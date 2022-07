14 anni di sorrisi in Ospedale con l’Oasi del cavalier Martinelli

Ormai abbiamo perso il conto. Ma il cavalier Giovanni Martinelli, memore delle esperienze contabili e di bilanci nei trascorsi tra le fiamme gialle, tirar periodicamente il totale di sorrisi, soddisfazioni e visite negli Ospedali di Puglia e Basilicata.Un film e una storia che hanno raggiunto i 14 anni di attività. A raccontarli… E non è detto che tra smanettatori, videoeoperatori, giornalisti, animatori e via sorridendo non si trovi la maniera per farlo. Al cavaliere il compito di montare il servizio. Ma prima fatevi contagiare e sorridete! E’ tutta salute



OASI DEL SORRISO CLOWNTERAPIA- MATERA Onlus- Iscritta al n° 1134 del 16.6.2009

Sede Fisc. Via Agri,7- 75100 Matera- oasidelsorrisomt@libero.it Sede Operativa Viale A. Loperfido, 6- 75100 Matera Cell. 3284622647 Pec. oasidelsorrisomt@pec.libero.it

Come ogni anno, ci troviamo a fare un bilancio delle attività svolte, dei sorrisi donati e degli occhietti apertisi al mondo.

E’ ancora un periodo difficile, fatto di mascherine, abbracci con gli occhi, i nostri sorrisi non possono mostrarsi in tutta la loro bellezza ma l’esserci è essenziale per continuare la nostra missione.

Sono trascorsi 14 anni con 2029 turni in giro per i reparti degli Ospedali di Matera- Policoro e Altamura, canzoni e sorrisi per i nonnini nelle case di cura.

Tantissime richieste per la mia Ninna Nanna e siamo giunti alla n° 1317 ad occhietti meravigliosi, nonostante tutto, anche in pochi, abbiamo fatto la nostra parte.

Un grazie a chi ci aiuta nel nostro compito, la semplice scelta di donare il 5×1000, può sembrare poco o nulla ma per noi è vitale, ci dà la possibilità di moltiplicare i sorrisi aggiungendoci regalini e cioccolatini…non chiediamo altro, diversamente ci autotassiamo affinché la macchina dei sorrisi non si fermi.

Un grazie alle mie Clowns che, nonostante impegni, famiglia, lavoro, dona il suo tempo, guardiamoci attorno e doniamo anche un semplice “come stai”, un sorriso, non costa nulla e può fare tanto.

Per il Dott. Sorriso, sono quasi 73 anni, .investiti in Abbracci, Sorrisi e tante canzoni, mi auguro di poter svolgere la mia missione ancora per tanto tempo, insieme ai tanti clowns che condividono con me queste emozioni.

Con Stima

IL PRESIDENTE

Cav. Uff. Giovanni Martinelli