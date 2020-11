Pubblichiamo a seguire, come di consueto, le anticipazioni tratte dalla pagina ufficiale della Giunta Regionale, relative ai dati relativi alla sola giornata di ieri, domenica 8 novembre. Più tardi, invece, sarà reso noto il comunicato ufficiale della task force che, come ogni lunedì, è comprensivo dei dati processati nelle giornate sia di sabato che di domenica che pubblicheremo a seguire, in questa stessa pagina.

Ecco, dunque, i “Dati estratti alle ore 12.55 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e relativi ai “dati processati il 8 novembre 2020”

Tamponi di giornata 731/Positivi 135 (18,47% il rapporto tamponi/positivi, in riduzione rispetto al dato di sabato che era al 23,22%,) quasi tutti residenti (solo 3 sono pugliesi). Come ogni domenica i tamponi sono sempre pochi rispetto agli altri giorni. Crescono ancora i ricoveri 11 in più di ieri ed anche 2 in più nelle terapie intensive).

Ricoverati 129 (ieri erano 118 e 16 in TI)

32 MI Matera

11 Pneumologia Matera

33 MI Potenza

20 Pneumo Potenza

15 MU Potenza

8 TI Potenza

10 TI Matera

Positivi 135 (3 non residenti)

3 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Anzi

1 Atella

4 Banzi 2 domiciliati Palazzo

24 Calvello 1 domiciliato Laurenzana

4 Ferrandina 1 domiciliato Salandra

6 Grassano

1 Irsina

1 Lauria

4 Lavello

3 Marsicovetere

13 Matera

1 Melfi

31 Montalbano Jonico

7 Montemilone

8 Montescaglioso

1 Palazzo

5 Paterno

4 Policoro

1 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero

1 Ripacandida

1 Scanzano

2 Tito

1 Tricarico

1 Trivigno domiciliato Calvello

1 Tursi

1 Venosa

1 Viggiano domiciliato Calvello

Guariti 9

5 Lavello

1 Melfi

1 Missanello

1 Rionero

1 Banzi