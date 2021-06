Oggi 1 giugno l’anticipazione mattutina della “task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 maggio, sono state effettuate 4.223 vaccinazioni. A ieri sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,7 per cento) e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 865 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 25 (e tra questi 23 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 159 guarigioni (di cui 157 relative a residenti in Basilicata).”

Dal secondo tempo (bollettino delle 14,00 le cui tabelle pubblichiamo a seguire) di questa nuova modalità della recente comunicazione regionale in materia di covid19, apprendiamo che sui 25 nuovi casi, 23 sono riferiti a residenti, con una incidenza positivi/tamponi del 2,89% (mentre il comunicato indica erroneamente 2,6% in quanto -come abbiamo già segnalato in precedenza- calcola i soli 23 lucani sul totale dei tamponi che comprende anche quelli dei non lucani), inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 4,68%, mentre quello nazionale è dell’1,4%.

Nessun decesso è segnalato, mentre i ricoveri totali sono variati da 58 risalgono a 61 e quelli in terapia intensiva rimangono a 1.