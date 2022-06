2 Luglio a tempo di record. Fiducia per gli ultimi nodi

Ormai ci siamo. Con la visita al rione Piccianello al carro trionfale di cartapesta , realizzato dal giovane artista Eustachio Santochirico , fissata per la serata di giovedì 23 giugno, prendono corpo i festeggiamenti in onore della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna che avranno il momento più alto il 2 luglio, il giorno più lungo dei materani. L’unica novità, al momento, è rappresentata dal cambiamento di percorso della processione del mattino detta dei ”Pastori” che, per motivi di sicurezza, si svolgerà nei quartieri del Piano anzicchè nei rioni Sassi. Ma c’è attesa per la soluzione di due nodi: lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a Murgia Timone e la presenza di una rappresentanza di cavalieri al seguito del carro trionfale, nell’ultimo tratto del percorso che da piazza Duomo porta in piazza Vittorio Veneto per l’assalto e lo strappo. Il presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella, è fiducioso su una evoluzione e soluzione positiva dei problemi. Del resto il prefetto Sante Copponi ha convocato per mercoledì 22 un comitato per l’ordine pubblico, proprio sul tema della sicurezza. Vedremo. Nel frattempo il programma ufficiale della Festa è stato presentato in Municipio dal presidente dell’Associazione Bruno Caiella, dal delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio,, nel corso di una conferenza stampa che ha visto -tra gli altri- la partecipazione del vicesindaco Rosa Nicoletti, dall’assessore alla Mobilità Michelangelo Ferrara e del direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Giovanni Oliva. Si ritorna, comunque, al programma tradizionale- che pubblichiamo più avanti- e con l’auspicio che tutto vada per il meglio. Tante le attese a giudicare dalla presenza nella sala Mandela, di associazioni e realtà materane che vivono la Festa, ne apprezzano i valori religiosi, culturali e promozionali per il turismo locale. Caiella, in particolare, ha rivolto a cittadini e a visitatori un appello al buon senso nel rispettare le norme di sicurezza. Si potrà seguire la festa, nella giornata del 2 luglio, oltre che dall’emittente Trm, anche da quatto maxischermi. Non è finita la festa ha degli oneri da assolvere e rispettare, sopratutto in materia di sicurezza. L’Associazione , che si è fatta davvero in quattro,e in appena un mese, nel mettera a punto il programma, ha ringraziato Regione e Comune per i contributi deliberati per la Festa, rispettivamente di 200.000 e 25.000 euro. Nel 2019 l’edizione erano stati spesi 500.000 euro. A conti fatti occorrerà mettere mano alla coscienza e al portafogli. Anche un biglietto della Lotteria, può servire,a sostenere l’edizione numero 633

LUNEDÌ 20 GIUGNO

Solennità di San Giovanni da Matera, protettore dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Ore 20:00

Peregrinatio della Sacra immagine di Maria SS. della Bruna dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di San Giacomo.

Percorso in auto: piazza Duomo, piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via Rocco Scotellaro, via Lucana, via XX Settembre, via Tommaso Stigliani, via Annunziatella, via Nazionale, via don Luigi Sturzo.

Ore 20.30

Accoglienza della Sacra Immagine nella piazzetta di via don Luigi Sturzo, a seguire processione, accoglienza in Chiesa e momento di preghiera.

Inizio della processione a piedi, da via don Luigi Sturzo angolo via Meucci: via don Luigi Sturzo, via Trabaci, via Benedetto Croce, parrocchia di San Giacomo.

MARTEDÌ 21 GIUGNO

Parrocchia San Giacomo

Ore 07.30

Celebrazione Santa Messa

Ore 11.30

Recita Santo Rosario e Angelus

Ore 18.00

Recita Santo Rosario Meditato

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

Ore 20.00

Veglia Mariana di Preghiera.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

Parrocchia San Giacomo

Ore 07.30

Celebrazione Santa Messa

Ore 11.30

Recita Santo Rosario e Angelus

Ore 17.30

Esposizione Santissimo Sacramento e Rosario per gli Ammalati

Ore 18.15

Meditazione dal tema “Maria e l’Eucaristia” predica don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile dell’Associazione Maria SS. della Bruna

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa, Consacrazione alla Madonna, a seguire processione fino alla piazzetta don Luigi Sturzo e rientro della Sacra Immagine in Cattedrale.

