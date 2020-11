Ecco i “Dati estratti alle ore 13.05 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e dalle informative assunte dalle strutture ospedaliere, in attesa di validazione con comunicato della Task Force” relativo ai “dati processati il 23 novembre 2020.”

Sui 1.826 tamponi di giornata, i positivi riscontrati sono 268 (di cui 12 non residenti)- l’incidenza dei positivi sui tamponi è del 14,68%, inferiore a quello di ieri e in linea con quello dell’ultima settimana. In riduzione, di poco, i ricoveri (da 180 a 179) ed anche in terapia intensiva da 23 a 19.

Ricoverati 179

58 MI Matera

13 Pneumologia Matera

8 TI Matera

39 MI Potenza

32 Pneumo Potenza

18 MU Potenza

11 TI Potenza

Positivi 268 (12 non residenti)

6 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Rende (Cs)

1 Abano Terme domiciliato Potenza

1 Russia domiciliato Vietri

1 Georgia domiciliato Bernalda

1 Bari domiciliato Matera

1 Torino domiciliato Montescaglioso

12 Albano

2 Aliano 1 domiciliato Potenza 1 domiciliato Stigliano

1 Atella

6 Avigliano

1 Baragiano

1 Barile

7 Bernalda

1 Calciano

7 Castelmezzano

3 Episcopia

5 Ferrandina

1 Filiano

2 Genzano

3 Gorgoglione

2 Grassano

2 Grottole

1 Irsina

1 Lauria

11 Lavello

3 Marsicovetere 1 domiciliato Paterno 1 Potenza

2 Maschito

66 Matera

6 Melfi

1 Moliterno

3 Montalbano J

1 Montescaglioso

3 Muro Lucano

2 Nova Siri

1 Palazzo

3 Paterno

1 Picerno

5 Pignola

4 Pisticci 1 domiciliato Potenza

9 Policoro 2 domiciliati Scanzano J

2 Pomarico

50 Potenza

1 Rionero

2 Ripacandida

1 Rotonda

1 Rotondella

1 Ruoti

4 Scanzano

1 Senise

3 Stigliano

2 Tito

3 Tricarico

3 Tursi

1 Valsinni

1 Vietri

1 Viggianello

Guariti 26

1 Avigliano

3 Brienza

1 Corleto

1 Francavilla

2 Lauria

1 Lavello

1 Marsiconuovo

5 Marsicovetere

2 Matera

1 Montalbano J

1 Pescopagano

1 Pisticci

2 Potenza

1 Rionero

2 Roccanova

1 Vietri

Deceduti 16

1 Ripacandida

1 Lagonegro

1 Maschito

1 Potenza

1 Grottole

1 Rocca Imperiale

2 Matera

1 Craco

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

2 Bernalda

1 Gravina

1 Calciano

1 Tricarico

Si precisa che i deceduti comunicati oggi fanno riferimento a decessi dal 21 al 24 novembre.