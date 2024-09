Cari architetti, ingegneri e geometri vari: state fuori come balconi! A margine del convegno materano La Città e il suo futuro

L’urbanistica è morta, lo certificate anche voi nei vostri peana, nodi del Rosario anche al convegno promosso da Energheia “La Città e il suo futuro?”! Ma ho l’impressione che quei lamenti costituiscano alibi per rassegnarvi all’andazzo e al dominio della rendita posizionale e speculativa. Valga per tutte una domanda: perché neppure voi vi siete opposti, ribellati al ‘Piano casa’ che la Regione Basilicata ha trasformato in norma urbanistica definitiva?

Ripiegate accentando l’aspetto etico della vostra professione, che v’impedirebbe di accettare progettazioni ecc. improntate alla speculazione edilizia, alla corruttela della professione, alla subornazione al malaffare …, dopo aver fatto ‘il mea culpa’ della giovanile adesione ‘ideologica’ alle pretese democraticistiche postsessantottine; anche se tanti della vostra generazione universitaria ‘fiorentina’ hanno studiato e amato Alberto Magnaghi; che oggi tradite senza neppure il coraggio di una critica consapevole. Che vuoi che sia in una società che tutto dissolve e rende liquido e maleodorante!

Ora, non sono un ‘tecnico’ e non m’interessa proprio entrare nelle questioni del vostro mestiere; quel che mi spinge al commento pubblico proviene da un sussulto di antica anima democratica e comunista, sta in quel che voi nascondete. Vi siete chiusi nello specifico del vostro mestiere, nelle aule universitarie i più fortunati, fingendo che la società tutta intera debba ‘accogliervi’ come depositari della verità progettuale di trasformazione del territorio; anche di quella del suo destino.

Allora, torniamo a fare sul serio!

V’inventate fantasiose Spoleto musicali in quel che fu il pastificio Barilla, ma sottacete urgenze ancora più gravi; quel che avete smarrito è un’idea incisiva di democrazia. Una teoria normativa della democrazia in rapporto alla dimensione territoriale deve affrontare tre sfide fondamentali: la costruzione di una progettualità complessa che investa tutte le dimensioni di una data realtà locale (ambientale, economica, culturale, sociale, politica…); la messa in rete di esperienze territoriali a livello sovralocale, secondo un nuovo modello di federalismo; un ripensamento profondo del rapporto società civile /istituzioni, che permetta di costruire esperienze di democrazia deliberativa proiettate verso un orizzonte di “autogoverno”, di una “governance duale”. Do you know?

Quanto di tutto ciò sta nel vostro lavoro, nelle vostre profonde e dotte riflessioni; quanta urgenza vi spinge a urlare la vostra contrarietà alle pratiche compromissorie e lesive del diritto all’abitare; quale partecipazione attiva potete esibire a tutela delle istanze partecipative?

Potreste/dovreste sollevarvi – come professionisti e come Ordini – per le mortificazioni, le ingiurie alla democrazia. E invece vi nascondete dietro i suoi pericolosi simulacri … E vi giustificate pure, tacciando altre stagioni di “ideologismo”!

Viviamo in territori devastati, in Italia come in Occidente. E non si vedono gli ultimi fuochi …

Perlomeno, assumiamoci la responsabilità del nuovo inizio: sono tanti i luoghi di resistenza e i modelli che ci vengono suggeriti; tutti indicano una strada: quella della partecipazionattiva dei cittadini, dei soggetti produttivi; del capovolgimento dello sguardo necessario: non un’elite (quale poi, quella che ci ha precipitato fin qui?) che guarda il territorio e decide, ma una comunità – federazioni di comunità – che guardano sé stesse nei propri territori e avanzano – sia pure con tanta fatica – a progettare sé stesse e il loro destino, via via federandosi in cerchie di territori sempre più larghe e comprensive, sempre più consapevoli delle proprie chances.

Altro che rassegnarsi a quel che passa il convento: oggi il turismo di massa e senza qualità; domani, magari quello ‘musicale’ nati nella testa frescona di ragazzi universitari. Ma vi siete chiesti per davvero – nelle letture, nelle aule universitarie, perché il turismo oggi va alla grande; e qual è la relazione tra speculazione finanziaria e turismo?

E intanto – e torno a un chiodo fisso: perché ci si intestardisce a non mettere in relazione, a mo’ d’esempio, l’area ex Barilla con il degrado urbano e architettonico dei quartieri prospicienti – da via Cererie fino a San Pardo-Villalongo? Perché non si ripescano le bozze dei piani di recupero per un’area così popolosa e abbandonata? Se non si profitta dell’ultima occasione rappresentata dalla disponibilità di un’area ‘a compensazione’, quel pezzo resterà a vergogna imperitura la ‘Kasba materana’. So che è già pronta una richiesta da pate della nuova proprietà di Variante alla attuale destinazione d’uso per realizzare ancora e ancora edilizia e mattoni proprio sul ciglio della Gravina.

Questo sarebbe un buon inizio per costringere imprese, istituzioni e ceto politico, oltre che i vostri Ordini, a riconsiderare la qualità dell’iniziativa locale. Che ne dite?