Processione a piedi: via Enrico Fermi, via Trabaci, via Gesualdo da Venosa, via Antonio Meucci.

Inizio percorso in macchina: via don Luigi Sturzo, via Dante, via Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Rocco Scotellaro, via del Corso, via delle Beccherie, via Duomo, piazza Duomo.

SOLENNE NOVENA

23 GIUGNO – 1 LUGLIO

Animazione liturgica della Novena: a cura della Polifonica “Cantori Materani”.

GIOVEDÌ 23 GIUGNO

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 17,00

Giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “Città di Matera”.

Ore 18.00

Recita Santo Rosario

Ore 18.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Parrocchie: San Giuseppe Artigiano, Cattedrale

Gruppi e movimenti:

Associazione Maria SS. della Bruna, Confraternita I Pastori della Bruna, Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, Angeli del Carro, Pastori dell’Anima, Unitalsi.

Al termine della celebrazione Atto di Affidamento alla Madonna della Bruna dell’Associazione Maria SS. della Bruna, della Confraternita I Pastori della Bruna, dell’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, degli Angeli del Carro, dei Pastori dell’Anima.

Ore 19.30

Processione con la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna , presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, accompagnata dal Capitolo Cattedrale e dal Concerto Bandistico “Città di Matera”.

Intronizzazione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Basilica Cattedrale.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 21.30

Benedizione del Carro Trionfale

realizzato dall’artista

Eustachio Santochirico

in collaborazione con

i giovani della Cooperativa Oltre l’Arte

impartita da

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Ore 22.30

Spettacolo pirotecnico della ditta Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa San Severo (FG).

DAL 24 GIUGNO AL 1° LUGLIO

Piazzetta del Carro Trionfale (Rione Piccianello)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DEL CARRO TRIONFALE

Mattina ore 9.30 – 12.30;

Pomeriggio ore 17.30 – 22.00

VENERDÌ 24 GIUGNO

Residenza Monsignor Brancaccio Serra Rifusa – Matera

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: don Enzo Appella

Parrocchie: San Pio X, Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso

Rettorie: Santa Lucia e Santa Chiara

Gruppi e movimenti:

Associazione dell’Adorazione Perpetua in Santa Lucia alla Fontana, Cammino Neocatecumenale, Milizia dell’Immacolata di San Massimiliano Kolbe, Movimento dei Focolari.

Piazza Vittorio Veneto / Evento Collaterale

Manifestazione sportiva “Minibasket in Piazza” organizzato dalla “Pielle Matera”.

Ore 9.00

Fase finale del torneo internazionale “Minibasket in Piazza”

Ore 20.00

Accensione delle luminarie artistiche e disputa della finalissima

Ore 21.30

Premiazione.

SABATO 25 GIUGNO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: don Enzo Appella.

Parrocchie: Immacolata, San Vincenzo

de’ Paoli, Maria SS. Addolorata, Sant’Antonio da Padova.

Gruppi e movimenti:

Associazione “Figli in Cielo”, Centro di Aiuto alla Vita, Centro Sportivo Italiano, CISOM Matera, Gruppo Volontariato Vincenziane, Protezione Civile, Scout Agesci Matera.

DOMENICA 26 GIUGNO

Casa Circondariale di Matera

Ore 9.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: don Enzo Appella

Santuario: San Francesco da Paola.

Gruppi e movimenti:

Arciconfraternita di San Francesco da Paola, Movimento di Spiritualità Vedovile Speranza e Vita, Terzo Ordine dei Minimi, Confraternita di Gesù Flagellato e Maria SS. Annunziata.

LUNEDÌ 27 GIUGNO

GIORNATA EUCARISTICA

Basilica Cattedrale

Ore 9,00

Celebrazione Eucaristica ed esposizione presieduta da don Angelo Gallitelli, Parroco della Cattedrale Adorazione personale dalle 9,30 alle 19.00

Ore 19,00

Adorazione comunitaria presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

DAL 27 AL 30 GIUGNO

Festa di “Avvenire”

Piazza San Francesco D’Assisi

Ore 20.30

Organizzato da Conferenza Episcopale di Basilicata e dall’Associazione Giovane Europa.

