In Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 luglio, sono state effettuate 4.419 vaccinazioni. A ieri sono 330.870 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (59,8 per cento) e 211.327 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (38,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 542.197 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 111 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui nessuno è risultato positivo. Nella stessa giornata sono state registrate 4 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

Come ogni lunedì forniamo il dato aggregato della incidenza positivi/tamponi relativa alla settimana appena conclusa che è stato dell’1,63%, dato che rimane sostanzialmente uguale a quello della settimana precedente che è stata dell’1,66%.

Diverso è il dato dei ricoveri totali che crescono da 14 a 16 (erano 12 ad inizio settimana), ma comunque non si registra nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I nuovi casi (tutti del sabato) rilevati riguardano: Bernalda e Brienza (3), Castelgrande (2) e poi Rivello San Fele e Trecchina (1). Nessuno a Matera e Potenza.

Tenuto conto che sono stati registrati 7 nuovi guariti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.125, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne numeri un dato diverso, inferiore di oltre 1500 persone, come rilevato nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).