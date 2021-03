Sembra che il virus stia correndo più velocemente della campagna vaccinale, e il rischio è che questa possa essere compromessa dalla cosiddetta terza ondata, ormai inevitabile. A fronte di ciò, la cabina di regia, con i ministri Gelmini e Speranza e i capidelegazione dei partiti di maggioranza, si riunirà oggi per decidere come agire dopo che il Cts ieri ha suggerito una nuova stretta. I nuovi contagi, dovuti soprattutto dalle varianti, sono appena sotto i 20mila (19.749) e le vittime sono salite a 376. Mentre nelle ultime 24 ore, si è registrato il picco di ricoveri in terapia intensiva. Per questo gli esperti chiedono al governo che si agisca in fretta, varando nuove misure restrittive con una revisione urgente del provvedimento entrato in vigore sabato 6 marzo, anche in vista della Pasqua, ma sembra che sul tavolo non vi sia al momento quella di un lockdown generalizzato. Gli scienziati hanno anche segnalato la necessità di estendere la somministrazione del siero a più soggetti possibile.

Per quanto riguarda i tamponi processati nella giornata di ieri 9 marzo 2021 oggetto del report odierno della task force della Basilicata, si rileva che su 1.492 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 118 positivi (di cui 114 residenti) pari ad un incidenza, come dicevamo del 7,91%, inferiore al 9,24% di ieri, ma sempre superiore al dato nazionale che oggi è del 5,72%.

I nuovi positivi di oggi tornano a riguardare in prevalenza Matera (17 casi) seguita da Pisticci (15), Potenza (13), Policoro e Pignola (7), poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi la buona notizia che non vi sono stati decessi, mentre i ricoveri totali dai 124 di ieri scendono ai 121 di oggi e quelli in terapia intensiva salgono da 14 a 16 (6 Pz, 10 Mt).

Infine, i guariti sono 70 i guariti della giornata (tutti residenti), oltre a 7 relativi a periodi precedenti e non ancora contabilizzati, con il totale dei positivi in Basilicata che salgono a 3.618.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

Tamponi molecolari totali n. 253.950

Tamponi totali negativi n. 234.647

Persone testate n. 155.084

Tamponi molecolari di giornata n. 1.492

Test antigenici totali 11.428

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 118

Tamponi negativi n. 1.374

RICOVERATI N. 121

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 12

Terapia Intensiva n. 10

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 70

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 118

Residenti: n. 114

N. Comune

3 Avigliano

1 Banzi

1 Baragiano

1 Bella

1 Corleto Perticara

1 Fardella

5 Francavilla in Sinni

1 Grottole

2 Irsina (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Lagonegro

2 Latronico

2 Lauria

2 Lavello

2 Maratea

17 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

3 Montescaglioso

1 Palazzo san Gervasio (domiciliato a Lavello)

1 Pietragalla

1 Pietrapertosa

7 Pignola

15 Pisticci

7 Policoro

4 Pomarico

13 Potenza

1 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Rotondella

3 Sant’Arcangelo

4 Senise

1 Stigliano

2 Venosa

1 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Albania (domiciliato a Filiano)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 70

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 70

N. Comune

7 Avigliano

1 Filiano

1 Forenza

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Latronico

2 Lauria

11 Lavello

7 Maratea

3 Matera

5 Melfi

3 Montalbano Jonico

1 Palazzo San Gervasio

2 Pignola

6 Potenza

1 Rapone

1 Ruvo del Monte

1 Satriano di Lucania

5 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

2 Tolve

1 Trecchina

1 Tursi (domiciliato a Stigliano)

1 Vaglio Basilicata

5 Venosa (n. 1 domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.618

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.497

DECEDUTI RESIDENTI N. 368

GUARITI RESIDENTI N. 12.482

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 7 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 7 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 70 guarigioni odierne in soggetti residenti, per un totale di n. 77 guarigioni.