MARTEDÌ 28 GIUGNO

Residenza Villa Anna

Località San Francesco – Matera

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da

S.E. Mons. Salvatore Ligorio Arcivescovo

Metropolita di Potenza-Muro Lucano- Marsico Nuovo

Parrocchie: Cristo Re, San Giacomo, Sant’Agnese, Santa Famiglia

Santuario: Santa Maria della Palomba.

Gruppi e movimenti: Apostolato della Preghiera, Associazione “Amici della Grotta di Lourdes”, Ordine Francescano Secolare, Comunione e Liberazione, Comunità terapeutica “Casa dei Giovani”.

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

Piazza Giovanni XXIII Chiesa San Pio X

Ore 17.00

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Enzo Appella

Parrocchie: Maria Madre della Chiesa, San Rocco, Maria SS. Annunziata in Picciano.

Gruppi e movimenti:

Azione Cattolica, Caritas, Gruppi di Preghiera San Pio da Pietralcina, Rinnovamento nello Spirito, Terre di Luce, Ordine Secolare Carmelitano, Residenza Monsignor Brancaccio.

Ore 19.30

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

Percorso: Piazza Giovanni XXIII, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Roma, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.00

Cassa armonica

Concerto musicale dell’Istituto comprensivo G. Minozzi – N. Festa diretto dal prof. Raffaele Esposto.

Organizzato da

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Minozzi – N. Festa.

Ore 21.00

Accensione delle luminarie Spettacolo di luci a ritmo di musica, della premiata ditta “Faniuolo Light Emotion” Putignano (BA).

Le luminarie del centro storico saranno accese quotidianamente dalle ore 21.00 alle ore 00,30 dal 29 giugno al 10 luglio.

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Sul percorso festa

Ore 9.00/24.00

Primo concorso Madonnari Città di Matera

“La rievocazione storica della festa di Maria SS. della Bruna”.

Ospedale Madonna delle Grazie

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio

Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano- Marsico Nuovo

Parrocchie: Maria SS. Annunziata in Piccianello, Sant’Agostino, San Giovanni da Matera, San Paolo Apostolo.

Gruppi e movimenti:

Movimento Famiglia e Vita, Serra Club, Croce Rossa.

VENERDÌ 1 LUGLIO

Sul percorso festa

Ore 9.00/24.00

Primo concorso Madonnari Città di Matera

“La rievocazione storica della festa di Maria SS. della Bruna”.

“Giorno della Città”

Ore 8.30 – 20.00

Giro per le vie cittadine del “Gran Concerto Bandistico Città di Conversano” (BA).

Piazza Giovanni XXIII – Chiesa San Pio X

Ore 8.30

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna.

Piazza San Francesco

Ore 8.45

Corteo da piazza San Francesco d’Assisi fino alla Casa Municipale.

Ore 9.30

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna con le Autorità Civili e Militari e con i Sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.

Ore 9.45

Corteo del Comitato e delle Autorità dalla Casa Municipale a piazza Vittorio Veneto, seguiti da un drappello di Cavalieri;

Onore ai Caduti con deposizione della Corona di alloro del Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Ore 10.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Vittorio Veneto a piazza Duomo.

Ore 10.30

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Giovanni XXIII a piazza Sedile con il

seguente percorso: via Parini, via Alessandro Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Domenico Ridola, via San Francesco d’Assisi, sosta in piazza Sedile (sede Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna).

Basilica Cattedrale

Ore 11.00

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e delle Autorità civili e militari con S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Offerta floreale alla Santa Patrona dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina da parte del Sindaco di Matera.

Ore 12.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Duomo alla Casa Municipale.

Ore 12.45

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Sedile a piazza Giovanni XXIII con il

seguente percorso: piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via del Corso, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII.

Casa Municipale – piazzale antistante

Ore 13.15

Spettacolo pirotecnico (batterie) dell’Azienda Piroluce srls di Chiarappa Giuseppe – San Severo (FG)

Giornata delle Famiglie

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 18.15

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino con i bambini accompagnati dalle famiglie, momento di preghiera e corteo festante verso la Basilica Cattedrale.

Basilica Cattedrale

Ore 18.15

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, animata dal coro dei giovani della parrocchia di San Giovanni Battista. Parrocchie: Cattedrale, San Giovanni Battista.

Gruppi e Movimenti: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ente Nazionale Sordomuti.

