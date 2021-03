In questa corsa mondiale alla vaccinazione della popolazione contro il covid19, unica arma ritenuta utile allo scopo di superare questa pandemia, la ricerca continua ad andare avanti e a sperimentare modalità più semplici per raggiungere allo scopo. Il vaccino Johnson & Johnson ad esempio è di più facile uso rispetto al Pfizer e Moderna che richiedono particolari tecniche di conservazione refrigerata e la somministrazione di due dosi. Esso è di facile conservazione e soprattutto monodose.

Su questo fronte la società biofarmaceutica israelo-statunitense Oramed Pharmaceuticals Inc. ha annunciato un suo nuovo vaccino anti Covid ad assunzione orale – in formato di pillola – la cui sperimentazione sull’uomo potrebbe partire da giugno. Il farmaco ha superato i test su modelli animali garantendo una robusta produzione anticorpale e dovrebbe essere protettivo anche contro le varianti. Bene.

Mentre non tanto bene stanno andando le forniture dei vaccini già autorizzati. Nel primo trimestre del 2021 l’Italia avrebbe dovuto ricevere, stando ai contratti in essere con le aziende farmaceutiche, 15,69 milioni di dosi ma, in realtà i numeri alla fine di marzo saranno ben diversi. Verranno consegnate tra l’1,7 e i 2,3 milioni di dosi in meno, con ritardi dovuti quasi esclusivamente alle mancate consegne di AstraZeneca. Finora in Italia sono state somministrate 8 milioni di dosi, su un totale di 9,57 ricevute. Quelle consegnate al momento sono: 6,61 di Pfizer, 493mila di Moderna e 2,47 milioni di AstraZeneca. E c’è aperto anche il fronte della disorganizzazione a livello delle regioni nella gestione delle somministrazioni che molto probabilmente dovrà essere risolto

Ma veniamo ai dati del report riferiti ai tamponi processati ieri 22 marzo 2021, che su un numero di tamponi molecolari processati di 1.386, ci dicono che sono stati riscontrati 123 positivi (116 i residenti) pari ad un incidenza dell’8,87%, superiore a quello di ieri che è stato del 6,12% ed anche a quello nazionale che oggi è dell’8,18%, ma inferiore al dato medio della settimana scorsa che è stato del 9,69%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Potenza (14), Matera (14), Francavilla sul Sinni (10), Policoro (6), Episcopia (6) Melfi (5) e con 4 casi ciascuno: Tursi, Pomarico, Lauria, Rionero, poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi purtroppo si registra ancora un decesso, mentre i ricoveri totali rimangono fermi a 172 e quelli in terapia intensiva da 14 scendono a 13 (5 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 77 i guariti della giornata (74 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata di 4.280.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 23 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 22 marzo 2021

Tamponi molecolari di giornata n. 1.386

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 123

RICOVERATI N. 172

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 77

DECESSI TOTALI N. 01

POSITIVI TOTALI N. 123

GUARITI TOTALI N. 77

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.280

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.108

DECEDUTI RESIDENTI N. 407

GUARITI RESIDENTI N. 13.348