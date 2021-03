Sulla efficacia delle armi in uso contro il covid19 è necessario che passi il tempo e vederle agire per apprenderle fino in fondo. Così è per i vaccini, realizzati velocemente e sulla cui efficacia contro il contagio non è mai stata data certezza. Qualche cosa in questa direzione i dati sul campo cominciano a fornirla. Che il vaccino possa garantire anche una significativa protezione dalla trasmissione del patogeno emerge da uno studio di un team di ricerca guidato da scienziati del Technion – Israel Institute of Technology di Haifa. Mettendo a confronto la carica virale di soggetti vaccinati contro il coronavirus e infettati con quella di positivi non vaccinati, hanno dimostrato che i primi hanno una carica virale fino a 4,5 volte più bassa.

E che nello specifico i vaccini a mRNA di Pfizer-BionTech e Moderna siano efficaci non solo nel prevenire le forme sintomatiche di Covid-19 ma anche nel proteggere dal contagio, lo indicano i dati di un nuovo studio condotto dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti che ha confermato nel mondo reale i risultati di due studi clinici di fase III (Baden LR et al. NEJM 2021; Polack FP et al. NEJM 2020). Bene.

Un’altra notizia dal campo circa il benefico effetto delle vaccinazioni arriva dal Regno Unito dove i decessi per Covid sono calati del 90% fra gli ultraottantenni residenti a marzo, rispetto al picco dell’ondata di fine gennaio alimentata dall’aggressiva ‘variante inglese’. A certificarlo è l’Ons, omologo britannico dell’Istat, indicando 536 morti fra gli over 80 nella settimana del 12 marzo contro i 5.349 del 22 gennaio. Calo dell’87-88% pure fra gli over 70, dell’83% fra gli over 60, a conferma dell’effetto di una campagna di vaccini rapida condotta dando priorità esclusiva alle fasce di età più anziane e ai vulnerabili, con il solo inserimento iniziale dello staff sanitario e delle case di riposo in prima fila.

E venendo all’Italia sono 9.658.927 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora, secondo quanto emerge dal report online del Governo aggiornato a questa mattina e 3.037.122 sono le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose del siero contro il Coronavirus. Le maggiore quantità di dosi in arrivo dovrebbero contribuire ad accelerare verso una immunizzazione più ampia entro l’estate.

Intanto nella vicina Altamura si è consumato un dramma a causa del covid: Angela Petruzzelli, 45enne madre di due figli adolescenti, è morta nell’ospedale Dimiccoli di Barletta e suo padre Raffaele si è spento poco dopo nel reparto di terapia intensiva ad Altamura. Entrambi erano ricoverati da qualche giorno per Covid. La sindaca di Altamura: “Due vite spezzate da questo virus che non perdona e ai familiari affranti dal dolore”.

Venendo in Basilicata, i dati del report odierno dei dati covid19 relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri, 29 marzo 2021, ci riferiscono che su 1.296 tamponi molecolari sono stati rilevati 135 positivi (113 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi al 10,42% che oltre ad essere superiore a quello del giorno precedente (8,54%), lo è anche rispetto al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,94%, nonchè di quello nazionale che è dell’8,24%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Melfi (26), Matera (13), Potenza (8), Grassano (7), Pomarico (6) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano -purtroppo- due decessi, mentre i ricoveri totali scendono da 180 a 162 e quelli in terapia intensiva variano da 12 a 13 (4 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 195 i guariti della giornata (193 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata attestato a 4.469.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 30 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 29 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 279.405

Tamponi totali negativi n. 257.604

Persone testate n. 167.543

Tamponi molecolari di giornata n. 1.296

Test antigenici totali 12.133

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 135

Tamponi negativi n. 1.161

RICOVERATI N. 168

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 13

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 21

Medicina Interna Covid n. 02

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 195

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

• Montescaglioso

• Satriano di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 135

Residenti: n. 113

N. Comune

1 Atella

1 Avigliano

2 Barile

1 Bella

1 Bernalda

1 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Genzano di Lucania

7 Grassano

1 Grumento Nova

1 Irsina

1 Latronico

5 Lauria

2 Marsicovetere

13 Matera

26 Melfi

3 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Bernalda)

1 Muro Lucano

4 Palazzo San Gervasio

3 Picerno

3 Pietragalla

2 Policoro

6 Pomarico

8 Potenza (n. 1 domiciliato a Melfi)

4 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 San Fele

5 Sant’Arcangelo

1 Tolve

2 Tursi (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

4 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 15

N. Regione/ Stato estero

6 Calabria (n. 5 domiciliati a Melfi; n. 1 domiciliato a Nova Siri)

1 Campania (domiciliato a Melfi)

2 Emilia Romagna (domiciliati a Melfi)

1 Puglia (domiciliato a Lagonegro)

1 Romania (domiciliato a Banzi)

4 Sicilia (domiciliati a Melfi)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 07

N. Regione/ Stato estero

6 Puglia

1 Veneto

GUARITI TOTALI N. 195

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 193

N. Comune

8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Barile

4 Castelluccio Inferiore

1 Ferrandina (domiciliato a Rotondella)

5 Francavilla in Sinni

1 Latronico

3 Lauria (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Marsicovetere

1 Matera

1 Missanello (domiciliato a Sant’Arcangelo)

6 Moliterno

7 Montescaglioso

1 Pietrapertosa (domiciliato a Potenza)

8 Policoro

88 Potenza

1 Rotonda

4 Rotondella

1 Ruoti

1 San Chirico Raparo

28 Sant’Arcangelo

1 Sasso di Castalda

2 Scanzano Jonico

12 Senise

3 Stigliano

2 Tramutola

1 Tricarico

1 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Scanzano Jonico)

1 Romania (domiciliato a Scanzano Jonico)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.469

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.301

DECEDUTI RESIDENTI N. 427

GUARITI RESIDENTI N. 13.908