14 progettisti esterni a supporto della Direzione Ambiente della Regione Basilicata

La Direzione Ambiente della Regione Basilicata ha affidato a 14 progettisti esterni (Ingegneri, geologi e agronomi selezionati nell’ambito di una apposita long list per esperti del settore) il compito di individuare gli interventi sui corsi dei fiumi e dei torrenti lucani per arginare conseguenze derivanti da fenomeni atmosferici. “Abbiamo riattivato un programma di interventi molto articolato che prevede un coordinamento tra i vari uffici regionali competenti”, ha detto l’assessore al ramo Cosimo Latronico che questa mattina, insieme al direttore generale della Direzione Ambiente, Roberto Tricomi, ha ricevuto i 14 esperti.ì, aggiungendo che “L’attivazione delle collaborazioni con i tecnici vuole essere una risposta alle numerose sollecitazioni che dopo ogni evento precipitoso giungono agli uffici regionali. Il progetto di ‘risagomatura’ dei fiumi consta di 14 interventi: cinque di questi sono già stati elaborati dagli uffici regionali competenti, i restanti nove sono stati affidati ai 14 esperti. Ai professionisti chiediamo di rispettare la tempistica indicata per la fase di progettazione così da poter avviare la fase esecutiva nel minor tempo possibile”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.