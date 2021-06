“L’I.C Minozzi-Festa di Matera vince il secondo premio del Progetto “Lucania Natura Madre 2021” con il talk show “Piazza Bianca”- percorso “Parità di Genere.”

E’ quanto si apprende da una nota in cui si legge che: “In un momento storico così difficile, dopo un anno scolastico così complesso, che ha visto l’alternanza di periodi di didattica in presenza, con periodi di didattica a distanza, mai e poi mai i ragazzi delle classi 1D, 3B e la 3A, della Secondaria di I grado dell’istituto Minozzi-Festa di Matera, coadiuvati dal prof. Saverio Tarasco, avrebbero potuto immaginare di essere selezionati, su 900 ragazzi e 70 scuole, all’evento finale del Progetto “Lucania Natura Madre 2021” e presentare due lavori articolati, intensi nei contenuti e anche divertenti nella forma.

I ragazzi della 1D e della 3B a tempo prolungato hanno seguito il percorso “Ambiente e Salute” realizzando un video dal titolo “Il gigante azzurro”, i ragazzi della 3A il percorso “Parità di Genere” con il video “Piazza Bianca” classificandosi al secondo posto.

La proposta dell’argomento della “parità di genere” ha subito sollecitato i ragazzi che sin dal secondo anno sono stati abituati a svolgere un lavoro basato soprattutto sull’argomentazione delle loro opinioni ma anche delle loro conoscenze. Discutere e confrontarsi sulla parità di genere è capitato più di una volta, il gruppo delle ragazze ha sempre sostenuto a denti stretti le proprie idee confrontandole con un gruppo di ragazzi altrettanto agguerrito.

Mettere in scena questo confronto li ha subito entusiasmati e ne è nato un talk show che ha visto impegnato tutto il gruppo classe. Piazza Bianca, questo il nome della trasmissione, riprende appunto uno dei numerosi talk che campeggiano gli schemi delle nostre reti televisive.

Quattro i momenti redatti dai ragazzi, un percorso in studio (con tanto di scenario da tg), una serie di inviati esterni, anche in lingua straniera, poi interviste al mondo della strada, approfondimenti sul tema ed esperienze vissute, per poi terminare con il dibattito tra un ipotetico ministro dell’economia e il ministro (donna) delle pari opportunità. I ragazzi non hanno esitato a formulare le loro proposte giungendo alla conclusione che una delle soluzioni a favore della parità di genere è “diritti diversi per essere uguali”

Aldilà della profondità e dell’impegno con cui i ragazzi hanno lavorato è stato molto proficuo vederli impegnati tutti su fronti diversi. Alcuni infatti hanno provveduto alla stesura dei testi, altri alla ricerca degli approfondimenti, altri ancora alle traduzioni, poi l’impegno più corposo è stato registrare, recitare e infine montare tutto il materiale in video.”

La loro insegnante di lettere, la prof.ssa Capozza, scrive: “Un bell’impegno con un bel risultato, tanti complimenti, un bel premio e un desiderio…che le loro proposte abbiano un seguito. Quindi il sogno? Da parte di chi scrive il desiderio che i ragazzi capiscano che forse la strada dell’impegno sociale e politico è una strada difficile ma veramente significative per il raggiungimento di una società giusta e democratica.”

Insomma, complimenti ai ragazzi e ai loro insegnanti.