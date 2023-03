21 marzo – Giornata Mondiale della sindrome di Down

La sezione di Potenza, che da 30 anni porta avanti progetti di educazione all’autonomia e realizza iniziative volte ad un’adeguata inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con sindrome di Down, aderisce alla campagna di comunicazione per la Giornata Mondiale della sindrome di Down del 21 marzo.

Alle ore 12 in concomitanza con altre piazze italiane, si terrà un Flashmob la cui coreografia irresistibile è stata predisposta grazie ad un eccezionale maestro di ballo: Lillo! Il messaggio guida di quest’anno è la volontà di essere protagonisti della propria vita: CON NOI, NON AL POSTO NOSTRO.

Il flashmob si terrà a Potenza in piazza Matteotti e in piazza Zecchettin a Marsicovetere.

Inoltre verranno distribuite lungo via Pretoria le locandine preparate dai nostri ragazzi.

In Piazza Zecchettin, a Marsicovetere, dalle 10:00 alle 14:00 nell’ambito del progetto “Tutti in piazza!”, realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, bando 2022, il flashmob è inserito in una mattinata di festa con varie attività predisposte dai ragazzi con sindrome di Down: dai laboratori creativi alla realizzazione di un murales, oltre a balli e musica.

Per gli aggiornamenti seguiteci sulla pagina Facebook AIPD Onlus Potenza.

Segue comunicato stampa dell’AIPD nazionale.