13 nuovi assunti all’ASM (6 infermieri e 7 OSS)

“Sono 13 i nuovi assunti a tempo indeterminato che oggi hanno firmato il contratto di lavoro con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.” Lo si apprende da una nota che così prosegue: “Ad accoglierli in sede, questa mattina, è stato il Commissario Straordinario dell’ASM insieme all’Assessore Regionale alla Salute e politiche della persona. Dei tredici professionisti, tutti giovani, sei sono infermieri professionali e sette operatori socio sanitari. I nuovi assunti sono professionisti rivenienti dallo scorrimento della graduatoria di stabilizzazione, e rientrano nel programma di reclutamento annunciato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari al cittadino.Il piano del fabbisogno del personale ASM per il 2024 prevede 255 assunzioni a tempo indeterminato tra i quali 91 medici e dirigenti sanitari ovvero 80 tra infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e altro personale sanitario del comparto per potenziare la rete dell’assistenza primaria territoriale.” “Stiamo impiegando tutte le nostre energie -spiega il Commissario Straordinario dell’ASM- per poter assumere il maggior numero possibile di professionisti, perseguendo quindi il miglioramento dei percorsi di cura e presa in carico, e più in generale il potenziamento delle risorse umane. Un programma che proseguirà nelle prossime settimane con l’assunzione di altro personale tra cui quattro ostetriche, reperite sempre dalle graduatorie di stabilizzazione. A questo proposito occorre precisare che le graduatorie di stabilizzazione sono esaurite, dunque tutto il personale è stato assunto”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.