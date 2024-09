21 settembre 1943. Un esempio da ricordare. Ma occorre fare di più

E’ una data che è parte della storia di Matera, medaglia d’oro al valor civile, che – aldilà delle valutazioni postume su quanto accaduto in quella giornata- ha contribuito a liberare il Paese dalla dittatura, da una guerra che aveva diviso l’Italia, grazie al sacrificio di tanti: cittadini, partigiani con il sostegno delle truppe alleate. La Repubblica Italiana è nata da qui e vanno respinte con forze ”riletture” o ”ipocrisie” che puntano all’oblio… a derive autoritarie o a spaccare l’Italia, con quel percorso palese e subdolo che è l’autonomia differenziata. Ma occorre fare di più per difenderla e per applicare in concreto quell’articolo 11 della Costituzione che ci invita a lavorare per la pace. Il recente voto del Parlamento europeo sugli armamenti a sostegno della ”difesa” dell’ Ucraina è una contraddizione di quanto enunciato nella nostra Costituzione. E preoccupa il silenzio e la pericolosa deriva della guerra in Medio Oriente, che sta andando aldilà della ”ritorsione” dopo l’assalto di guerriglieri di Hamas e il rapimento di cittadini israeliani, nell’ottobre 2023- Guerra porta guerra, con tante e troppe vittime tra i civili, se non si lavora con la stessa intensità e volontà per la pace. Ma finora, quell’impegno, piaccia o no, continua a ribadirlo Papa Francesco e su tutti i fronti di guerra: Ucraina -Russia e Gaza (Palestina)-Israele. Nelle scuole e tra la gente si deve lavorare sui temi della pace, della libertà, con una azione continua per legare le giornate del 25 aprile , del 2 giugno, dell’Unità Nazionale, della legalità, della memoria. E’ l’eredità del 21 settembre 1943.



Coraggio, altruismo, pace, libertà, democrazia sono i temi che ° hanno contrassegnato oggi a Matera l’81° anniversario dell’insurrezione di Matera contro le truppe di occupazione nazista e la liberazione dal fascismo, avvenuta il 21 settembre 1943,che procurò la morte di 26 persone vita 26 persone, 18 civili e 8 militari. Autorità civili e religiose, rappresentanti dell’Anpi, delle associazioni combattentistiche e d’arma, hanno deposto corone di alloro al cippo di via Lucana, dove i tedeschi in ritirata fecero saltare la caserma dell’ex Milizia fascista e gli ostaggi che erano tenuti prigionieri, alla sede della ex società elettrica di via Lucana e a ridosso di via Cappelluti dove civili e militari della Guardia di Finanza si scontrarono con il nemico. In quella occasione morì il finanziere Vincenzo Rutigliano, al quale è stato dedicato un monumento collocato nell’aiuola antistante alla sede della Camera di Commercio. Nell’occasione è intervenuta sua figlia Vincenza, nata dopo la sua morte. La cerimonia si è conclusa in piazza Vittorio Veneto, con la deposizione di una corona di alloro ai Caduti di tutte le guerre. Il sindaco Domenico Bennardi, il presidente facente funzione della Provincia Emanuele Pilato, dell’Anpi Carmela Lapadula e la rappresentante degli studenti Sanya Bonelli hanno ricordato il significato della giornata del 21 settembre 1943 con un invito alle Istituzioni a lavorare per la pace e la difesa delle libertà.

21 settembre 1943, intervento del sindaco di Matera, Domenico Bennardi

Sono passati 81 anni da quel 21 Settembre 1943, quando Matera si ribellò all’oppressione del regime nazista per conquistare una delle cose più care all’uomo come alla donna, la libertà.

Continueremo sempre a ricordare, continueremo sempre in questo esercizio di memoria, non solo per tramandare alle nuove generazioni quello spirito di sacrificio, quel desiderio appunto di libertà che alcuni nostri concittadini ebbero con uno slancio talmente determinato da offrire tutto anche la propria vita.

81 anni fa qui, in questa piazza, nelle vie vicine, cittadini comuni di varia estrazione sociale, insieme a militari italiani si misero insieme per contrapporsi all’oppressione nazifascista e lo fecero in modo improvviso e spontaneo.

Ma la libertà ha sempre un prezzo e noi lo pagammo fino in fondo.

