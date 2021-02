Sembra siano in arrivo nuovi test Covid rapidi che identificano le varianti e altre malattie con sintomi simili. A svilupparli sono stati i ricercatori della Scuola di Medicina dell’Università del Minnesota, trattasi di due nuovi test diagnostici per il coronavirus SARS-CoV-2, il primo riesce a determinare se l’infezione è stata provocata dal ceppo “originale” o da una delle varianti emergenti, mentre il secondo identifica anche altre malattie con sintomi simili.

Questi nuovi strumenti servirebbero da subito per testare la situazione che sembra si stia evolvendo in modo negativo anche in Basilicata, almeno a giudicare dai dati dei giorni scorsi e confermati da quelli diffusi oggi dalla task force della Basilicata relativi ai 1.386 tamponi processati nella giornata di ieri 23 febbraio 2021.

Sono stati, infatti, riscontrati 169 positivi (165 residenti) pari ad un incidenza del 12,19% maggiore di quella di ieri che è stata dell’8,39% e alla media della settimana scorsa che è stata dell’8,42%, nonchè di molto superiore a quello nazionale che è stato del 4,38%.

I nuovi positivi riguardano: 30 Potenza, 25 Matera, 20 Montescaglioso, 19 Policoro, 8 Pisticci -Sant’Arcangelo-Venosa, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

In questo report, fortunatamente, non viene segnalato alcun decesso, i ricoveri totali salgono da 84 a 87, mentre quelli in terapia intensiva rimangono a 5 casi.

Infine, sono 64 i guariti della giornata (62 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi è di 3.579.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 24 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 23 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 234.341

Tamponi totali negativi n. 216.806

Persone testate n. 143.249

Tamponi molecolari di giornata n. 1.386

Test antigenici totali 10.866

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 169

Tamponi negativi n. 1.217

RICOVERATI N. 87

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 64

POSITIVI TOTALI N. 169

Residenti: n. 165

N. Comune

1 Accettura

2 Avigliano

3 Barile

3 Bernalda

1 Calvera

3 Cancellara (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Lagonegro

1 Latronico

1 Lauria

3 Lavello

25 Matera

2 Melfi

2 Miglionico

1 Moliterno

4 Montalbano Jonico

20 Montescaglioso

5 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

8 Pisticci (n. 1 domiciliato a Matera)

19 Policoro (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

30 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Rivello

1 Rotonda

8 Sant’Arcangelo

2 Senise

1 Teana (domiciliato a Potenza)

1 Tursi

8 Venosa

6 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 03

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 64

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 62

N. Comune

1 Albano di Lucania

1 Bernalda

1 Lagonegro

1 Maratea

2 Marsico Nuovo

16 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Brienza; n. 1 domiciliato a Moliterno)

8 Matera

1 Melfi

9 Moliterno

1 Pignola

2 Potenza

1 Rapolla

12 Sant’Arcangelo

1 Sarconi (domiciliato a Moliterno)

5 Satriano di Lucania

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Satriano di Lucania)

1 Puglia (domiciliato a Marsicovetere)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.579

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.492

DECEDUTI RESIDENTI N. 357

GUARITI RESIDENTI N. 10.848