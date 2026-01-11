Matera: lunedì al cinema Guerrieri “40 secondi”

Lunedì 12 gennaio due spettacoli dedicati al film “40 secondi”. Willy aveva tutta la vita davanti a sé. Ma in appena 40 secondi tutto è cambiato.
Ricordarlo significa tenerlo vivo. Oggi e sempre.
Alle ore 19.30 saranno presenti in sala il regista Vincenzo Alfieri e lo sceneggiatore Giuseppe G.Stasi che saluteranno il pubblico presente. Posto unico € 6,00
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.