Persero la vita 26 persone, 18 civili, 8 militari. Quel sacrificio non fu vano.

Matera è ricordata per essere la prima città del Mezzogiorno a ribellarsi al nazifascismo. Medaglia d’oro al valore civile e medaglia d’argento al valore militare. Lo ricorderemo sempre, dobbiamo farlo, è la nostra storia, è la storia di uomini che hanno dato la vita per non essere sopraffatti, per conquistare la libertà, diventando eroi imperituri, da ricordare sempre.

Ma non sempre conosciamo o ricordiamo i loro nomi.

Tra quei militari c’era anche Vincenzo Rutigliano, un finanziere. Medaglia di Bronzo al Valor Militare a lui la città ha dedicato una via e questa mattina abbiamo scoperto una bellissima statua in tufo per ricordare lui e tutte le vittime della Guardia di Finanza proprio nei pressi dove ha perso la vita (vicino l’attuale Camera di Commercio).

Vincenzo Rutigliano non era in servizio quella mattina del 21 settembre di 81 anni fa, aveva lavorato già tutta la notte, probabilmente avrebbe trascorso la mattina riposandosi o dedicandosi alla famiglia. Vincenzo aveva sposato una signora vedova con già quattro figli, ed era sicuramente un uomo felice perché sua moglie era nuovamente in dolce attesa di una bellissima bambina. Vincenzo però non avrebbe mai visto nascere sua figlia perché decise di unirsi senza esitazione ai propri commilitoni per partecipare alla resistenza contro i nazisti, sacrificando la sua giovane vita.



Dopo due mesi dalla sua morte nacque la figlia Vincenza, chiamata così in onore e memoria proprio del padre.

Oggi Vincenza, che non ha potuto mai ricevere l’affetto paterno ma solo quello materno, si è creata una vita altrove e oggi è venuta a Matera per scoprire il monumento dedicato a suo padre e ricordarlo insieme a tutti noi. Vincenza, a lei un affettuoso benvenuto e largo abbraccio da parte di tutta città di Matera.

Eroi imperituri, eroi da ricordare. Mi ha colpito un’espressione del Comandante Regionale della Basilicata della Guardia di Finanza Roberto PENNONI in conferenza stampa, che ringrazio anche per essere qui oggi con noi, il quale ha parlato in senso elogiativo di eroi perdenti, di quegli eroi che nonostante siano consapevoli della disparità di forze, dell’estrema difficoltà di successo, delle condizioni del tutto avverse, non esitano a buttarsi nella mischia, a combattere e a tenere fede ai propri principi, ai propri valori ma anche ai propri doveri.

Sembrano sforzi anacronistici. Quanti oggi sono disposti a offrire la propria stessa vita per la libertà, per la patria, per gli altri, o semplicemente per il proprio dovere.



Eppure eroi di questo genere ce ne sono ancora oggi. Negli stessi corpi delle forze dell’ordine e delle forze armate c’è costantemente chi non esita a svolgere il proprio dovere pur sapendo di dover rischiare la propria vita in condizioni molto estreme.

E’ successo a Matera, con Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due Vigili del fuoco – entrambi di 45 anni – morti il 17 luglio scorso mentre partecipavano allo spegnimento di un incendio a Nova Siri, anche a loro oggi va il nostro pensiero e ricordo.

E certamente ritroviamo in loro quello stesso spirito di sacrificio, quel coraggio, quell’ attaccamento al proprio dovere. Grazie sempre a tutte le forze dell’ordine per il grande lavoro che fanno, oggi come allora, da oltre 80 anni. La guardia di Finanza lo fa da ben 250 anni.

Il 21 Settembre 1943 è stata una giornata di grande responsabilità civile e di profondo desiderio di libertà.

Come possiamo ricordarla senza essere troppo ridondanti o troppo retorici.



Io credo che possiamo dare senso a questa rievocazione in due modi:

– sottolineando che il sacrificio del 21 settembre, come delle 4 giornate di Napoli, della resistenza in Carnia, come a Milano, a Torino, le lotte partigiane, incarnano un fermento di progressismo e antifascismo, che è andato a finire in qualche modo nella nostra Costituzione ed è diventato un patrimonio fondamentale e faro democratico.

