali, ci rende uniti, ci rende parte di un tutto ancor più grande e di ripudiare la violenza, l’oppressione, la discriminazione, la dipendenza, dobbiamo ricordarci di essere e preservare il nostro essere umani, italiani. E l’invito che faccio a tutti noi, in particolare ai noi del futuro e di ricordarci del 25 aprile, delle donne che durante un periodo come quello che stiamo trattando persero la vita con orgoglio per salvare quel territorio che oggi varchiamo è che a volte sottovalutiamo, a tutti gli uomini che hanno versato coraggio, sudore e sangue per darci un’Italia libera, concreta, vicina al cittadino e con diritti. Che si prenda consapevolezza di ciò perché questa giornata, la festa della liberazione, ci ricordi di liberarci da qualsiasi oppressione, da qualsia si violenza che non ci permette di essere davvero chi siamo, che vuole elidere quello che siamo, ricordiamoci allora di quel coraggio ma anche e soprattutto di quella volontà. Che si faccia diventare realtà e non solo inchiostro su carta quegli articoli unici che compongono la nostra costituzione: è questa la nostra missione ragazzi, vivere in un’Italia libera e proteggere quella libertà che il 25 aprile ci ha dato. E concludo con una delle frasi che meglio può rappresentare tutto questo discorso: qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce, perché tutti li avessero averti per sempre alla luce, Giuseppe Ungaretti noi giovani ci impegneremo e non è una promessa a portare a preservare questa luce che ci è stata donata per vederci sempre chiaro, per vedere la bellezza di essere italiani.

Non restate uomini indifferenti ma cittadini umani consapevoli.



25 aprile, intervento di Carmela La Padula, presidente del Comitato provinciale dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia

Saluto tutte le Istituzioni presenti, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, i rappresentanti degli Studenti, le cittadine antifasciste e i cittadini antifascisti.

Quest’anno celebriamo il 79° anniversario della Liberazione e la data del 25 aprile resta il simbolo dell’Italia libera e liberata, dopo venti mesi di Resistenza e uno straordinario tributo di sangue e di dolore. Con la fine dell’occupazione tedesca e del fascismo, con la fine del conflitto, si abbatteva lo Stato fascista, ma anche il vecchio Stato liberale, e si avviava la costruzione di un nuovo Stato e di una nuova società. Il 2 giugno del 1946 il popolo sceglieva la Repubblica e con la Costituzione del 1948 nasceva l’Italia democratica che si fonda sul lavoro e che ripudia la guerra.

Dal 25 aprile nasce la nuova Italia libera, democratica, costituzionale e antifascista.Ogni anno celebriamo questo giorno e rinnoviamo l’impegno in difesa di quei valori.

Voglio , perciò, dire: Viva la Repubblica antifascista!



Purtroppo, oggi in Italia, siamo ormai nel pieno di una emergenza democratica. Vi è al governo una coalizione di forze di destra espressamente ostili alla Costituzione, in un intreccio di neoliberismo e autoritarismo, e di pulsioni neofasciste.

L’attuale governo nelle sue azioni si muove contro i principi fondanti della Costituzione e i valori dell’antifascismo e della Resistenza. Ciò è dimostrato dall’offensiva contro le conquiste sociali, il carattere universalistico della sanità e della scuola pubblica e lo stesso diritto di sciopero.

Siamo preoccupati dei tentativi di stravolgere il nostro quadro costituzionale a partire dalla autonomia regionale differenziata e dal progetto sul premierato, lo svuotamento dei poteri del Parlamento ; l’attacco all’indipendenza della magistratura; il venir meno della separazione dei poteri, che è alla base di ogni sistema democratico.

La controriforma costituzionale in discussione alle Camere, che vuole introdurre l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sterilizzando il ruolo del Parlamento e la funzione di garanzia dello stesso Presidente della Repubblica, è la chiave di questo percorso.

Occorre ribadire l’unità e la indivisibilità della Repubblica sancita all’art. 5 della Costituzione, messa a rischio dalla autonomia differenziata.

Anche noi lucani dobbiamo comprendere che l’autonomia differenziata è un colpo mortale al futuro della nostra terra. La sanità, le scuole, l’uso delle risorse per investimenti, tuttosubirà tagli fortissimi, e l’effetto sarà di una regione sempre più spopolata.

