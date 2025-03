Ginosa: giovani presenti alla 1°edizione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili

Ginosa è tra i 40 Comuni pugliesi selezionati per partecipare alla prima edizione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili, un’iniziativa promossa da Regione Puglia, ANCI e ARTI Puglia, con il supporto di From, volta a rafforzare le competenze delle amministrazioni locali nell’ambito delle politiche giovanili.

A rappresentare il Comune di Ginosa è il consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Luca Melchiorre.

Oggi si è svolto il primo incontro presso la Fiera del Levante, a Bari.

Insieme a Melchiorre, anche la Responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ginosa, Marica Curci.

Prossimo appuntamento a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo.

La Scuola di Formazione si rivolge alle amministrazioni locali della regione, che partecipano con un amministratore o un’amministratrice comunale con delega alle politiche giovanili.

Il programma prevede tre sessioni formative, che si terranno da marzo a giugno 2025, e una serie di approfondimenti online dedicati a tematiche specifiche. Tra gli elementi distintivi dell’iniziativa, è prevista una study visit a Bruxelles, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le migliori pratiche europee e approfondire gli strumenti più avanzati nel campo delle politiche giovanili.

<<La partecipazione alla Scuola di Formazione è un ulteriore risultato di un percorso iniziato da questa amministrazione, che nasce con l’obiettivo di acquisire nuove buone pratiche da applicare sul territorio – dichiara Luca Melchiorre – Ginosa sta crescendo e contemporaneamente sta offrendo sempre più spazi di ascolto e opportunità per le giovani generazioni. Sono onorato di essere parte di questo cambiamento e di poter seguire i lavori di questa Scuola di Formazione.

Lavoreremo con impegno per continuare a costruire una comunità inclusiva, dinamica e innovativa, dove i ragazzi possano esprimere le proprie idee e progettare il loro futuro.

Un ringraziamento alla Regione Puglia, ARTI, ANCI Puglia e From per aver reso possibile questo percorso formativo, che ci aiuterà a creare politiche più vicine ai bisogni reali dei ragazzi.

Non vediamo l’ora di fare nostre quelle che sono le buone pratiche in tema di politiche giovanili, anche a livello europeo, per poi portarle e concretizzarle sul territorio>>.