Da ieri è in vigore il nuovo Dpmc con le misure fino a Pasqua ma il Cts già chiede una maggiore stretta dopo aver espresso “grande preoccupazione” per l’evolversi dell’epidemia. E c’è chi si comincia a chiedere se, con l’arrivo di maggiori dosi di vaccino, non sia opportuno un lockdown mirato a circoscrivere epidemia e contestualmente vaccinare il maggior numero possibile di italiani. “Chiudiamo per l’ultima volta e utilizziamo questa chiusura per vaccinarci tutti” afferma, infatti Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia. il quale -in una intervista a La Repubblica– precisa: “Chiuderei tutto adesso a patto di dare una spinta enorme alle vaccinazioni. Si possono fare due tipi di lockdown. Lo si può usare come sistema preventivo per evitare una nuova ondata. Oppure lo si può varare solo quando si è costretti, perché l’ondata è già arrivata e bisogna far scendere la curva. Per un lockdown preventivo siamo già in ritardo. Ma sappiamo che se lo adotteremo quando i numeri dei contagi ci obbligheranno, allora saremo costretti a farlo durare molto più a lungo. E allora se l’obiettivo è uscire il prima possibile dalla pandemia, si potrebbe combinare un lockdown rigoroso con una campagna vaccinale massiccia” che duri “un mese, forse due”.”

Intanto una nuova stretta sulla movida, viene da una nuova circolare del Viminale pubblicata in seguito all’entrata in vigore dell’ultimo Dcpm e che prevede maggiori controlli nei giorni festivi e prefestivi “anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del passaggio a una zona caratterizzata da misure più restrittive“. Saranno predisposti “servizi di controllo mirati” in collaborazione con le polizie locali”.

Ma ecco i dati del report odierno della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 6 marzo 2021, che conferma la situazione di un contagio che non si arresta con un rapporto positivi/tamponi che rimane sempre oltre il 10% e con nuovi 142 nuovi positivi.

Infatti su 1.460 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 150 positivi (di cui 142 residenti) pari ad un incidenza al 10,27%, praticamente a quello di ieri che è stato del 10,28%, ancora superiore al dato medio della settimana scorsa che è stato dell’8,76, nonchè del dato nazionale che è del 6,66%.

Anche per i nuovi positivi di oggi, com oramai è da giorni, c’è Matera con 25 casi (quanti quelli di ieri), Potenza con 22, Tursi con 18, Melfi con 9, Montescaglioso 6, Pisticci 4, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Anche oggi c’è purtroppo un decesso, mentre e i ricoveri totali salgono da 107 a 113, quelli in terapia intensiva sono 12 (5 Pz, 7 Mt).

Infine, i guariti sono ben 25 i guariti della giornata (24 i residenti), mentre continuano ancora a rispuntare guariti in precedenza e non ancora contabilizzati che vengono oggi (è il terzo giorno) segnalati in ben 287, con il totale dei positivi in Basilicata che -per questo- scende a 3.564.

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 07 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 06 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 250.026

Tamponi totali negativi n. 231.057

Persone testate n. 152.938

Tamponi molecolari di giornata n. 1.460

Test antigenici totali 11.325

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 150

Tamponi negativi n. 1.310

RICOVERATI N. 113

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 25

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti residenti n. 01

• Francavilla in Sinni

POSITIVI TOTALI N. 150

Residenti: n. 142

N. Comune

1 Barile

6 Ferrandina

5 Francavilla in Sinni

2 Gorgoglione

2 Lagonegro

4 Lauria

4 Lavello

2 Maratea

25 Matera

9 Melfi

1 Miglionico

1 Missanello (domiciliato a Sant’Arcangelo)

6 Montescaglioso

1 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Lavello)

2 Pescopagano

4 Pisticci

3 Policoro (n. 1 domiciliato a Bernalda)

1 Pomarico

22 Potenza

2 Rapone

3 Rionero in Vulture

2 Rivello

2 Rotondella

1 San Martino d’Agri (domiciliato a Potenza)

3 Sant’Arcangelo

3 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

2 Stigliano

1 Tolve

18 Tursi (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

1 Valsinni

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Maratea)

1 Marche (domiciliato a Montalbano Jonico)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 06

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio

3 Puglia

1 Trentino A.A. (domiciliato in Puglia)

1 Sardegna

GUARITI TOTALI N. 25

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 24

N. Comune

1 Irsina

3 Laurìa

3 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Oliveto Lucano

6 Policoro

1 Rapolla

1 Salandra

Guariti non residenti domiciliati in Regione Basilicata n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Irsina)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.564

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.451

DECEDUTI RESIDENTI N. 366

GUARITI RESIDENTI N. 12.217

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 287 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle n. 287 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 24 guarigioni in residenti odierne, per un totale di n. 311 guarigioni.

Potenza, 07.03.2021

Task Force Regione Basilicata