E purtroppo il centro-destra lucano e il Presidente Bardi, rieletti alla guida della Regione, ci lasciano in eredità la sciagurata sottoscrizione della autonomia differenziata ( l’unico governo regionale meridionale che ha fatto questa scelta).

Sconfiggere il progetto di segno autoritario del premierato, insieme con quello della autonomia regionale differenziataè il compito principale a cui siamo chiamati. La più ampia convergenza di tutte le forze antifasciste, l’impegno del mondo della cultura, la mobilitazione di tutti i movimenti e le associazioni della società civile saranno essenziali in una battaglia che non dovrà avere un respiro solo difensivo, ma anche tradursi in un’azione per una riforma intellettuale e morale del paese attraverso il rilancio e la piena attuazione dei principi costituzionali.

Che ci sia una emergenza democratica in questo paese lo dimostra anche l’occupazione e il degrado dei mezzi di informazione, l’attacco al giornalismo libero e alle manifestazioni del dissenso; la cancellazione di diritti fondamentali conquistati dai movimenti delle donne.

Le manganellate agli studenti e le querele per diffamazione contro la critica politica mostrano un potere sempre più intollerante alle contestazioni, che chiude gli spazi politici, quando non esercita, come nei casi citati, una vera e propria «violenza istituzionale».

La democrazia è conflitto e il dissenso ne è elemento essenziale. La democrazia si esprime nelle forme rappresentative, così come dal basso, attraverso l’esercizio dei diritti costituzionali, in primo luogo quelli legati al conflitto: lo sciopero, l’espressione del pensiero, le manifestazioni di dissenso. Sono concretizzazioni della partecipazione effettiva, che è il cuore della democrazia. Studentesse e studenti che manifestano esercitano diritti costituzionali, materializzano la democrazia, rendono effettiva la partecipazione, restituiscono alle università il loro ruolo di costruzione di sapere critico. Gli studenti si stanno battendo per evitare che la ricerca universitaria venga integrata con le attività militari, per evitare di introdurre la filiera bellica nelle università mentre, invece, abbiamo bisogno di una accademia della pace.

Sono i manganelli contro studentesse e studenti a non essere accettabili; sono un «fallimento» ha detto il presidente Mattarella. Non è accettabile la violenza fisica della polizia così come non è accettabile la violenza verbale sottesa al qualificare come «delinquenza» le manifestazioni. Si ferisce la democrazia se si delegittimano i manifestanti definendoli «delinquenti», o intolleranti e addirittura antisemiti, se manifestano a favore del popolo palestinese . Se vi sono atti che integrano fattispecie di reato saranno perseguiti per le vie ordinarie , ma quando le istituzioni criminalizzano coloro che contestano esercitano una violenza verbale.

Quanto alla libertà di manifestazione del pensiero, «pietra angolare dell’ordine democratico» , se pensiamo ad esempio al caso Meloni contro Canfora, quando le critiche concernono le istituzioni prevale, anche in relazione alle persone che le ricoprono, il diritto di critica politica.

Voglio oggi ricordare l’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, di cui quest’anno ricorre il Centenario, a cento anni dai fatti del 10 giugno 1924.

Per ricordarlo degnamente vi dovrei leggere il testo del monologo di Antonio Scurati, che è stato censurato dalla Rai, la televisione pubblica.

Il risultato è stato che il suo testo è rimbalzato ovunque, letto a reti unificate e, per chiudere il caso, perfino il presidente Meloni è stato costretto a pubblicarlo. Ma bisogna condividerne i contenuti, altrimenti è solo ipocrisia. Noi ringraziamo Scurati perché condividiamo tutto ciò che ha scritto.

Voglio leggervi solo le ultime parole del monologo di Scurati:

“La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra.

Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana”.

Questa destra parla sempre di italianità. Eppure succede che in Europa un governo illiberale come l’Ungheria tiene in carcere in condizioni degradanti ed espone in catene una giovane donna italiana, nel totale disinteresse del nostro governo che, al netto della retorica sulla italianità, continua a non occuparsi di Ilaria Salis. Forse perché lei è una donna italiana antifascista?.

A proposito delle donne, che anche questo governo dice di voler tutelare: un grave attacco ai diritti delle donne rappresenta l’approvazione alle Camere dell’emendamento al decreto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che permette alle associazioni pro vita di entrare nei consultori.

