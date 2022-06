2 luglio alle porte: “Madenn d’ la BBrin. Vid ti ccià ffè…”

E’ la festa di tutti, ma a lavorarci sono in pochi. Diciamola tutta. Associazione ” Maria Santissima della Bruna in prima fila, il Comune che si occupa di aspetti organizzativi e logistici, che l’anno prossimo ”esploderanno” quando piazza Matteotti e piazza della Visitazione saranno ( a quanto pare) un cantiere per il progetto di piazza intergenerazionale. E poi la questione dei fuochi pirotecnici a Murgia Timone, area soggetta a vincoli ma ”devastata” a causa con i lavori realizzati tra troppi silenzi che hanno alterato e devastato quei luoghi. Vincoli? Tutele? Siamo alle contraddizioni. C’è una tradizione da salvaguardare e allora che la politica del ”buon senso” si faccia avanti. Una soluzione va trovata. Anche perchè l’anima identitaria di una città dalla storia millenaria,che ha ”peso” e ”valore” anche per il turismo locale. E’ il caso di dire, riprendendo le considerazione di Antonio Serravezza sul significato della festa e del giorno più lungo dei materani,”Madenn d’ la BBrin. Vid ti ccià ffè…”. Madonna della Bruna: Vedi cosa puo’ fare, vedi e provvedi…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Come dobbiamo classificare la festa del 2 luglio 2022 se non la festa della rinascita o della guerra? Credo, ambedue. Abbiamo e stiamo passando anni veramente in cui accadono avvenimenti che non ce l’aspettavamo e che ci tengono legati a qualcosa che non conoscevamo e che non sappiamo come e quando ne usciremo per ritrovare la pace. Una piccola parola che vale tantissimo per la nostra tranquillità. Abbiamo bisogno di un miracolo di qualcuno che ci aiuti e ci protegga. Sarà quella ragazza che circa seicento anni fa, chiese ad un contadino, che si dirigeva verso Matera, se poteva darle un passaggio sul suo carro? Quella ragazza, giunta alla Chiesa del quartiere di Piccianello, si trasformò in statua e, svelando chi fosse, disse: “ E’ così, su un carro addobbato, voglio entrare ogni anno nella mia città”. Un miracolo, per la città dei Sassi, che si rinnova ogni 2 luglio.



Quest’anno più degli anni passati questa festa è sentita dalle famiglie materane che hanno il bisogno di rivedere quella statua sul carro trionfale attraversare la città e ripulire quell’aria pesante e grigia che ormai da tre anni pesa su tutti noi. Riprendiamoci la nostra festa e le nostre abitudini. C’era chi una volta approfittava per “accattars nu costum nov” e molte casalinghe approfittavano per uscire di casa dopo un anno per sfoggiare quello che di nuovo si potevano comprare e incontrare parenti, amici e compari sotto le luminarie. I tempi sono cambiati ma, comunque sia, il 2 luglio Matera si sveglierà alle 4:30 circa del mattino, quando si celebrerà una prima Santa Mesa all’aperto, in Piazza San Francesco d’Assisi e da lì si snoderà la bellissima e sentita processione dei Pastori che si snoderà per le vie della città. E’ un miracolo? Almeno si spera…in parte perché solo la distruzione del carro è il vero simbolo di un nuovo inizio. Dopo i festeggiamenti del 2 luglio, comincia un “nuovo anno” e la conta alla rovescia…-364…per la celebrazione dell’anno successivo.