“Siamo al giro di boa. Man mano che Rt e incidenza scenderanno, le rianimazioni cominceranno a liberarsi, le vittime caleranno. Ora il sistema sanitario sta soffrendo e sconta l’accumulo dei casi nelle scorse settimane”. E’ quanto sostiene Giovanni Rezza, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, in un’intervista al Corriere della Sera in cui aggiunge che: “Ce lo aspettavamo. È il corso delle epidemie. Prima aumenta l’Rt, poi l’incidenza dei casi, poi l’occupazione dei posti letto ospedalieri e infine, purtroppo, c’è la crescita dei decessi”.

Per Rezza, la chiave di volta sono i vaccini: “ Ai tre vaccini ora disponibili, a metà aprile si aggiungerà il quarto e a ridosso dell’estate altri due. Tra aprile e giugno avremo decine di milioni di dosi. Se immunizzi gran parte della popolazione riesci a contenere i contagi e a alleggerire il carico sul sistema sanitario”. “La visione più ottimistica è raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, vaccinando il 67% della popolazione” ma, avverte, nonostante la crescita delle vaccinazioni: “Aprile sarà ancora un mese di restrizioni. La parola d’ordine è vaccinare molto e molto in fretta per non permettere a virus di creare nuove varianti”.

Venendo ai dati odierni diffusi dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri, 3 aprile 2021, si registra una risalita dell’incidenza positivi/tamponi al 9,78%, dopo il calo di ieri al 5,85%, ma senza un aumento dei ricoveri ospedalieri.

Il report ci dice, infatti, che su 1.248 tamponi molecolari sono stati rilevati 122 positivi (119 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi -come dicevamo- risalita al 9,78%, inferiore di poco al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,94%, ma oltre quello nazionale che è del 6,64%.

I nuovi positivi di oggi riguardano ancora Matera con 18 casi, Potenza (11), Pomarico (8), Venosa (8), Filiano (7), Grassano (6), Sant’Arcangelo (6) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano -purtroppo- altri due decessi, mentre i ricoveri totali scendono a 185 (187 ieri) e quelli in terapia intensiva rimangono stabili anche oggi a 12 (4 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 81 i guariti della giornata (79 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 4.773.

Tamponi molecolari totali n. 286.672

Tamponi totali negativi n. 264.132

Persone testate n. 170.604

Tamponi molecolari di giornata n. 1.248

Test antigenici totali 12.459

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 122

Tamponi negativi n. 1.126

RICOVERATI N. 185

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 9

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 28

Terapia Intensiva n. 8

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 81

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Laurìa

• Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N. 122

Residenti: n. 119

N. Comune

1 Avigliano

4 Barile (n. 3 domiciliati a Rionero in Vulture)

3 Bella

1 Brienza

1 Carbone

2 Episcopia

1 Fardella (domiciliato a Policoro)

1 Ferrandina

7 Filiano

2 Forenza

6 Grassano

1 Irsina

1 Lauria

3 Lavello

18 Matera

1 Maratea (domiciliato a Potenza)

1 Marsico Nuovo

2 Melfi

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

3 Pisticci

3 Policoro

8 Pomarico

11 Potenza

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rotondella

6 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Chiaromonte)

1 Sasso di Castalda

3 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Tursi)

1 Stigliano

8 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 81

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 79

N. Comune

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

15 Avigliano

1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Policoro)

3 Laurìa

23 Matera

11 Melfi

1 Paterno

2 Pescopagano

2 Policoro

1 Potenza

1 Rapolla

4 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

5 Rionero in Vulture

1 San Chirico Nuovo

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Senise

4 Stigliano

1 Valsinni

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domicilato a Matera)

1 Iran (domiciliato a Rionero in Vulture)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4773

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4588

DECEDUTI RESIDENTI N. 438

GUARITI RESIDENTI N. 14293

Potenza, 4 aprile 2021

Task Force Regione Basilicata