La decisione di coinvolgere tali associazioni, note per la loro posizione anti-aborto e per le loro campagne discriminatorie e giudicanti nei confronti delle donne che hanno scelto di interrompere una gravidanza, è inaccettabile.

I consultori dovrebbero essere luoghi sicuri e accoglienti per tutte le donne, indipendentemente dalle loro scelte personali riguardo alla gravidanza. Consentire l’ingresso di organizzazioni che potrebbero esercitare pressioni morali sulle donne e compromettere la loro libertà di scelta è un affronto alla dignità e all’autodeterminazione femminile.

In un momento in cui dovremmo lavorare per garantire l’accesso equo ai servizi sanitari per tutte le donne, questa decisione rappresenta un significativo passo indietro.

Bisogna agire per correggere questa distorsione e ingiustizia, per proteggere i diritti e la dignità delle donne in Italia. La stessa Unione Europea ha già stigmatizzato l’Italia per questo provvedimento.

Non possiamo dimenticare che siamo in un mondo in guerra.

Tutto è in pericolo perché c’è la guerra, e se ne parla spesso in modo irresponsabile, come se fosse una dura necessità o, peggio, una nuova e accettabile normalità. Mentre il mondo intero si riarma come prima dei due conflitti mondiali, si dichiara possibile in Europa una guerra convenzionale ad alta intensità e si vota per l’aumento delle risorse destinate agli armamenti, e la maggioranza nel parlamento italiano è d’accordo, in un’escalation terribile di rovine e di morte, a due anni di distanza dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.



A giugno prossimo saremo chiamati al voto per le elezioni europee. Con amarezza possiamo dire che sembra tramontata l’idea di Europa come area di pace, di distensione e di cooperazione internazionale e anche come soggetto di nuovi rapporti tra Nord e Sud del mondo. Invece sta oggi ritornando il clima più pesante della “guerra fredda”, sino agli irresponsabili appelli ad entrare direttamente in guerra che alcuni vorrebbero fare divenire “senso comune”. In questi ambiti si deve constatare una totale abdicazione dell’Europa a un ruolo autonomo nella scena internazionale, la subordinazione delle sue istituzioni all’atlantismo guidato dagli Stati Uniti, la rinuncia a svolgere un’azione per la fine delle ostilità e per una pace negoziata nel rispetto di tutti i soggetti interessati.

Intanto un mega pacchetto di aiuti militari arriva dal Congresso e poi dal Senato statunitense a Ucraina e Israele, tanto grande da sfiorare i 100 miliardi di dollari, a Zelensky vanno oltre 60 miliardi,a Netanyahu 26. Una pioggia di armi perché la guerra continui. L’approvazione arriva poche ore dopo l’ennesima strage di palestinesi commessa da Israele a Rafah.

Nel complesso medico di Al-Shifa, a Gaza City, e a Khan Yunisl’esercito israeliano ha compiuto un altro massacro e ha tentato di nascondere le prove seppellendo le vittime in una fossa comune. Dopo l’orribile azione terroristica di Hamas del 7 ottobre, oggi è necessario stigmatizzare il governo di Israele per quello che ha fatto in questi mesi e riteniamo pretestuoso bollare come antisemita ogni critica al governo israeliano visto che persino i cittadini israeliani manifestano contro Netanyahu.

Inoltre, l’attacco israeliano del 1° aprile scorso al consolato iraniano a Damasco e la successiva reazione iraniana con il lancio dall’Iran di droni e missili sul territorio israeliano rappresentano due ulteriori tappe dell’escalation della guerra in Medio Oriente.

Bisogna impedire altre azioni militari in una spirale di vendette e ritorsioni che possono portare all’allargamento della guerra a tutto il Medio Oriente, con rischi per tutto il pianeta.

Bisogna fermare il conflitto e la carneficina a Gaza e salvare gli ostaggi israeliani.

Le mobilitazioni dei Comitati per la pace o degli studenti per la Palestina contribuiscono a spezzare la tragica ignavia di una società che assiste muta ad un genocidio in diretta ( con quasi 35 mila persone uccise, tra queste 10 mila donne e 13 mila bambini), e chiedono il rispetto del diritto internazionale contro le politiche del governo di Israele. Eppure ogni opinione che contraddice la verità di Stato sulle vicende internazionali viene delegittimata come una sorta di collusione con il nemico.

