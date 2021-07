Domenica 18 luglio ore 20:30 a Matera presso la Corte di Palazzo Viceconte, sarà il prossimo appuntamento della Stagione Concertistica dell’Associazione Matè e Solisti Lucani che questa volta ospiterà il duo Ambrosi Venturini per un concerto dalle combo molto originali: Fisarmonica e Violoncello, Musica e Matematica, Bach e Fibonacci.

Il concerto si inquadra all’interno del tour italiano del duo Ambrosi Venturini, per la presentazione in anteprima del futuro disco “FIBONACCI”. Il programma consiste nella prima esecuzione integrale delle tre sonate per viola da gamba di J.S.Bach nella versione per fisarmonica e violoncello, intercalate da due composizioni inedite e scritte appositamente per il Duo, da Bruno Cesselli, grande pianista, jazzista e compositore. Le sue composizioni esplorano i concetti di metrica matematica riconoscibili nelle composizioni di J.S. Bach e riconducibili alla scienza di Fibonacci.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso Palazzo Viceconte in via San Potito, 7 Matera, oppure contattando l’Ass. Matè via mail: mate.solistilucani@gmail.com o telefonicamente al 3285410166.