Oggi dovremmo avere notizie circa le norme che saranno contenute nel nuovo decreto governativo che avrà effetto dopo Pasqua (è annunciata una conferenza stampa di Draghi al termine della riunione della cabina di regia), nonchè sulla nuova colorazione delle regioni a partire da lunedì 29 marzo a seguito del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che comunque ha accertato un calo dell’ indice Rt nazionale all’1,08.

Buone notizie arrivano sul fronte delle terapie anticovid che saranno determinanti, forse più che del vaccino, per una convivenza a regime con questo virus o altri della stessa specie. Una è il risultato di uno studio internazionale che ha convolto i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il sequenziamento del genoma e l’individuazione delle varianti genetiche che favoriscono l’infezione COVID-19 che ha portato alla scoperta di farmaco che intrappola il virus Sars CoV-2: si chiama Indolo-3 Carbinolo (I3C), potenzialmente utilizzabile come antivirale in forma singola o in combinazione con altre terapie e si è dimostrato capace di bloccare, in vitro, l’uscita e la moltiplicazione del virus dalle cellule infettate.

Nella stessa direzione va un nuovo farmaco annunciato dalla Pfizer, ancora in fase sperimentale, che agirebbe contro il Covid19 ed i coronavirus del futuro: si somministra per via orale e funziona sin dai primi segnali d’infezione.

Continua nel frattempo la campagna vaccinale che in Italia ha raggiunto la somministrazione di oltre 8,7 milioni di dosi, mentre sono 2,7 milioni le persone completamente vaccinate, giusto quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6 di oggi.

In Basilicata in base ai dati odierni comunicati dalla task force della Basilicata con il report riferito ai tamponi molecolari processati ieri 25 marzo 2021 si registra un ulteriore aumento del rapporto positivi/tamponi che sale all’11%, con altri 140 nuovi casi e un decesso.

Infatti, su 1.361 tamponi esaminati, sono stati riscontrati 151 positivi (140 i residenti) con una incidenza -appunto- dell’11,01%, ancora in risalita rispetto al 9,41% del giorno prima e dell’8,75 di quello precedente, superiore sia al dato medio della settimana scorsa che è stato del 9,69% che a quello nazionale che è del 6,78%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Picerno (26 casi), Matera (11), Melfi (10), Pisticci (9), Tito (9), Potenza (8), Grazzano (8)e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi si registra un ulteriore decesso, mentre rimangono stabili sia i ricoveri totali (da 171 a 172) che quelli in terapia intensiva che rimangono 15 (6 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 76 i guariti della giornata (tutti residenti), con il totale dei positivi in Basilicata di 4.397.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 26 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 25 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 275.029

Tamponi totali negativi n. 253.700

Persone testate n. 165.467

Tamponi molecolari di giornata n. 1.371

Test antigenici totali 11.989

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 151

Tamponi negativi n. 1.220

RICOVERATI N. 172

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 16

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 01

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 76

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

Teana

POSITIVI TOTALI N. 151

Residenti: n. 140

N. Comune

1 Avigliano

1 Castelluccio Inferiore

1 Episcopia

2 Francavilla in Sinni

1 Genzano di Lucania

8 Grassano

3 Lauria

6 Lavello

1 Marsicovetere

11 Matera

10 Melfi

2 Miglionico

2 Montalbano Jonico

3 Montescaglioso

7 Palazzo San Gervasio

26 Picerno

2 Pietragalla

9 Pisticci

5 Policoro

1 Pomarico

8 Potenza

4 Rapolla

1 Rionero in Vulture

1 San Fele

1 Sant’Arcangelo

3 Terranova di Pollino

9 Tito

2 Tolve

2 Trecchina

3 Tursi

3 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Lauria)

1 Pakistan (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

1 Tunisia (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 08

N. Regione/ Stato estero

8 Puglia

GUARITI TOTALI N. 76

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 76

N. Comune

2 Balvano

1 Bella

1 Forenza

4 Genzano di Lucania

1 Grassano

3 Grottole

1 Lauria

1 Lavello

1 Maratea

6 Matera

22 Melfi

2 Moliterno

3 Montescaglioso

1 Nova Siri

2 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

3 Pietragalla

1 Pignola

2 Pisticci

2 Policoro

2 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

4 Sant’Arcangelo

1 Senise

2 Tolve

1 Tursi

2 Venosa

3 Viggianello

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.397

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.225

DECEDUTI RESIDENTI N. 417

GUARITI RESIDENTI N. 13.580