Testimonianza di una famiglia che ha vissuto la “Giornata Mondiale delle famiglie” tenutasi a Roma con il Papa.

Atto di affidamento delle famiglie alla Madonna della Bruna.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’Orchestra “Gran Concerto Bandistico Città di Conversano” (BA) dirige Angelo Schirinzi.

Evento collaterale

Cava del Sole

Ore 18.00

“La Nottata dell’1 luglio a Cava del Sole” con Jimmy Sax e Artisti Locali. Organizzato da ANONIMA srl



FESTA DI MARIA SS.MA DELLA BRUNA

SABATO 2 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 4.00

Processione dei Pastori dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di San Francesco d’Assisi.

Ore 4.30

Celebrazione Santa Messa Piazza San Francesco d’Assisi presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo animata dal Coro Diocesano di Pastorale Giovanile.

Al termine: Diana con lancio di bombe e continuazione della Processione dei Pastori, accompagnata dalla bassa musica “I Briganti Montesi” di Montescaglioso (MT),

con il seguente percorso: Piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, Sosta di preghiera in vico Case Nuove, via Lucana, Sosta di preghiera presso la stele della Madonnina in via Lucana, via don Minzoni, piazza Matteotti, piazza della Visitazione, via Aldo Moro, Sosta di preghiera tra il Comune e il Tribunale, viale Europa, via Lazazzera, via Dante, piazza Giovanni XXIII, Sosta di preghiera sul sagrato della Chiesa di S. Pio X, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Istria, via Marconi, via Annunziatella, via XX Settembre con arrivo presso il Santuario di San Francesco da Paola.

Santuario di San Francesco da Paola

Ore 9.00

Celebrazione Santa Messa.

Ore 9.00 – 24.00

Servizio Musicale nelle varie fasi della Festa “Concerto Bandistico Città di Matera”

Alvino 1884 Hotel – via San Vito (rione Piccianello)

Ore 8.15

Raduno primo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere il Trombettiere, il porta Vessillo e il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, raggiungerà il Generale per la rituale vestizione, presso il Palazzo Lanfranchi.

Ore 9.15

Raduno secondo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere un Trombettiere ed il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, proseguirà per piazza Vittorio Veneto, in attesa dell’arrivo del Generale e del primo drappello.

Ore 8.30/19.30

Giro per le vie cittadine del “Gran Concerto città di Grottole” (MT)

Piazzetta Pascoli – via Domenico Ridola

Ore 9.30

Palazzo Lanfranchi Museo d’Arte Medievale e Moderna Incontro del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna con il Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e il Presidente dr. Bruno Caiella. Trasferimento in carrozza verso piazza Vittorio Veneto, scortati dal primo drappello di cavalieri.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 10.00

Il Generale assume il comando dell’intera Cavalcata di Maria SS. della Bruna.

Basilica Cattedrale

Ore 10.30

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, concelebrata dal Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio Diocesano.

Ore 12.00

Trasferimento della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna, dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello).

Chiesa Maria SS. dell’Annunziata Rione Piccianello

Ore 17.00

Celebrazione Santa Messa.

Al termine la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna sarà portata in processione alla Piazzetta del Carro Trionfale e collocata sul trono del manufatto in cartapesta.

Piazza Duomo

Ore 18.30

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è accompagnato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e da alcuni Cavalieri presso la Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello).

Chiesa Maria SS. dell’Annunziata Rione Piccianello

Ore 20,00

Solenne Processione di Maria SS. della Bruna sul Carro Trionfale, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, partecipata dal Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino e dalla Cavalcata in costume.

Il rito della processione si apre con il seguente ordine:

– Bassa musica “I Briganti Montesi”

– Cavalcata in costume

– Gran Concerto Bandistico “Città di Matera”

– Autorità Civili e Militari

– Comitato Esecutivo

– Clero Cittadino

– Carro Trionfale

– Fedeli

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’ Orchestra “Gran Concerto Bandistico Città di Grottole” (MT) Direttore d’Orchestra M° Filippo Carretta.

Piazza Duomo

Ore 22.00

Rituale dei “Tre Giri” del Carro Trionfale e reposizione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Cappella di Santa Maria di Costantinopoli.

Piazza Vittorio Veneto

Dalle ore 22.30

Consegna del Carro Trionfale alla popolazione materana per il rituale “strazzo”.

