2 luglio anche sui maximanifesti

Promessa mantenuta e la campagna di comunicazione del 2 luglio, annunciata in conferenza stampa nei giorni scorsi,è stata concretizzata anche con l’affissione di maxi manifesti lungo le strade di Matera. L’immagine della Festa, la Madonna della Bruna, e l’indicazione del 2 luglio come il ”giorno più atteso ” dei materani. Vero mancano appena 11 giorni…e tre per la visita al carro trionfale di cartapesta. Attese per la Festa. ”Matera 2 luglio 2022. Vivila come vuoi. Il 2 luglio sarà sempre il giorno dei materani”.