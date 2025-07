2 Luglio. Atti violenza ‘’ingiustificabili’’ . L’Associazione guarda avanti

A una settimana dalla conclusione della 636^ edizione della Festa del 2 luglio, macchiata da quelle violenze insensate sul carro trionfale, ampiamente assalto e distrutto come da tradizione, ma che – purtroppo- hanno alimentato commenti di diverso tono- l’Associazione ‘’Maria Santissima della Bruna prende le distanze da quell’episodio. E del resto le indagini appureranno eventuali responsabilità e per sgombrare il campo da quello che è la Festa (si chiama così) dei materani e di quanti hanno imparato ad apprezzarla. Del resto Unità, rispetto e responsabilità’’, ribadisce l’associazione guidata da Bruno Caiella sono i valori che guidano la nostra Festa e nel solco della tradizione, ci piace ricordare, che tiene unita la Festa. C’è tempo per rivedere qualche sbavatura, verificare cosa va bene, serve e cosa va messo da parte. L’Associazione continua a lavorare e a mettere a punto il bilancio, che sarà presentato a settembre dopo le celebrazioni per il Patrono Sant’ Eustachio. E per quella data, chissà, potremmo sapere qualcosa in più sul percorso di riconoscimento della Festa della Bruna tra i beni immateriali, patrimonio dell’Umanità

COMUNICATO STAMPA

Associazione Maria SS. della Bruna

“Unità, rispetto e responsabilità: i valori che guidano la nostra Festa”

L’Associazione Maria SS. della Bruna, in qualità di custode della tradizione plurisecolare che anima la nostra città ogni 2 luglio, intende esprimere con chiarezza e fermezza la propria posizione in merito ai recenti fatti accaduti durante e dopo i festeggiamenti.

Condanniamo senza alcuna esitazione ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale, ritenendola incompatibile con i valori di civiltà, rispetto e devozione che da sempre ispirano la Festa della Bruna: chi ha generato atti di violenza non è, e non può essere, in alcun modo giustificato.

Allo stesso tempo, riteniamo doveroso riconoscere il valore e l’importanza degli Angeli del Carro che, in questi anni, hanno operato dall’interno della tradizione con senso di responsabilità, dedizione e rispetto della tradizione. Per oltre un decennio, il loro impegno ha garantito che il Carro potesse raggiungere il centro cittadino nel pieno rispetto del rituale, consentendo che la tradizionale distruzione avvenisse come da secolare tradizione. La loro presenza ha rappresentato, per anni, un fattore di equilibrio, riducendo la necessità di massicce presenze di forze dell’ordine e limitando in modo significativo i momenti critici, nel rispetto del popolo e della festa.

In questo spirito, l’Associazione Maria SS. della Bruna ribadisce il proprio riconoscimento a tutte le associazioni e realtà che, con spirito di collaborazione e amore per la città, ruotano attorno alla Festa. Ognuna di esse è parte indispensabile del successo e della bellezza di un evento che appartiene all’intera comunità materana.

Come già avvenuto per l’edizione 2024, al termine delle celebrazioni di Sant’Eustachio – organizzate dalla nostra Associazione – sarà presentato pubblicamente il bilancio dell’edizione 2025 e sarà avviato un confronto costruttivo con la cittadinanza in vista dell’edizione 2026. Crediamo infatti che la trasparenza, l’ascolto e il dialogo siano strumenti fondamentali per crescere insieme.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione attiva di molti giovani, coinvolti in numerosi progetti di valore. Questo dimostra, una volta di più, che la Festa è viva, inclusiva e aperta a tutti: chiunque abbia a cuore la nostra tradizione è il benvenuto.

Con l’auspicio che lo spirito autentico della Festa – fatto di fede, cultura, tradizione e comunità – possa continuare a unire e non dividere, rinnoviamo il nostro impegno a custodire, difendere e onorare la Festa della Bruna come patrimonio di tutti.

Associazione Maria SS. della Bruna