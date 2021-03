Anche dai dati del report odierno della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 4 marzo 2021, emerge una situazione che volge al peggio con un rapporto positivi/tamponi che rimane oltre il 10% e con nuovi 160 nuovi positivi.

Infatti su 1.666 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 169 positivi (di cui 160 residenti) pari ad un incidenza -per l’appunto- del 10,14% (ieri è stato del 10,93%), sempre superiore al dato medio della settimana scorsa che è stato dell’8,76, nonchè del dato nazionale che è del 6,73%, anch’esso in salita.

I nuovi positivi di oggi vendono ancora Matera con 32 casi, Venosa (15), Pisticci (14), Potenza (12), Tursi (9), Policoro (7), Rionero in Vulture (7), poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi nessun decesso è segnalato e i ricoveri totali rimangono fermi a quota 107, mentre quelli in terapia intensiva salgono da 10 a 12 (4 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono ben 205 i guariti della giornata (203 i residenti), mentre rispuntano guariti in precedenza e non ancora contabilizzati che vengono oggi segnalati in 270 , grazie ai quali il totale dei positivi in Basilicata cala a 3.655.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 05 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 04 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 246.766

Tamponi totali negativi n. 228.132

Persone testate n. 150.971

Tamponi molecolari di giornata n. 1.666

Test antigenici totali 11.268

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 169

Tamponi negativi n. 1.497

RICOVERATI N. 107

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 21

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 205

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 169

Residenti: n. 160

N. Comune

1 Avigliano

3 Balvano

1 Banzi

1 Bella

1 Castelmezzano

2 Colobraro

3 Ferrandina

2 Francavilla in Sinni

4 Grottole

2 Latronico

2 Lauria

1 Marsicovetere

32 Matera (n. 1 domiciliato a Craco)

4 Melfi (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Miglionico

3 Moliterno

4 Montescaglioso

4 Nova Siri

4 Palazzo San Gervasio

1 Pignola

14 Pisticci

7 Policoro

3 Pomarico

12 Potenza

7 Rionero in Vulture

3 Rivello

3 Rotondella

1 Ruoti

4 Scanzano Jonico

1 Senise

9 Tursi

15 Venosa (n. 1 domiciliato in Puglia)

4 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Balvano)

1 Lombardia (domiciliato a Rotondella)

1 Puglia (domiciliato a Montescaglioso)

1 Russia (domiciliato a Viggiano)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 205

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 203

N. Comune

1 Accettura

1 Acerenza

1 Albano di Lucania

1 Avigliano

2 Baragiano

4 Cancellara

1 Corleto Perticara

1 Ferrandina

1 Forenza

2 Genzano di Lucania

24 Grumento Nova

2 Lauria

2 Lavello

15 Maratea

1 Marsicovetere

3 Matera

2 Melfi

1 Miglionico

1 Montemurro

3 Montescaglioso

3 Nova Siri

1 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

8 Paterno

2 Picerno

1 Pietrapertosa

3 Pignola

1 Pisticci

9 Policoro

56 Potenza

2 San Chirico Nuovo

1 San Fele

4 San Martino D’Agri

4 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

3 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

2 Tito

6 Tolve

4 Tramutola

2 Trecchina

1 Tursi

2 Vaglio Basilicata

5 Venosa

1 Vietri di Potenza

9 Viggiano

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 02

N. Regione/Stato estero

1 Campania

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.655

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.548

DECEDUTI RESIDENTI N. 364

GUARITI RESIDENTI N. 11.809

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 270 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 270 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 203 guarigioni odierne, per un totale di n. 473 guarigioni.