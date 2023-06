2 giugno di allagamenti. Vigili del fuoco a Matera superimpegnati

Previsioni meteorologiche rispettate e pomeriggio di venerdì 2 giugno con piogge abbondanti su Matera e in alcuni centri della provincia, con i vigili del fuoco del comando provinciale della Città dei Sassi impegnati per rispondere alle numerose chiamate giunte al 115. Così via Bruno Buozzi, nel Sasso Caveoso, via Taranto nella zona nord della città e l’immancabile allagamento di via Cererie (vecchia storia mai risolta) al rione Piccianello e qua e là per allagamenti di strade e scantinati. Interventi che richiedono tempo, visto che la pioggia con intensità diversa era cominciata con una breve grandinata. A Matera, per la cronaca, è intervenuta anche una squadra di vigili del Fuoco da Ferrandina. Piaccia o no, causa mutamento condizioni climatiche dovremo abituarci a un clima di questo tipo. Ma occorre intervenire con una programmazione adeguata nella manutenzione e pulizia di caditoie, briglie e laddove- aldilà della eccezionalità di alcune situazioni- si verificano periodici allagamenti. Il ‘laghetto” di via Cererie ne è un esempio. Finora annunci (è la parola giusta) di mega progetti ameni sul sistema dei palombari. Basterebbe un intervento ridotto, per aumentare la portata di raccolta della zona. E invece…non c’è traccia nemmeno nel piano delle opere pubbliche