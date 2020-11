Ed ecco a seguire i “Dati estratti dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di Validazione con comunicato della Task Force” e relativi ai “dati processati il 14 novembre 2020“.

Tamponi di giornata 1.532/Positivi 193 (39 non residenti) -a fronte di un numero inferiore di tamponi, il rapporto dei positivi sui test effettuati è oggi del 12,60% simile a quello di ieri e inferiore a quello medio della settimana scorsa che è stato del 15,83.

A fronte di un lieve incremento dei ricoveri totali (sono 167, erano ieri 165), c’è, invece, un preoccupante incremento dei ricoverasti in terapia intensiva che balzano da 21 di ieri ai 28 di oggi. C’è stato anche un deceduto, ma anche 21 guariti.

Ricoverati 167

57 MI Matera

13 Pneumologia Matera

12 TI Matera

37 MI Potenza

20 Pneumo Potenza

17 MU Potenza

11 TI Potenza

Positivi 193 (39 non residenti)

26 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Castrovillari

1 Francia

1 Parma

1 Germania

1 Trento

4 Monteverde

1 Andria domiciliato a Potenza

1 Marocco domiciliato Bella

1 Statte domiciliato Potenza

1 Trento domiciliato Lagonegro

4 Accettura

1 Atella

1 Avigliano

1 Barile

2 Bernalda

2 Calvello 1 domiciliato Trivigno

1 Cancellare

7 Ferrandina

3 Filiano

1 Forenza

1 Genzano

1 Grassano

1 Lagonegro

5 Lauria

12 Lavello

1 Maratea

21 Matera

7 Melfi

2 Montalbano Jonico

5 montescaglioso

1 Nova Siri

5 Palazzo

1 Pietragalla

1 Pignola

1 Pisticci

2 Policoro

2 Pomarico 1 domiciliato Matera

5 Potenza

3 Rapolla

1 Rapone

8 Rionero

5 Ripacandida

2 San Costantino Albanese

1 San Giorgio Lucano

1 Sant’Arcangelo

2 Scanzano

5 Senise

2 Stigliano

2 Terranova

1 Tolve

1 Tursi

12 Trivigno

12 Venosa

Guariti 21

1 Genzano

5 Matera

1 Moliterno

1 Potenza

3 Tramutola

7 Venosa

1 Accettura

1 Latronico

1 Lauria

Deceduti 1

1 Potenza

In una conferenza stampa del 20 ottobre scorso, tra le altre cose, Vito Bardi affermò che: “Attualmente eseguiamo circa mille tamponi al giorno, ma l’obiettivo è quello di arrivare subito a 2000 al giorno e poi, fra un mesetto, a 3 mila tamponi al giorno. Per quel che riguarda i test rapidi abbiamo chiesto a livello centrale di poterne effettuare mille al giorno per i prossimi 3 o 4 mesi”. Ed, inoltre, che “Siamo inoltre in attesa di ricevere un’attrezzatura che ci consentirà di effettuare tamponi in numero molto più elevato.”

Ecco, sarebbe interessante sapere a che punto è lo stato dell’arte di questa annunciata implementazione (dando atto che la soglia dei 2000 tamponi in qualche giornata ultimamente è stata superata). Per i test rapidi, per questa attrezzatura che potrebbe consentire un aumento significativo del processamento dei tamponi che serve implementare con urgenza per non far saltare il tracciamento dei contagiati e dei relativi contatti.