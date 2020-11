E’ con la inquieta sensazione che la situazione sia scappata di mano ai padroni del vapore (con il sistema tamponi/tracciamento saltato e la probabilità che in pochi giorni vadano in saturazione le disponibilità dei posti letto in terapia intensiva) che anche oggi, prima giornata della Basilicata in veste arancione, proponiamo a seguire l’anticipazione tratta dalla pagina della giunta regionale dei ” Dati estratti alle ore 12.45 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e riferiti ai “dati processati il 10 novembre 2020” .

Tamponi di giornata 1456 /Positivi 189 – 22 non residenti (rapporto tamponi/positivi al 12,98% inferiore alla media dell’ultima settimana). Calano di poco i ricoveri ma salgono di 1 quelli in terapia intensiva. 4 i guariti. 3 i deceduti.

Ricoverati 152

57 MI Matera

11 Pneumologia Matera

33 MI Potenza

19 Pneumo Potenza

13 MU Potenza

8 TI Potenza

11 TI Matera

Positivi 189 (22 non residenti)

20 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Bosnia

1 Cerrione (Biella)

5 Abriola 1 domiciliato Potenza

5 Avigliano 1 domiciliato Acerenza

1 Baragiano

2 Barile

3 Bella 1 domiciliato Potenza

1 Brienza 1 domiciliato Catelmezzano

7 Castelmezzano

1 Ferrandina

1 Filiano

1 Genzano

2 Grassano

1 Irsina

1 Lagonegro

3 Latronico

4 Lauria

2 Lavello

46 Matera

14 Melfi

3 Miglionico

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Paterno

2 Pietragalla 1 domiciliato a Castelmezzano

1 Pignola

1 Policoro

20 Potenza

5 Rionero

2 Ripacandida

1 Rivello

1 Roccanova

2 Rotonda 1 domiciliato a Lauria

1 Ruoti

1 Salandra

2 Scanzano

7 Stigliano

2 Terranova

1 Trecchina

1 Tricarico

7 Trivigno

1 Venosa

1 Viggiano

Guariti 4

1 Atella

1 Potenza

1 Rionero

1 Senise

Deceduti 3

1 Potenza

1 Melfi

1 Lavello