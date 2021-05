Mancano 35 giorni alla Festa della Bruna, come riporta il calendario perpetuo sul sito dell’associazione www.festadellabruna.it, e quella data del 2 luglio non può che ricordare a tanti che per Matera e i materani, fede e tradizione sono un tutt’uno da vivere fino in fondo. E questo nonostante i limiti di ‘sicurezza’ imposti dalla pandemia da virus a corona e da quella immunità di gregge, che dovrà farci riconquistare la normalità. Ci penseranno buon senso, responsabilità, vaccini e la benedizione della nostra Protettrice a restituirci l’anno prossimo la ‘pienezza” di un programma di festeggiamenti, che attendiamo. La festa c’è anche quest’anno, ma con contenuti e appuntamenti possibili. E tra questi, in attesa di conoscere il programma ufficiale, vi è la possibilità di preparare i fiori per il carro trionfale.



L’invito non poteva venire via social, https://www.facebook.com/watch/?v=3576606225774390, dal giovane artista Eustachio Santochirico, che lavora alla fattura del carro nel laboratorio della ”piazzetta” al rione Piccianello. Nel video dispensa consigli, invitando a tirar fuori creatività o a ispirarsi alle indicazioni di un tutorial. E quando avrebbe tirato fuori il vostro fiore potrete portarlo in cattedrale, collocandolo in un cestino, davanti all’altare della Madonna della Bruna. Semplice e passa parola…Mancano 35 giorni al 2 Luglio.