Dobbiamo chiedere il Cessate il fuoco, ovunque! In Palestina, in Ucraina, in tutti i conflitti. Non è solo uno slogan ma l’esatta rappresentazione dell’articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra.



Come fecero allora le nostre partigiane e i nostri partigiani , vogliamo continuare a lottare insieme per un’Italia antifascista e democratica in cui le famiglie, le donne, i giovani, il nostro grande popolo illuso e deluso, abbia una speranza vera di futuro, fatta di un buon lavoro, di un salario dignitoso, di diritti civili per tutti, di una pace stabile e duratura. Soprattutto adoperiamoci perché i diritti sanciti dalla nostra Costituzione possano essere attuati e non ignorati, o addirittura cancellati.

Piero Calamandrei diceva: “La libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare”.

Ecco, noi oggi cominciamo un po’ a sentirci soffocare in questo paese. E’ il momento di usare tutta la nostra libertà e tutta la nostra autonomia.

Viva la liberazione, viva il 25 aprile e viva l’Italia antifascista!



25 aprile, Ugl Matera alla cerimonia per la festa della Liberazione.

“A Matera, alla celebrazione della ricorrenza del 25 aprile l’Ugl oltre che essere presente all’evento con un messaggio vuole attenzionare tutto rivolto al futuro, bene più prezioso dell’essere umano dove la principale aspirazione di un popolo e’ la sua libertà. Trarre dalla bandiera italiana, la bellezza di essere liberi oggi 25 aprile 2024, in occasione del 79° anniversario della Liberazione dall’oppressione nazi-fascista della seconda guerra mondiale: è per l’Ugl motivo di profonda riflessione per un sistema occupazionale di grande portata negativa per il territorio e dove ancora quest’anno ricade in un periodo storico segnato dall’attacco bellico della Russia all’Ucraina e proprio per questo, ancora più carica di significati e spunti di riflessione”.



Su gradito invito del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha partecipato l’Ugl Matera con il Segretario Provinciale Pino Giordano, i dirigenti Francesco Stigliano e Maristella Pace alle celebrazioni dell’anniversario della Liberazione, “giorno in cui è nata l’Italia moderna, più libera e democratica, più giusta e bella. Il tricolore, il valore dell’unità, della coesione di un popolo, della volontà di salvaguardare libertà e democrazia con la possibilità di fare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di esprimere le proprie idee tutelando la democrazia, l’uomo al centro di tutto, il lavoro senza del quale non c’è libertà anche nell’ambito familiare. Oggi, 25 Aprile è un promemoria del coraggio e del sacrificio di chi ha lottato per ristabilire la via della democrazia, della libertà sui regimi che negavano i diritti naturali delle persone e delle comunità. Per l’Ugl Matera essere liberi, deve voler dire avere anche un lavoro e solo così possiamo definire il popolo italiano capace di sfidare una competizione sociale, politica, economica, culturale, tra le famiglie che vivono oggi più che mai in un lastrico sociale. Noi sindacato tutto, facciamo parte delle Istituzioni che rappresentano il popolo nella sua globalità anche nei momenti di sconforto. Dobbiamo contribuire a costruire e mantenere un clima pacifico e a vigilare sul rispetto della libertà. Un lavoro che deve significare sicurezza, legalità e dove gridiamo ad alta voce: ‘Basta morti sul lavoro’. Tutti insieme abbiamo il dovere di concedere parte delle nostre energie per salvaguardare la libertà che quotidianamente viene minacciata in ogni angolo della nostra comunità materana. Abbiamo il dovere di onorare coloro che hanno fatto sacrifici inimmaginabili, donando anche la loro vita, per consegnarci uno Stato più libero, che tende al benessere, ma che deve ritrovare e rinnovare ragioni e valori condivisi. Come dobbiamo provare a fare lo sforzo di capire che le Istituzioni sono il luogo dell’unità, anche tutto il sindacato sforzandoci nel segno dell’idee uniche e unite a vantaggio del lavoro e della tenuta occupazionale del nostro territorio. Questo è il messaggio augurale dell’Ugl Matera, fiduciosi che a conclusione della Festa della Liberazione vada a scuotere i cuori dei potenti affinché ci sia veramente tanta serenità tra i popoli e in tutto il mondo, – concludono Giordano, Stigliano e Pace”.

ALCUNI MOMENTI DEL 25 APRILE