Tre nuovi positivi sono emersi in Basilicata dai 502 tamponi esaminati ieri (2 residenti a Matera e 1 in Puglia) tutti in isolamento domiciliare e solo uno ricoverato in ospedale. Di poco fa è invece la notizia della positività anche di una giovane donna di Potenza che dopo aver fatto il test in un laboratorio privato, ha poi ricevuto conferma della positività dal tampone effettuato al San Carlo. Caso non ricompreso nel report. Pertanto, al momento, sono 19 i lucani che risultano essere contagiati dal covid19. Un incremento costante sebbene non preoccupante, specie se si intensificherà la capacità di individuare i nuovi casi ed isolarli.

In Italia, dopo sette giorni di crescita costante, sembra invece in rallentamento il numero dei nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 953 positivi (ieri 1.210), ma con 20mila tamponi in meno. Ancora in primo piano la costa Smeralda in Sardegna dove sono diversi i focolai individuati in locali e strutture turistiche varie: al Billionarie di Porto Cervo con oltre 60 contagiati che vede tra i positivi anche lo stesso Flavio Briatore che è stato ricoverato in ospedale, si aggiunge il gestore del Sottovento di Porto Cervo – una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda – anch’egli ricoverato da ieri nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari dopo essere risultato positivo al test Covid-19.

Intanto, continua la corsa tra Stati a chi arriva primo alla produzione di un vaccino. Ma su questo Anthony Fauci (esperto di malattie infettive e consigliere sul Coronavirus della Casa bianca) mette in guardia e avverte: «La fretta sui vaccini è un pericolo», perchè “Uno dei potenziali pericoli se si produce prematuramente un vaccino è che renderebbe difficile, se non impossibile, per gli altri vaccini coinvolgere persone nella loro sperimentazione». Per Fauci «è assolutamente fondamentale che si dimostri in maniera certa che un vaccino è sicuro ed efficace».

Il rischio è che per vincere questa corsa (magari per fini di consenso) si aggirino i normali standard e tempistiche con una accelerazione della fase sperimentale e conseguente scarsa affidabilità se non pericolosità finale del prodotto.

Ma ecco il report di oggi della “task force regionale” la quale “comunica che ieri, 24 agosto, sono stati processati 502 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 3 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 2 persone residenti nel comune di Matera e 1 persona residente nella regione Puglia, non conteggiato e in isolamento nella regione Puglia.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 18 (ieri erano 16 a cui si aggiungono le 2 nuove positività) .

Attualmente sono 2 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza e l’altra nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 17.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 375 guariti; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 4 residenti in un comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 9 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 25 stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 53.602 tamponi, di cui 52.975 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 12,00.”

A seguire il riepilogo con tutti i dati riassuntivi.