Contrada Murgia Timone

Ore 23.55

Spettacolo pirotecnico a cura della Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa San Severo (FG).

OTTAVARIO

Basilica Cattedrale

3 LUGLIO / 10 LUGLIO

con la partecipazione di alcune comunità parrocchiali della Vicaria Collina dell’Arcidiocesi.

DOMENICA 03 LUGLIO

Santuario di San Francesco da Paola

Ore 18.00

Processione del Quadro dei Pastori dal Santuario alla Chiesa di San Francesco d’Assisi

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

Piazza Vittorio Veneto

Ore 22.00

Performance Musicale in cassa armonica, in collaborazione con:

Fondazione Matera Basilicata 2019 Open Sound “ Matera Session” edizione speciale per la Festa della Bruna

“I suoni della tradizione lucana, araba e nordafricana si incontrano e si fondono con la musica elettronica contemporanea”.

Artisti: Alioscia Bisceglia (spoken dj-set), go-Dratta (compositore e producer), Alberico Larato (zampogna, cucù e lira), Agostino Cortese (cupa cupa e percussioni), Rino Locantore (percussioni e cupa cupa), Imad Kawala (caval), Badrya Razem (voce).

LUNEDÌ 4 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalle Comunità parrocchiali di Ferrandina

Convento di Cristo Re – via Gramsci

Evento collaterale

Ore 20,30

“La preghiera alla Vergine” Canto XXXIII del Paradiso. Omaggio alla Madonna della Bruna. Lettura e commento a cura del prof. Giorgio Battistella della Dante Alighieri di Treviso. Organizzato da Società Dante Alighieri di Matera.

MARTEDÌ 5 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalla Comunità parrocchiale di Miglionico

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalle Comunità parrocchiali di Irsina

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

VENERDÌ 8 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

Piazza San Francesco D’Assisi

Ore 20.30

ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA di Maria SS. della Bruna – 10^ edizione.

Ore 21.00

“Concerto di arie, cori e sinfonie d’opera” Orchestra Sinfonica di Matera,

in collaborazione con “Conservatorio “E.R. Duni” direttore Pasquale Veleno

SABATO 9 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

DOMENICA 10 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 11.00

Celebrazione Santa Messa

Ore 17,00

Giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “Città di Matera”

Ore 18.00

Recita Santo Rosario

Ore 18.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Ore 19.30

Processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna per le vie degli antichi rioni sassi, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e partecipata dal Capitolo Cattedrale,

dal Clero Cittadino,

dal Comitato Esecutivo dell’Associazione

Maria SS. della Bruna,

dall’Associazione dei Cavalieri,

dalla Confraternita I Pastori della Bruna,

dalle Confraternite dell’Arcidiocesi,

dall’Associazione Angeli del Carro,

dall’Associazione Pastori dell’Anima,

dalle Autorità civili e militari.

Percorso: piazza Duomo, piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, via Bruno Buozzi, piazza San Pietro Caveoso, via Madonna delle Virtù (Porta Pistola), via Sant’Antonio Abate, via D’Addozio, via Piave, via Tommaso Stigliani, via XX Settembre, piazza Vittorio Veneto (momento di preghiera area antistante Banco di Napoli) via del Corso, via San Francesco d’Assisi, piazza Sedile, piazza Duomo.

LUNEDÌ 11 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 9.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e conclusione dei festeggiamenti.

Trasferimento della sacra immagine della Madonna della Bruna in forma processionale presso la chiesa di San Francesco d’Assisi.

Eventi Collaterali

DAL 23 MAGGIO – FINALE 19 LUGLIO 2022

Struttura sportiva della Parrocchia di San Giacomo

Torneo di calcio a 5 Maria SS. della Bruna, organizzato dal “CSI Centro Sportivo Italiano di Matera”.

27° Torneo Amatoriale di calcio a 5 Categoria Open

17° Torneo Amatoriale di calcio a 5 Categorie Giovanili

9° Trofeo F. Iacovone

DOMENICA 19 GIUGNO

Jogo Village – SS 7 c/da San Giorgio Matera

Ore 18.00

“Festa della Bruna dei bimbi” 10^ edizione

organizzata dalla scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro” di Matera e dedicata a bambini dai 3 ai 6 anni, che ripercorreranno “ in piccolo” tutte le fasi della festa del 2 luglio.