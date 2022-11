12 Punti nella vertenza Vigili deil fuoco per il ministro Matteo Piantedosi

E’ un primo passo per continuare a incontrarsi e mettere mano con gradualità ai 12 punti, che i segretari di *FP Cgil – FNS Cisl – Confsal VVF , nella foto, hanno prospettato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo tempi previ dare risposte a una situazione che era e resta di piena emergenza. A pagarne le conseguenze se non ci sarà una terapia d’urto su carenze di organico, aspetti logistici, organizzativi oltre che contributivi e previdenziali, non di poco conto per svolgere in sicurezza e con serenità i compiti di istituto. Si avvicina la festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco. Gli incendi vanno affrontati e domati per tempo, prima che sia troppo tardi…Si attendono sviluppi.



*FP Cgil – FNS Cisl – Confsal VVF informano:*

Care amiche, amici, compagne e compagni,

in occasione del programmato incontro presso il Ministero dell’interno, oggi abbiamo ribadito l’importanza di affrontare in tempi brevissimi le criticità della nostra vertenza che inspiegabilmente rimangono ignorate dalle altre Organizzazioni sindacali del Corpo.

Apprezziamo in apertura la disponibilità dimostrata dal Ministero di averci prontamente convocati, cogliendo l’importanza che come organizzazioni sindacali maggioritarie rivestiamo.

Nel merito oltre ad aver rivendicato corrette relazioni sindacali, necessarie per migliorare le prospettive future di tutto il personale del Corpo, abbiamo avuto modo di affrontare tutte le materie oggetto della nostra vertenza che da tempo alimentano il disagio quotidianamente avvertito dal personale operativo, RTP, direttivo e dirigente.

Alcune rivendicazioni da noi avanzate hanno ricevuto già una pronta risposta da parte dell’amministrazione, a partire dalla convocazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per definire l’accordo economico sulle specialità entro e non oltre il mese corrente.

Inoltre:

1) Ispettori Antincendio a cui farà seguito una imminente convocazione sulla modifica dei criteri di mobilità;

2) concorso Capo squadra 1.1.21, l’amministrazione ha annunciato che non ha intenzione di procedere con un corso bis ma di avviare urgentemente, entro il mese di gennaio 23, il concorso decorrenza 1.1.22 così come da noi richiesto;

3) immediata nomina dei tre direttori centrali del Dipartimento vacanti;

4) confronto urgente sui temi riguardanti la legge di bilancio sulla quale avremo al più presto consegnata la proposta predisposta dal governo uscente che sarà oggetto di integrazione e confronto tra le parti come da noi richiesto;

5) individuazione alloggi di servizio per il personale assegnato fuori sede;

6) assunzioni e potenziamento in base alle nostre rivendicazioni;

7) confermato l’anticipo di un biennio del tour over come da noi rivendicato;

8) scorrimento graduatoria concorso 250 e stabilizzazione;

9) nuove posizioni dirigenziali sia del personale operativo che del RTP;

10) art. 234 si conferma la volontà di voler risolvere il problema da noi sollevato anche attraverso il rinnovo del CCNL;

11) Inail e malattie professionali, l’amministrazione è pronta a individuare forme di tutela rivolte al personale;

12) sei scatti previdenziali, l’amministrazione si adopererà affinché si anticipi il percorso.

Su tutto il resto, compreso il processo di valorizzazione economica, previdenziale e normativa del personale, il governo si è reso disponibile per trovare ogni utile soluzione.

Abbiamo avuto anche l’opportunità di salutare il nuovo Ministro Piantedosi che ci ha assicurato la sua personale sensibilità e attenzione sulle problematiche del Corpo da noi rappresentate.

Qualora non dovessero arrivare concreti segnali su tutti i punti segnati, in particolare sulla convocazione relativa agli specialisti, rilanceremo con forza la nostra vertenza.

Fraterni saluti

*GIULIANELLA – VESPIA -GIANCARLO*