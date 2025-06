2 giugno. Mai dimenticare la scelta di libertà

E questo alidilà dei progetti di riforma della Costituzione che puntano a ridimensionare la sovranità popolare e quanto scritto dai Padri fondatori che hanno redatto articoli, ispirati a valori e principi che non possono essere ignorati.La scelta per la Repubblica, nata dalla Resistenza, fatta dagli italiani con il referendum del 2 giugno 1946 e l’introduzione della Carta Costituzionali sono il perno della nostra democrazia, a garanzia della libertà e della pace. Sono i concetti ribaditi a Matera nel corso delle celebrazioni per la festa della Repubblica, svoltasi in piazza Vittorio Veneto alla presenza di autorità civili e militari, di associazioni combattentistiche e di volontariato.Le celebrazioni, ed è la prima volta che accade, sono state precedute dall’inno nazionale eseguito da due insegnanti, una pianista e un soprano.



Il prefetto Cristina Favilli ha reso omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro, davanti al Monumento, accompagnata da due scolari dell’istituto omnicomprensivo ”Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci. Il significato della scelta della Repubblica e in una città che si appresta nel 2026 a svolgere il ruolo di capitale mediterranea della cultura e del dialogo , è stato ricordato negli interventi del prefetto Cristina Favilli, del commissario prefettizio Raffaele Ruberto, del presidente della Provincia Francesco Mancini e dal presidente della consulta provinciale studentesca Sanya Bonelli. Tutti, con taglio diverso, non hanno mancato di ricordare i momenti difficili del Paese in un contesto internazionale, che ha bisogno di un ruolo di riferimento dell’Unione Europea. E Matera, che alla nascita della Repubblica, ha contribuito con i fatti del 21 settembre 1943, ha nei giovani l’eredità di quell’impegno. L’indifferenza, il voltarsi dall’altra parte sono un campanello di allarme da tenere in considerazione, a difesa della Repubblica. Ricordiamolo tutti a cominciare da quanti dirigono il Paese e hanno giurato sulla Costituzione.



Al termine sono state consegnate cinque onorificenze al merito di cavaliere della Repubblica all’ispettore della Polizia di Stato dott. Michele CASAMASSIMA, all’Ispettore della Polizia di Stato dott. Bernardino CASTANO, all’ispettore Superiore della Polizia di Stato dott. Andrea SPINELLI.al Capo di 2^ Classe della Marina Militare dott. Michele NARCISO, alla sig.ra Nicoletta RICCIARDI. E al dott. Alcibiade IULA verrà consegnato il diploma di autorizzazione a fregiarsi di onorificenza pontificia. e un diploma di onorificenza pontificia.