2 Luglio… La Madenn ( d’ la ‘’Brrin) t’ accmbogn. Ergghiò ti invita a commentare…

Naturalmente non ‘’mminz’ alla F’nten’’, che è la piazza reale dove s’ strozz u’ quorr, ma in quella virtuale di Instagram e se non ci arrivate, fatevi aiutare o registratevi per una manciata di cookie che non fanno male, ma aiutano i gestori della rete a campare. Per farla breve l’allegra e devota brigata di Ergghiò, che alle tradizioni materane ci tengono, tra un intercalare dialettale e l’altro dovete far sapere,scrivere cosa farete quest’anno per la Festa (che va sostenuta mettendo mano alla tasca) più attesa dai materani. Partecipate? Da soli,con amici, parenti che si chiamano Bruna, Bruno e nomi composti? Vi metterete gli occhiali da sole o da sonno, come compare nella foto della Madonna della Bruna della pagina instagram, visto che il sole batterà forte per quel giorno? Scrivete e potrete ottenere una maglietta ‘’griffata’’ (graffiata va bene comunque, se non conoscete l’inglese) di Ergghiò, che mette in palio anche uno spiedo di involtini, di gnmmredd. Un tuffo a tavolo nel passato, quando via delle Beccherie brulicava di beccai, fornelli pronte e ciddèr… Allora ‘’ i t’ ce a ffè aquonn?” (tu cosa farai quest’anno?). Appuntamento all quott in cattedrale, p’ la pricissiaun du pastaur, a menza dij p’ p’rtè la Madenn a Picciannidd, depp u’ quorr, la calvchet, u strozz ‘’mminz à la F’nten’’, u fuch ( i fuochi) sulla Murgia… i s(i)m r’mes com u’ dij d’ ligghj e ‘’ a ‘’’mmogghj a ‘mmogghj l’onn c’ van’’. Chiaro? Rimarremo con la fede e luci del 2 luglio augurando ‘’sempre meglio’’ per l’anno che verrà.



IL POST DI ERGGHIO’

Quante volte vi siete sentiti dire poco prima della Festa “i t’ ce a ffè aquonn?” (tu cosa farai quest’anno?). 🤔Questo 2 Luglio con noi un’ospite speciale per far si che il detto “la Madenn t’accmbogn” non rimanga solo un modo di dire…🤪😍Scrivi nei commenti per sapere come ottenere le magliette Ergghiò 2025 (i primi 10 che commentano vincono uno spiedo di gnmmrèdd)🤣#matera #madonnadellabruna #festadellabruna #tradizioni #basilicata #lucania #basilicatabellascoperta Festa della Bruna https://www.instagram.com/reel/DKRuJfgsqlB/?igsh=bDh2YjRkbzFjbXN