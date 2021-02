Insomma, alla fine, la situazione è precipitata in questa nostra piccola regione che l’unica in zona rossa per i parametri in vigore (l’altra, il Molise, ha chiesto e ottenuto di essere inserita in tale fascia). Una colorazione estrema che è giunta a sorpresa, segno che molta polvere era sotto il tappeto, sebbene la percezione rispetto all’evidente peggioramento-con i casi che aumentavano- fosse comunque quella di un peggioramento.

Ma il tema non è tanto questo precipitare all’indietro, quanto la sensazione che -a distanza di un anno dall’inizio di questa disavventura- non si stia facendo tutto quello che è necessario, non lo si stia facendo nei tempi giusti e non lo si stia facendo bene. E questo sprofondare nel rosso conferma che non era solo una percezione. Ora si chiude tutto, compreso tutte le scuole. Ricominciamo.

Con la brutta sensazione di avere alla guida della nostra Regione due cloni di Fontana e Gallera. E non è una bella sensazione……non so voi!

Ma ecco la situazione in Basilicata come fotografata dal report quotidiano della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 26 febbraio 2021.

Su 1.438 tamponi molecolari sono stati riscontrati 131 positivi (di cui 120 residenti) pari ad un incidenza del 9,11%, in crescita anche all’alto valore di ieri dell’8,29% e superiore sia alla media della settimana scorsa che è stata dell’8,42%, nonchè del dato nazionale anch’esso in crescita all’8,71%.

Anche i nuovi positivi di oggi riguardano in primis Matera (19), 15 Melfi, 14 Potenza, 13 Avigliano, ancora 12 a Montescaglioso e 6 a Pisticci, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

C’è purtroppo oggi anche un decesso, mentre i ricoveri totali salgono di poco (da 87 a 89), mentre quelli in terapia intensiva rimangono ai sette di ieri (4 a Potenza e 3 a Matera).

Infine, sono 28 i guariti della giornata (tutti i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi è di 3.736.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 27 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 26 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 238.109

Tamponi totali negativi n. 220.225

Persone testate n. 145.526

Tamponi molecolari di giornata n. 1.438

Test antigenici totali 11.038

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 131

Tamponi negativi n. 1.307

RICOVERATI N. 89

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 28

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Venosa

POSITIVI TOTALI N. 131

Residenti: n. 120

N. Comune

13 Avigliano

2 Balvano

1 Bernalda

1 Calvera

1 Carbone

1 Cersosimo (domiciliato a Matera)

1 Ferrandina

2 Filiano

1 Garaguso

3 Genzano di Lucania

2 Grottole

1 Lauria

19 Matera

15 Melfi

1 Montalbano Jonico

12 Montescaglioso

1 Noepoli (domiciliato a Potenza)

1 Nova Siri

1 Oppido Lucano

3 Palazzo San Gervasio

1 Pignola

6 Pisticci

4 Policoro

14 Potenza (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

2 Salandra

1 San Severino Lucano

1 Sant’Arcangelo

1 Senise

1 Stigliano

1 Tursi

3 Venosa

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 11

N. Regione/ Stato estero

11 Puglia

GUARITI TOTALI N. 28

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 28

N. Comune

2 Atella

1 Avigliano

1 Ferrandina

1 Filiano

5 Forenza

1 Latronico

6 Lauria

1 Maratea

3 Melfi

2 Pignola

2 Policoro

1 Potenza

2 Vietri di Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.736

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.647

DECEDUTI RESIDENTI N. 359

GUARITI RESIDENTI N. 11.014

Potenza, 27 febbraio 2021

Task Force Regione Basilicata