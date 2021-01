In Basilicata, come rilevato anche nel servizio di Report andato in onda eri sera su Rai3, in Basilicata continuiamo anche oggi a registrare un numero inadeguato di tamponi processati che non contribuisce ad individuare ed isolare il maggior numero di positivi oltre che una insufficienza dell’attività di tracciamento e carenza di informazioni sulle attività.

Con comunicati che non forniscono -ad esempio- il numero delle persone testate quotidianamente su cui poter effettuare una percentuale di incidenza di positivi più fedele alla realtà e che è sicuramente più alta di quella che siamo costretti a rilevare sui valori a disposizione. E’ una richiesta che facciamo da tempo ma si preferisce glissare.

Comunque, anche oggi, in base ai dati forniti si apprende che i tamponi processati ieri, lunedì 11 gennaio, sono stati in tutto 1.222 (sicuramente molti di più dei 611 di ieri, ma molti di meno dai famigerati 3.000 mai mantenuta da Bardi) e dagli stessi sono emersi ben 171 (ieri 79) positivi (di cui 156 residenti) con una percentuale di incidenza dei positivi del 13,99% (ieri il 12,93% e in crescita rispetto ai giorni precedenti).

Superiore sia al dato medio della settimana precedente che è stato del 10,96% ed anche a quello nazionale che è stato del 13,67%.

Rimangono fermi a 98 i ricoveri ospedalieri totali e scendono da 6 a 4 quelli in terapia intensiva, ma ci sono stati ben 3 decessi. Mentre i guariti di oggi sono 92.

Ed ecco a seguire i dati in dettaglio dei dati:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 12 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 11 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 195.667

Tamponi totali negativi n. 181.315

Persone testate n. 123.222

Tamponi molecolari di giornata n. 1.222

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 171

RICOVERATI N. 98

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 32

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 14

Pneumologia n. 07

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI N. 92

DECESSI TOTALI N. 3

Residenti: n. 3

• Lavello

• Moliterno

• Satriano di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 171

Residenti: n. 156

N. Comune

1 Acerenza (domiciliato a Potenza)

1 Atella

5 Avigliano

2 Baragiano

1 Bella

1 Bernalda (domiciliato a Matera)

1 Cancellara (domiciliato a Potenza)

1 Castelgrande

1 Castelluccio Inferiore

1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza)

1 Ferrandina

1 Grottole

16 Grumento Nova

1 Lagonegro

3 Lauria

15 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

9 Matera

9 Melfi

1 Montemurro

1 Nova Siri

2 Oppido Lucano

2 Paterno

2 Picerno

3 Pietragalla

3 Pignola

3 Pisticci

1 Pomarico

32 Potenza

3 Rapolla

5 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

2 Ruoti

3 Ruvo del Monte

2 San Chirico Nuovo

3 Sarconi (n. 1 domiciliato a Moliterno)

1 Tito (domiciliato a Potenza)

1 Trivigno (domiciliato a Potenza)

7 Venosa

5 Vietri di Potenza

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 12

N. Regione/Stato Estero

1 Campania (domiciliato a Potenza)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Potenza)

1 Veneto (domiciliato a Scanzano Jonico)

1 Polonia (domiciliato a Matera)

1 Russia (domiciliato a Potenza)

5 Pakistan (domiciliati presso centro di accoglienza di Matera)

1 Mali (domiciliato presso centro di accoglienza di Matera)

1 Sudan (domiciliato presso centro di accoglienza di Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 3

N. Regione

3 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 89

N. Comune

2 Atella

1 Avigliano

1 Balvano (domiciliato a Lagonegro)

1 Bella (domiciliato a Potenza)

1 Forenza

4 Genzano di Lucania

1 Gorgoglione

50 Lagonegro

1 Latronico

1 Laurenzana

1 Lauria (domiciliato a Lagonegro)

1 Lavello

2 Maratea

2 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

3 Maschito

1 Matera

2 Melfi

1 Nemoli (domiciliato a Lagonegro)

3 Paterno

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Lagonegro)

1 San Chirico Nuovo

1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Marsico Nuovo)

1 Senise

2 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Lagonegro)

Guariti nè residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 2

N. Regione/Stato estero

2 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.500

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.402

DECEDUTI RESIDENTI N. 274

GUARITI RESIDENTI N. 4.984