– (in secondo luogo) attualizzando il 21 settembre e ampliando magari il nostro orizzonte, la resistenza, le insurrezioni, anche i sacrifici umani, sono tutti mossi da un profondo senso di libertà e desiderio di pace, con quell’art. 11 in cui diciamo che l’Italia ripudia la guerra. E quindi dobbiamo ancora oggi desiderare e cercare sempre la pace ovunque a livello internazionale ripudiano i conflitti bellici.

E la libertà di vivere la propria vita significa rispettare quella degli altri, i diritti presuppongono doveri, come quello di eliminare le disparità tra le persone, è ciò che in sostanza ci chiede l’art. 3 della Costituzione Italiana.

Esistono paesi come Libia, Egitto, Siria e Sudan, dove le gravi violazioni di diritti umani costringono migranti, rifugiati e richiedenti asilo a tentare di attraversare il Mediterraneo nella speranza di una maggiore libertà personale o semplicemente di una vita migliore, ciò causa numerosi naufragi dove le vittime sono spesso donne e minori. Naufragi che avrebbero potuto non avere luogo se noi come Italia, come Europa, fossimo intervenuti rispettando quanto stabilito, dalla Convenzione ONU sul Diritto del Mare.



Eppure ci sono casi in cui a navi e barconi con persone disperate viene vietato di avvicinarsi alle coste italiane per difesa del territorio. Lasciare per 20 giorni bloccata in mare una nave con 121 persone a bordo: di cui 32 minori, e 28 non accompagnati, significa tradire tutto quello per cui abbiamo lottato, fino alla morte.

Anche i migranti del mediterraneo in fuga sono un po’ come degli eroi perdenti (sicuramente sono perdenti), affrontano una battaglia estrema, sapendo di poter perdere la vita, arrivano in Italia, perché considerano il nostro Paese migliore e l’Europa, la culla della civiltà occidentale più democratica, più rispettosa dei diritti civili e umani.

Violare il diritto del mare, il diritto universale alla vita, equivale a negargli questa convinzione, che dovrebbe essere anche la nostra.

Io confido che si possa fare tesoro dal nostro passato di lotta e insurrezione, della nostra memoria, della conquista di uno Stato libero e democratico dove tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



La nostra Costituzione è il nostro faro, ed è figlia diretta, derivazione sofferta, di giornate come il 21 settembre del ‘43

Allora viva il 21 Settembre e viva la lotta per tutte le libertà e le libertà per tutti.

21 settembre 1943, intervento del Presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato

Rivolgo il mio saluto alle illustrissime Autorità Civili, Militari e Religiose, alle associazioni combattentistiche, all’ANPI, ai rappresentanti sindacali, alle scuole e a tutti i presenti.

Oggi si celebra una ricorrenza importante e, come accade in tutti i momenti di rievocazione, anche questo genera in me, in noi, forti emozioni e vibrazioni del cuore e dell’anima, tanto più forti quando si commemorano quei caduti che, attraverso il sacrificio delle loro vite hanno esaltato il bene comune. Tutto questo, inevitabilmente, rende meno facile fare una sintesi tra la naturale propensione umana alla commozione e la necessità di onorare gesta indelebili che sono e sempre saranno vere e proprie pietre miliari sul percorso della nostra memoria collettiva e della nostra storia comune.

Oggi esaltiamo il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’affermazione degli ideali democratici e celebriamo la memoria e l’onore di chi seppe ribellarsi alla barbarie, con l’auspicio che non si ripeta mai più anche se, purtroppo, viviamo in un momento storico delicato, purtroppo contrassegnato da guerre e fantasmi di nuovi totalitarismi.

Sappiamo tutti che la nostra città, suo malgrado, ha vissuto la drammatica vicenda dell’eccidio del 21 settembre del 1943, quando morirono alcuni cittadini che si ribellarono ai tedeschi. Ci deve riempire d’orgoglio sapere che Matera fu la prima città dell’Italia meridionale a ribellarsi all’oppressione nazifascista e siamo qui proprio per onorare quelle gesta, sottolineare il coraggio di chi ritenne giusto insorgere contro la dittatura e l’ingiustizia perché questa comunità, da sempre, ha fatto della libertà il segno distintivo della sua storia.

