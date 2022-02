Sempre in prima linea su scenari di intervento diversi, in qualsiasi condizione di pericolo, tempo, con altri vigili del Fuoco, ma sempre pronto a contribuire per salvare persone in difficoltà, contenere gli effetti di disastri, incendi, incidenti. Trenta anni di appartenenza e militanza nel Corpo dei Vigili del Fuoco, per il materano Pasquale Maragno, direttore coordinatore speciale, sono passati davanti come in un film riavvolto all’indietro, nell’ultimo giorno di permanenza presso la Caserma ” Giglio” del Comando provinciale di Matera.

La nota trasmessa dal comandante provinciale, ingegner Filiberto Russo, a nome del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero degli Interni non lasciano dubbi: ”Collocamento a riposo”. Nei confronti di Pasquale tanta stima, gratitudine per l’opera svolta. Riportiamo uno stralcio di un ordine del giorno, che ha commosso e non poco Pasquale, circondato dall’affetto e dall’amicizia di colleghi e amici, che ne conserveranno un ottimo ricordo.

” La tua brillante carriera iniziata nel 1983 al Comando di Bari-scrive l’ing. Filiberto Russo- è proseguita con i vari passaggi di qualifica da specialista elicotterista nel 2004, raggiungendo il suo compimento col passaggio al Comando di Matera nel ruolo di sostituto direttore nel 2014 e di direttore coordinatore speciale del 2018. Tutte tappe importanti di un percorso improntato al soddisfacimento del servizio istituzionale, mostrando sempre consapevolezza delle tue responsabilità, senza tralasciare la giusta vicinanza al personale e alle loro necessità, con capacità di risolvere i problemi, sia all’interno che all’esterno del Comando, come testimoniano i diversi apprezzamenti delle autorità locali.”

“E quindi– conclude il comandante- con vero piacere che mi faccio portavoce del sentimento di gratitudine, che tutto il personale del comando di Matera vuole esprimerti, mentre lascia il servizio attivo, augurandoti di trascorre questo ‘nuovo tempo” della tua vita ricco di soddisfazioni, conservando sempre l’orgoglio di appartenere al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco’‘.

E’ un impegno, ne siamo certi, destinato a durate tutta la vita. Con Pasquale Maragno idealmente ” sempre in partenza“, quando sentirà la sirena dei mezzi in servizio o si dovrà celebrare la ricorrenza di Santa Barbara, Protettrice del Corpo.