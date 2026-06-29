2 Luglio per la Pace nel manifesto di Cresci e Antezza

No alla guerra. Sì alla Pace. Richiesta scontata, che continua a restare inascoltata nonostante presunti accordi e percorsi per ottenerla e con i protagonisti di conflitti, dall’Ucraina al Medio Oriente all’Iran, che continuano a seminare morte e distruzioni. Loro, le potenze guerrafondaie che hanno calpestato il diritto internazionale e la sovranità dei popoli, continuano a distruggere speranze in una scia di sangue che lacera le loro bandiere. Utilizzando uno dei tanti droni killer che ignorano le vite di donne, bimbi, gente inerme, con un destino appeso al filo dell’ipocrisia e degli interessi di chi coltiva odio e sopraffazioni. Serve la pace e Mario Cresci, una vita tra fotografia e grafica, ha realizzato per e con Antezza Tipografi, alla vigilia della Festa della Bruna, un manifesto che non passa inosservato.



Emerge il volto della Madonna con i segni, i contorni, i colori di terre e popoli dove la Pace deve farsi strada tra tanta insensibilità, che si incunea tra il viola della passione, il verde della speranza e l’azzurro del mare, dove si incrociano sofferenza e speranza. Sono i colori della fede, della speranza, che attendono di diventare quelli della bandiera della pace, per sconfiggere il grigio e il nero luttuoso della guerra, rappresentato da quel ”No” perentorio sui vessilli delle stelle statunitensi, di David e di una falce e di un martello finiti nella polvere. Anche questo è 2 luglio nell’anno di Matera capitale mediterranea del dialogo e della cultura…di pace. Cresci e Antezza lo hanno ricordato su un manifesto e con un segno grafico forte, come è nella volontà di quanti sanno e vogliono farlo, guardandosi intorno anche nella Festa e nel giorno più atteso dai materani.

ALCUNI DEI MANIFESTI AFFISSI IN DIVERSE ZONE DI MATERA

