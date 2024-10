18 ottobre – Giornata Mondiale della Menopausa,

Il 18 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, su iniziativa della Presidente Elena Carovigno, l’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Potenza, lancia un progetto multidisciplinare innovativo dedicato alle donne lucane. L’obiettivo principale del progetto è sensibilizzare e fornire supporto alle donne che affrontano la menopausa, coinvolgendo un team di esperti per garantire un percorso completo di sostegno e assistenza.

“La Giornata Mondiale della Menopausa è una ricorrenza significativa promossa dalla International Menopause Society (IMS) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute e del benessere delle donne durante la menopausa. Questa fase della vita, che segna la fine del ciclo mestruale, è spesso accompagnata da cambiamenti fisici e psicologici significativi, ma resta ancora un tema poco discusso e supportato a livello sanitario e sociale.”

Il progetto dal titolo “Benvenuta menopausa”, ideato in collaborazione della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito vede la partecipazione di una rete di specialisti, tra cui medici di base, ginecologi, cardiologi, medici di medicina estetica, psicologi, endocrinologi, nutrizionisti, fisioterapisti e insegnanti di yoga che lavoreranno sinergicamente per offrire un approccio integrato e personalizzato. Grazie a questa rete di competenze, le donne lucane potranno beneficiare di un sostegno completo e di consigli mirati per affrontare al meglio la menopausa e tutte le sfide ad essa legate, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Il progetto verrà illustrato in dettaglio nel corso di un convegno che si terrà il prossimo 22 di novembre presso la sede del Polo Bibliotecario di Potenza a partire dalle ore 15:00. Durante l’evento, di cui si darà evidenza pubblica nei prossimi giorni, saranno presentate le linee guida del percorso di accompagnamento che verrà successivamente attivato, con la possibilità per tutte le donne interessate di partecipare ad incontri e consulenze specialistiche. Questo percorso vuole essere un punto di riferimento per le donne in un momento cruciale della loro vita, offrendo risposte concrete ai bisogni legati alla menopausa e promuovendo il benessere di ciascuna di loro.

Con questa iniziativa, l’AIDM di Potenza – dichiara la Presidente Elena Carovigno – ribadisce il proprio impegno a favore della salute e del benessere delle donne, offrendo un supporto inclusivo, capace di fare la differenza nella vita di molte donne lucane.