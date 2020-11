Con il precipitare della situazione, la Basilicata sta transitando -da domani- nella nuova condizione di zona arancione (https://giornalemio.it/cronaca/la-basilicata-da-mercoledi-diventa-arancione-conferma-da-bardi/), con relativa nuova ordinanza del Presidente della Giunta regionale Bardi (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-emana-nuova-ordinanza-n-42-e-diffonde-video/) e l’amarezza di ritrovarsi in una situazione, ampiamente prevista, a cui ci si poteva predisporre meglio utilizzando appieno i mesi estivi e le risorse per la sanità che erano pervenuti alle regioni dal governo nazionale. Una per tutte, aumentare ad esempio la capacità di somministrare tamponi tempestivamente (provate a vedere cosa bisogna fare per ottenerne uno in tempi rapidi, salvo pagare 85 euro dai privati). E pensare che in questa regione siamo rimasti davvero in pochi.

Dal nostro punto di osservazione, quell’indice tra tamponi effettuati e positivi riscontrati che abbiamo monitorato in questi report quotidiani e che è balzato dall’ultima settimana di ottobre (26/10-1/11)- che in media è stato dell’8,79% al 15,83% di quest’ultima settimana che si è conclusa ieri-, non faceva sperare, purtroppo, nulla di buono.

Ed eccoci qui a riportare le consuete anticipazioni dei “Dati estratti alle ore 12.10 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e riferiti ai “dati processati il 9 novembre 2020”.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale della task force che certifica in 2.851 gli attuali positivi residenti in regione.

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO 10 NOVEMBRE (DATI 9 NOVEMBRE)

La task force regionale comunica che ieri, 9 novembre, sono stati processati 1.571 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 264 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 35 residenti in Puglia e lì in isolamento, 2 residenti in Campania e lì in isolamento, 2 residenti in Calabria e lì in isolamento, 1 residente in Molise e lì in isolamento, 5 residenti ad Atella, 3 ad Avigliano, 2 a Barile di cui 1 in isolamento a Venosa, 1 a Calvello, 4 a Castelmezzano, 1 a Craco, 1 a Episcopia, 4 a Ferrandina, 2 a Forenza, 3 a Genzano, 1 a Ginestra, 3 a Grassano, 1 a Grottole, 2 a Latronico, 6 a Lavello di cui 2 in isolamento a Venosa, 2 a Marsicovetere, 1 a Maschito, 31 a Matera, 12 a Melfi, 1 a Miglionico, 13 a Montalbano Jonico, 4 a Montemilone di cui 2 in isolamento a Venosa, 1 a Montescaglioso, 4 a Palazzo S.G., 1 a Pietragalla, 3 a Pignola, 2 a Pisticci, 7 a Policoro, 20 a Potenza, 2 a Rapolla di cui 1 in isolamento a Venosa, 11 a Rionero in Vulture di 1 in isolamento a Barile e 1 a Rapolla, 2 a Ripacandida, 1 a Ruvo del Monte, 1 a Sant’Arcangelo, 2 a Sasso di Castalda, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Spinoso, 8 a Stigliano, 3 a Tito, 1 a Tolve, 2 a Tricarico, 2 a Trivigno, 46 a Venosa.

Nella stessa giornata risultano guarite 12 persone: 4 di Pignola (in isolamento a Pescopagano), 2 di Lauria, 1 di Sant’Arcangelo, 1 di Pescopagano, 1 di Moliterno, 1 di Marsicovetere, 1 di Spinoso e 1 di Potenza.

Inoltre, risultano decedute due persone, una di Rionero in Vulture e una di Latronico.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 2.851 (2.641 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 224 positività di residenti e si sottraggono 12 guarigioni di residenti e 2 decessi) e di questi 2.695 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso: 66 deceduti (2 Spinoso, 11 Potenza, 4 Paterno, 4 Moliterno, 4 Villa D’agri/Marsicovetere, 2 Irsina, 2 Rapolla; 2 Montemurro, 2 Pisticci; 4 Matera; 1 San Costantino Albanese, 3 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 2 Grumento, 2 Tramutola; 2 Marsiconuovo; 1 Viggiano; 1 San Chirico Raparo; 1 Sarconi, 2 Roccanova; 1 Garaguso, 1 Pietrapertosa; 1 Tolve, 1 Castelsaraceno, 1 Rotonda; 1 Venosa; 2 Lavello; 1 San Fele; 1 Rionero in V.; 1 Latronico); 747 guariti ed altre 81 persone, fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni (il dettaglio nel bollettino epidemiologico).

Sono 156 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

-a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 8 in Terapia intensiva, 20 in Pneumologia e 15 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 57 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Terapia intensiva e 11 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 117.676 tamponi, di cui 113.133 risultati negativi.”

A seguire il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi: