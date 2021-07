Antonio Serravezza è felice come una Pasqua per la festa della Bruna, nonostante i due anni consecutivi da pandemia da virus a corona che hanno limitato il programma proprio negli aspetti tradizionali, limitando la partecipazione della gente – per evitare contagi- ai soli aspetti religiosi. Serravezza è fiducioso, ricordando due antichi detti popolari e fa gli scongiuri per quel ”non c’è due senza il tre” tutto da interpretare. Ma ci penserà la Madonna della Bruna a rivedere la questione. L’anno prossimo si ricomincia dalla processione dei pastori e con carro, cavalieri, luminarie, assalto e fuochi d’artificio in programma



LA FELICITA’ SI SERRAVEZZA

Il giorno più lungo è iniziato questa mattina alle quattro con il suono delle campane della Cattedrale ma il suono della tromba del Comandante dei cavalieri della Bruna lascia un vuoto nella nostra memoria.

Questa mattina vado a comprare il pesce e sento il suono della tromba 🎺 sotto i portici del rione Platani e all’improvviso ecco che arriva Mauro bardato da cavaliere e con il nervo che istiga la sua bici elettrica a correre più velocemente.

Ecco cosa riesce a inventarsi un materano verace per immergersi nella festa più bella di Matera da oltre seicento anni.

“A mmogghjë a mmogghjë all’onn cj vahnë”

ma per il secondo anno vale di più “Sim r’mes chaom o dih d liggh”.

Aggiungo, facendo le corna, speriamo che non valga il detto “non c’è due senza tre”! SDMS