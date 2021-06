Il Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso, diretto da Nunzio Nicola Disabato, ancora una volta è stato protagonista delle attività legate al Giffoni Film Festival: la struttura montese, infatti, è stata tra le 10 che a livello nazionale hanno ospitato il “Giffoni Day”, manifestazione che dà ufficialmente il via alle attività che si svolgeranno dal 21 al 31 luglio 2021. Fitto il programma dell’esaltante giornata, aperto dal raduno dei giovani partecipanti nella piazzetta antistante il Cine Teatro montese, con successivo trasferimento alla millenaria Abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo, monumento simbolo della Città di Montescaglioso. La conferenza si è svolta nei pressi dell’ingresso alla Sala del Capitolo abbaziale, luogo nel quale, negli anni ‘50 del secolo scorso è stato allestito il primo cinema della città montese. Il direttore artistico Giuseppe Disabato ha sottolineato il notevole rilievo riservato alle attività con le scolaresche, iniziate già nel 1995 e, allo stesso tempo, il forte legame che oramai dal 2004 unisce il percorso del CTNA con le attività del Giffoni Film Festival, attraverso il progetto “Vivendo il cinema tra sogno e realtà“. Il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito ha sottolineato la presenza di tanti giovani e la partecipazione della Città montese ad un’iniziativa così rilevante. Ha ringraziato ed elogiato la professionalità che ha sempre contraddistinto la famiglia Disabato nella gestione della propria struttura cinematografica. Il vicesindaco Rocco Oliva ha evidenziato il forte e duraturo legame tra Giffoni e Montescaglioso, un connubio, questo, che ha coinvolto l’amministrazione comunale con l’iniziativa “Borghi in Festival“, tramite la quale si punta a promuovere le eccellenze tra i borghi italiani. Il Presidente del G.A.L. START 2020 Leonardo Braico ha definito “storica” la giornata in quanto dedicata al cinema; ha poi fatto riferimento alle attività poste in essere dal GAL, tra le quali vi è la valorizzazione della cultura e turismo nelle varie forme. La Basilicata è terra di cinema: a tal proposito ha parlato della nuova iniziativa che coinvolge attori come Andrisani e Paradiso, che ha l’obiettivo di consentire la scoperta del territorio, ricco di storia, arte, cultura.

La consigliera regionale alle Attività di Promozione Culturale Gerardina Sileo ha posto in evidenza l’emozione di trovarsi alla presenza di tanti giovani; ha poi ringraziato le istituzioni che hanno reso possibile portare il mondo del Giffoni Film Festival fuori dai suoi confini, nel segno della promozione dei territori. A luglio ci saranno gli stati generali mondiali del cinema in Basilicata: ha assicurato la possibilità ai giovani di esprimersi all’interno di questa iniziativa. Gli hub locali saranno inseriti all’interno della nuova legge cinema che sarà varata a livello regionale. La promozione più grande può venire fuori solo attraverso i giovani. Ha poi invitato una delegazione a raggiungere gli uffici regionali allo scopo di mettere a punto nuove iniziative. La consigliera Sileo ha poi assegnato a Sanya Bonelli, delegata dell’hub di Montescaglioso, la redazione di tre articoli per l’istituzione di una giornata internazionale cinematografica regionale che si terrà una volta all’anno. La prima sarà a Montescaglioso, perché nasce qui, e poi si espanderà sul territorio. in cui saranno protagonisti i giovani: la Giornata di cooperazione internazionale giovanile “Da un punto dell’universo all’Universo”.

Natascia De Rosa (Delegata Giffoni) ha ringraziato i ragazzi per la loro gioiosa presenza e per l’impegno, più alta espressione di affetto nei confronti di Giffoni. Ha espresso un forte ringraziamento alla famiglia Disabato, con la quale è stata creata una collaborazione ultradecennale, sottolineando, inoltre, le forti affinità esistenti tra la storia del Cineteatro Andrisani e quella del Giffoni Film Festival. Dopo le premiazioni al Comune di Montescaglioso e al CTNA il programma è proseguito con il buffet celebrativo ed il rientro al Cine Teatro “N. Andrisani”, dove, in anteprima, è stato proiettato il docu-film “Giffoni: una bella storia italiana”, realizzato dal team della produzione del festival campano per raccontare, in 90 minuti, il mondo di Giffoni visto attraverso gli occhi dei suoi protagonisti grazie ad un emozionante collage di frammenti, realizzato in oltre 8 mesi di lavorazione. Al termine della proiezione tutti gli hub italiani si sono collegati in video call nazionale con Giffoni per raccontare l’evento: nella stessa occasione al direttore dell’hub di Montescaglioso Giuseppe Disabato è stato consegnato un riconoscimento di #Giffoni50 per il prezioso lavoro condotto sul territorio. Il direttore artistico del GFF Claudio Gubitosi, nell’occasione, ha elogiato il direttore artistico Giuseppe Disabato e l’elevato livello di preparazione dimostrato da tutti i ragazzi provenienti dal CTNA di Montescaglioso.

L’edizione 50Plus del festival, in programma dal 21 al 31 luglio 2021, vedrà l’allestimento di spazi ed apposite aree per la visione di tutti i film in concorso per le varie sezioni. Le attività in programma, come avvenuto nell’edizione 2020, si svolgeranno nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti.

50Plus costituirà il prologo di altre iniziative previste nel periodo ottobre – dicembre 2021, attività che coinvolgeranno altre 40 città italiane.

(Nella foto NATASHA DE ROSA (Delegata Giffoni) e GIUSEPPE DISABATO (C.T. N. Andrisani).