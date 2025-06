115 rovente. Muore anziana ad Acerenza. E a Matera fiamme a Serra Rifusa

Fumo e fiamme mettono sulla graticola la Basilicata con un gran numero di incendi favoriti dalle elevate temperature (dai 35 ai 40 gradi) dal vento e dalla mani di sconsiderate, basta un mozzicone di sigaretta, per provocare gli incendi. E a causa del fumo è deceduta nella mattinata di domenica 29 giugno ad Acerenza (Potenza) una donna di 77 anni Vittoria Lipori, è morta stamani ad Acerenza (Potenza). L’anziana, trovata dai Vigili del Fuoco, è rimasta soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie che era divampato nei pressi di un terreno di sua proprietà. Giornata senza sosta per i Vigili del Fuoco con il numero ”115” rovente per le numerose chiamate. Intervento nel primo pomeriggio anche a Matera, nella parte alta del rione Serra Rifusa, con le fiamme che hanno quasi lambito le abitazioni e ridotto in cenere sterpaglie e alberature. Incendio spento ma tanta paura tra i cittadini. La scorsa settimana era stato devastato il territorio di Bernalda con altre zone del Metapontino. Alte temperature aperte conta la ”manutenzione” del sottobosco e della fasce urbane e perirubane dove il taglio di erbacce, arbusti e via elencando non sempre è fatto per tempo, che si tratti di aree private o pubbliche.