Rievocazione e celebrazione, però, non sono atti fini a se stessi. Siamo qui, infatti, soprattutto per ricordare il motivo per cui è importante che si parli della storia e di quanto avvenuto, specie in alcuni periodi, affinché il ricordo si trasformi in conoscenza da trasmettere a tutti, e alle giovani generazioni in particolare.

È importante sotto vari aspetti.

* Innanzitutto ai fini della conoscenza: se conosciamo la nostra storia e da dove veniamo sapremo meglio capire chi siamo e dove siamo diretti, affinché si possano evitare gli errori commessi nel passato;

* è importante ricordare anche perché, mentre fino ad ora alcune delle persone che hanno vissuto quegli eventi erano vive e, quindi, potevano raccontarceli direttamente e dettagliatamente, con il trascorrere degli anni è sempre più difficile trovare testimoni diretti. È pertanto nostra responsabilità tenere viva la memoria storica e tramandarla ai giovani, affinché i nostri ragazzi vengano educati allo sviluppo del pensiero critico e siano in grado di rileggere gli eventi obiettivamente e con onestà intellettuale.

Molte delle vittime dell’eccidio del 1943 erano giovani e giovanissime: un dato, questo, che ai nostri ragazzi non deve sfuggire, per ricordare loro che l’attuale condizione di persone libere di crescere in democrazia è dovuta a chi, come coloro che perirono durante la Resistenza, sacrificò la propria vita a questi ideali. E per ricordare loro altresì che tale condizione non è scontata e che non bisogna mai abbassare la guardia.



Nel rivolgermi ai giovani mi piace trasmettere loro un messaggio importante: non lasciatevi depredare della vostra terra, delle vostre risorse, delle vostre energie. Difendete strenuamente i valori in cui credete, come fecero quei vostri coetanei nel ’43. Non consentite a nessuno di spegnere la vostra luce, di lasciarvi al buio, di annientare i vostri sogni e le vostre speranze. Aggrappatevi ad essi, difendeteli con tutte le forze che avete, con le unghie e con i denti, e sarete uomini e donne liberi in un mondo libero.

Questo è ancora oggi l’insegnamento dell’insurrezione di Matera e di quanti si immolarono per gli ideali di libertà e democrazia. Ideali che sono sapientemente contenuti nella Costituzione che, voglio ricordarlo, non è un atto formale, ma una pietra miliare della nostra democrazia, a cui sono saldamente ancorati valori quali la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la pace, il lavoro. Valori che non ci si deve limitare semplicemente a declamare o a spiegare: essi, infatti, vanno coniugati nella vita quotidiana di ciascuno e della comunità intera, perché la Resistenza è un concetto, un modo di essere che dobbiamo concretamente attuare tutti i giorni per assicurare una difesa costante di quei valori da ciò che li mette in discussione e in pericolo.

Una difesa che oggi è affidata a noi.

Viva la nostra Matera, viva l’Italia, viva la democrazia!



21 settembre 1943, intervento della presidente della consulta provinciale studentesca di Matera, Sanya Bonelli

Buongiorno a tutti da parte dei miei colleghi, che saluto per primi, gli studenti e le studentesse della provincia di Matera che ho l’onore di poter rappresentare, saluto e ringrazio prima di tutto la Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale la Dott.ssa Cancelliere e dell’invito le autorità civili, militari e religiose presenti, è un grande onore essere qui oggi e poter portare la voce degli studenti e delle studentesse della provincia rispetto a una commemorazione molto importante soprattutto poiché appartenente alla nostra Storia, la nostra identità culturale locale. Oggi siamo infatti qui per fare esercizio di memoria e ricordare un evento storico consumatosi proprio in questi luoghi, per queste strade, non molto lontano da noi, a Matera, l’81° anniversario dell’insurrezione di Matera contro il regime nazifascista, in cui, dopo una successione di tragici eventi a fuoco e delitti, gli invasori fecero saltare il palazzo della milizia provocando 15 morti e altri 11 durante l’insurrezione:Matera prima città del Mezzogiorno insorta al nazifascismo;

