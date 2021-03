Cominciamo oggi con uno spiraglio che arriva dalla Fondazione Gimbe secondo cui : “Dopo un mese di aumento costante del contagio questa settimana si registra una diminuzione dei nuovi casi del 5%, abbiamo superato il picco della terza ondata“. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che “però è ancora presto per cantar vittoria e parlare di riapertura della scuola“, in quanto i dati, che si riferiscono alla settimana 17-23 marzo, segnalano un lieve calo dei nuovi casi (-4,8%) ma anche che la situazione negli ospedali rimane critica. Comunque, l’ultimo monitoraggio della Fondazione dimostra chiaramente che l’ultima stretta voluta dal governo sta portando buoni risultati nel complesso, pur con differenze regionali sostanziali. “Per la maggior parte delle Regioni – spiega Cartabellotta – è evidente la netta correlazione tra variazione percentuale dei nuovi casi e il “colore” delle Regioni di 3 settimane fa“.

Altra notizia positiva è che nelle prossime ore una task force di sanitari inviate dal Commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo saranno operative in Basilicata e Molise per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione anti covid. Le task force saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati delle due regioni. Notizia confermata anche dal Presidente Bardi (http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3073323&value=regione).

Venendo ai dati odierni comunicati dalla task force della Basilicata con il report riferito ai tamponi molecolari processati ieri 24 marzo 2021 si rileva che su 1.169 tamponi esaminati, sono stati riscontrati 110 positivi (105 i residenti) pari ad un incidenza del 9,41% in risalita rispetto al dato di ieri 8,75, comunque inferiore al dato medio della settimana scorsa che è stato del 9,69%, ma superiore a quello nazionale che è del 5,85%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Pisticci (con 18 casi), Potenza (14), Matera (11), Pomarico (9), Melfi (8), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi non viene segnalato alcun decesso, mentre i ricoveri totali salgono da 162 a 171 e quelli in terapia intensiva da 14 a 15 (6 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 52 i guariti della giornata (50 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata di 4.334.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 25 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 24 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 273.658

Tamponi totali negativi n. 252.480

Persone testate n. 164.804

Tamponi molecolari di giornata n. 1.169

Test antigenici totali 11.968

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 110

Tamponi negativi n. 1.059

RICOVERATI N. 171

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 16

Medicina Interna Covid n. 02

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 52

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 110

Residenti: n. 105

N. Comune

1 Anzi (domiciliato a Matera)

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bella

1 Bernalda

1 Forenza

1 Francavilla in Sinni

1 Grottole

1 Laurenzana (domiciliato a Potenza)

1 Lavello

1 Maratea

11 Matera

8 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Miglionico

1 Montescaglioso

3 Nova Siri

2 Palazzo San Gervasio

4 Picerno

2 Pietragalla

18 Pisticci

4 Policoro

9 Pomarico

14 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Rotonda (domiciliato a Latronico)

2 San Chirico Nuovo

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Senise

3 Stigliano

2 Teana

1 Tricarico

3 Tursi

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

4 Puglia

GUARITI TOTALI N. 52

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 50

N. Comune

8 Avigliano

4 Castelsaraceno

1 Francavilla in Sinni

2 Irsina

2 Lauria

3 Matera

21 Melfi

1 Moliterno

2 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Pisticci

2 Policoro

1 Rapolla

1 Rotondella

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.334

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.163

DECEDUTI RESIDENTI N. 416

GUARITI RESIDENTI N. 13.504