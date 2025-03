2024 l’anno più tragico per i migranti…ed anche noi non stiamo messi bene!

“Nel 2024 almeno 8.938 persone sono morte lungo le rotte migratorie di tutto il mondo. Si tratta dell’anno in cui il più alto numero di migranti ha perso la vita. Questo è quanto emerge dai dati forniti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Il tragico bilancio del 2024 conferma una tendenza al costante aumento dei decessi di migranti che ha avuto una conferma per ogni anno nell’arco dell’ ultimo quinquennio. Il bilancio del 2024 supera quello del 2023 quando le vittime furono 8.747.” E’ quanto ripreso dal sito RaiNews24 che si aggiunge alle migliaia di morti nelle aree di guerra da cui molti di questi disperati sono fuggiti sperando di sopravvivere. Nel mentre il mondo si accende ancora di più in preda ad una febbre che sta portando al delirio totale. Con questa Europa, così lesta nei confronti dell’Ucraina (pronti a svenarsi per armarla ed alimentare ancora la guerra) ma altrettanto indifferente e muta (con livelli di grave complicità) nei confronti del genocidio ripreso nella striscia di Gaza (dove le armi le si forniscono al carnefice). La confusione sotto il cielo è drammaticamente grande. Stiamo messi male, anzi malissimo e purtroppo…. …..anche il Papa (l’unica voce connessa al buon senso) non sta nemmeno tanto bene.