Una Storia come già anticipato di coraggio e forza d’animo a difesa della propri identità culturale, civile e del proprio territorio. Non dimentichiamoci però questo dato: 15 morti, civili rinchiusi senza colpe in un palazzo che viene fatto esplodere. E nel ruolo che oggi sono qui a impersonare non posso non portare la mia attenzione sul fatto che una delle vittime avesse appena 17 anni. Cosa significa ricordare l’insurrezione del 21 settembre oggi il 21 settembre 2024? Cosa significa per gli studenti, per i civili essere qui e commemorare un’insurrezione e un eccidio? La Storia è l’unica chiave che abbiamo per vivere il presente e costruire il futuro, il nostro futuro; ricordare il 21 settembre 1943, ricordare cosa è successo per le strade che percorriamo ogni mattina quando andiamo a scuola,a lavoro o semplicemente uscendo di casa, significa conoscere un pezzo che fa parte di noi, della nostra storia, della nostra identità culturale. Ricordare il sangue innocente di civili, di cittadini materani, ricordare il sangue innocente di un ragazzo di 17 anni, morto insieme a suo padre,che aveva un futuro davanti, ci permette di conoscere e conoscere ci rende liberi.



Il 21 settembre è un grido di libertà e di coraggio contro, in questo caso, il nazifascismo, che al tempo compiva violenze, soprusi ed era ormai una tirannia. Ricordare come nelle nostre radici ci sia stato così tanto coraggio e forza d’animo el voler cambiare il corso degli eventi ci ricorda un concetto molto importante: non rimanere indifferenti. Sono tante le tirannie che ogni giorno subiamo inconsapevolmente: basti pensare alle dipendenze, anche la più banale, come quella di un cellulare ma io vorrei concentrarmi più su una tirannia interiore che domina l’uomo: la paura. Quante volte rimaniamo indiffferenti per paura di giudizio, dominio, debolezza, quante volte decidiamo di subire finendo per non vivere, per vivere nascosti pur di compiere, direbbe un filosofo, l’atarassia. Quante volte rimaniamo in silenzio e chiusi in un circolo vizioso di tirannie personali governate dalla più grande ,la paura ,finendo poi per diventare schiavi di noi stessi? Basterebbe guardare i dati preoccupanti sui suicidi precoci e ai gesti estremi che molti miei coetanei compiono. Sono tante quelle volte in cui invece rimaniamo a guardare e muoriamo nell’indifferenza, lasciando che il corso delle azioni scelga per noi. Il 21 settembre 1943 rappresenta invece ai miei occhi la volontà di cambiare, di far ritornare la luce, di essere liberi, la volontà di riscattare quelle anime innocentemente uccise, la volontà di non rimanere indifferenti e non avere paura. Oggi in ricordo dell’insurrezione di matera contro il nazifascismo e dell’eccidio della Milizia, in ricordo delle vittime, in ricordo del coraggio di quel giorno e in occasione dell’anno scolastico appena iniziato, sento di fare un appello importante che questa giornata ci ricorda atutti noi studenti, a tutti i prensenti civili: non abbiate paura, non rimanete indifferenti. Fare memoria della nostra Storia fa di noi persone consapevoli di ciochè stato, protagonisti di ciò che è, costruttori di ciò che sarà e sarà il coraggio e la forza d’animo del voler essere parte del cambiamento del’evoluzione della storia a fare di noi umani vivi e cittadini attivi.



Concludo perciò con una citazione di una sceneggiatura inedita “ peppinella” di ivano Selvaggi, parente di una delle vittime dell’eccidio affinchè in memoria dell’oggi di ieri si possa cambiare l’oggi del domani.

“ Ciò che chiamiamo “Storia” inizia solo 6 mila anni fa, con l’invenzione degli eserciti, delle guerre e dei regni. Tutto quello che ci fu prima non è solo pre – istoria, ma un cammino lungo milioni di anni, che rivela altre civiltà e modi di essere umani diversi da questo. Più ci avviciniamo al mistero delle nostre origini, Più scopriamo sulla nostra natura e sul senso della sua esistenza. Senza la consapevolezza di poter essere altro non si potrà generare un’altra storia, diversa da questa, prodotta dalla violenza e dalla guerra.”

Riflettiamo sui milioni di anni in cui l’essere umano è vissuto senza guerre e, senza nostalgie sterili e sciocche per la pre-istoria(perché è innegabile il progresso in molti campi) ricordiamoci che il futuro è e deve essere scritto nella sorgente, per usare la metafora del fiume,non nella foce, perché se la sorgente è inquinata nessun futuro attende il fiume, come nessun futuro attende l’umanità intera.