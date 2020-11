Ecco a seguire i “Dati estratti alle ore 13.30 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e relativi ai “dati processati il 17 novembre 2020“.

Su 2.061 tamponi di giornata, i positivi sono 272 (di cui 36 non residenti) – con il rapporto positivi/tamponi che è al 13,20%, inferiore a quello nazionale del 15,40% e di quello lucano della settimana scorsa che è stato del 14,28%. Stabili i ricoveri (in lieve calo) sia in totale che in terapia intensiva, a seguito -purtroppo- anche dei decessi che sono stati 14. Ci sono anche 45 guariti.

Ricoverati 172

61 MI Matera

13 Pneumologia Matera

12 TI Matera

39 MI Potenza

16 Pneumo Potenza

15 MU Potenza

16 TI Potenza

Positivi 272 (36 non residenti)

32 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Bastia (PG)

1 Conza della Campania

1 Rocca Imperiale

1 Francavilla a Mare domiciliato Matera

5 Abriola

4 Anzi

1 Armento

3 Avigliano

9 Balvano

2 Barile

1 Bella

15 Calvello

2 Episcopia

7 Ferrandina

1 Filiano

4 Garaguso

9 Irsina 1 domiciliato Tolve

7 Lagonegro

1 Latronico domiciliato Roma

2 Laurenzana

8 Lauria

14 Lavello

37 Matera

6 Melfi

22 Montalbano Jonico

3 Montemilone

2 Montemurro

2 Nemoli

3 Nova Siri 1 domiciliato Policoro

3 Palazzo

4 Paterno

1 Pescopagano

1 Pietragalla

1 Pignola

1 Pisticci

6 Policoro

1 Pomarico

14 Potenza 1 domiciliato Avigliano

2 Rionero

2 Ripacandida

1 Rivello

1 Rotonda

1 Salandra

1 San Chirico Nuovo

1 San Mauro Forte

8 Scanzano

1 Terranova di Pollino

1 Tolve

1 Tramutola

6 Tricarico

2 Tursi 1 domiciliato Policoro

1 Vaglio

5 Venosa

1 Vietri

Guariti 45

1 Avigliano

11 Brienza

5 Genzano

5 Lauria

4 Marsiconuovo

3 Marsicovetere

1 Melfi

1 Montemurro

5 Palazzo

2 Paterno

1 Policoro

1 Sarconi

2 Satriano 1 domiciliato Brienza

1 Teggiano domiciliato Brienza

1 Venosa

1 Viggiano

Deceduti 14

2 Montalbano

2 Matera

1 Salandra

1 Tursi

1 Potenza

1 Venosa

1 Ferrandina

1 Accettura

2 San Fele

1 Melfi

1 Episcopia