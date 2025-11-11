10 date nei Sassi per il presepe vivente 2025 del dialogo e della pace

Luca Prisco, anima dell’organizzazione, ha lavorato per tempo a uno dei pochi eventi fissi dell’offerta turistica materana, che consente alla Città dei Sassi tra dicembre e gennaio di ricevere un flusso di visitatori interessante, che potrebbe senz’altro aumentare se quanti sono abituati a lamentarsi, senza mai mettere mano alla tasca e al portafogli o a pietire con tanta ipocrisia nei confronti del Comune, scambiando la tassa di soggiorno come un bancomat dove attingere a piacimento. E’ quella associazione dei ” Chiange e frega”,come si dice in dialetto, che vorremmo vedere- almeno in parte- essere costruttiva. Non si può cambiare tutto e subito ma, come ha ricordato l’assessora comunale alle attività produttive Simona Orsi, occorre lavorare per tempo per aumentare le opportunità di supporto, economiche, in particolare al presepe vivente. Quest’anno i visitatori, tra i 30 e i 40000 come ha accennato Luca Prisco, potranno apprezzare le produzioni dell’artigianato artistico. E, a proposito di questo comparto, l’imprenditore pomaricano Donato Cirella, titolare dell’azienda Texture che abbiamo già visto all’opera durante Matera 2019, ha realizzato un plaid in lana e cashmere sul tema del presepe. Un esemplare unico, per ora, donato all’assessore Orsi, ma che- ne siamo certi-sarebbe senz’altro apprezzato dai visitatori. Bene. L’auspicio che altrettanto e per altri comparti facciano gli operatori locali. Del resto i numeri ci sono con 160 bus che saranno a Matera a partire dal 6 dicembre prossimo e il loro numero potrebbe supera i 200. Senza dimenticare l’arrivo di famiglie, di privati. L’assessore alla mobilità urbana, Daniele Fragasso, ha individuato con la ”struttura comunale” e raccordandosi anche con gli organizzatori, un percorso per l’arrivo dei bus e per incanalare il flusso dei visitatori lungo l’asse che da via Carlo Levi (rione Lanera) conduce all’aiuola spartitraffico dell’Ospedale, a pochi metri da via Casalnuovo e quindi del Sasso Caveoso dove c’è il percorso del presepe. Ma non sono escluse altre ipotesi aggiuntive, come ha evidenziato lo stesso assessore. C’è un lavoro di squadra, che coinvolge l’intera giunta, e per l’inaugurazione la macchina organizzativa sarà a punto, per evitare disagi a visitatori e residenti. Biglietteria in piazza San Francesco d’Assisi, ma ci si può prenotare anche sul sito www.presepematera.it, inaugurazione il 5 e visite aperte il 6,7,12,14,20,21,27 e 28 dicembre 2025. ”E pace sia..” anche il 3 e 4 gennaio 2026 che apre l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Gli organizzatori hanno coinvolto gruppi di figuranti di Roma, Gravina, Altamura, di Roma e della Calabria. Ci sarà anche un ospite d’eccezione come monsignor Olivero Derio, Presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana.Notevole lo sforzo organizzativo con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato per i servizi di sicurezza e accoglienza. E l’anno prossimo, Luca Prisco è sempre lungimirante, sono previsti tour anche in lingua inglese..Speak english? Pronta the Comet Star, la comet star universale.



Presentata la XV edizione del Presepe Vivente

È stata presentata oggi, nella Sala Mandela del Comune di Matera, la quindicesima edizione del Presepe Vivente, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Prisco Provider Eventi e Comunicazione e la Curia Arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina. Presenti alla conferenza stampa l’organizzatore Luca Prisco e gli assessori comunali Simona Orsi, Daniele Fragasso, Rocco Buccico, Giuliano Paterino e Giuseppe Casino, oltre ad associazioni di volontari e cittadini.

Nel portare i saluti del Sindaco Antonio Nicoletti, assente per impegni istituzionali, l’Assessora al Turismo e alla Cultura Simona Orsi ha sottolineato come una rappresentazione narrante nei Sassi debba costituire “un evento identitario che unisce la comunità, attrae turisti e promuove dialogo e partecipazione. L’amministrazione – ha aggiunto l’Assessora Orsi – è pronta a sostenere questo genere di iniziative virtuose, affinché crescano ancora e siano organizzate nel miglior modo possibile, valorizzando il tessuto culturale cittadino per una partecipazione più condivisa a livello locale”.

L’evento sarà inaugurato il 5 dicembre e si svolgerà nei fine settimana del 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 dicembre 2025 e 3 e 4 gennaio 2026 nel Sasso Caveoso, con un percorso che attraverserà i rioni storici e si estenderà da piazza San Francesco fino al termine del percorso di via Bruno Buozzi. Il messaggio centrale sarà quello della pace e del dialogo, valori oggi più che mai necessari e che Papa Leone ha indicato come fondamento per una convivenza autentica e solidale. Un tema che trova in Matera, prossima Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, il luogo ideale per proiettarsi verso un futuro di speranza e di costruzione comunitaria.

L’organizzatore Prisco ha ringraziato quanti stanno collaborando da mesi alla realizzazione dell’evento. “Da agosto siamo al lavoro con l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato –, insieme a tante associazioni di volontariato e alla Curia, che ringraziamo per il sostegno e la vicinanza. In tal senso, sarà con noi il Vescovo Mons. Derio Olivero, presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della CEI, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità verso un progetto che vuole trasmettere messaggi di dialogo e pace”. Tra i partecipanti al Presepe, la compagnia lo Stormo di Roma, il Teatro Attico di Gravina in Puglia, le associazioni di rievocatori storici “I Brettii della Calabria” e il Gruppo Storico Normanno da Altamura, le associazioni di volontariato “Ordine di Malta”, le associazioni di Protezione Civile “L’Addolorata” e di “Vaglio di Basilicata” e l’associazione nazionale Polizia di Stato, e tra i rievocatori storici l’Omnes Leones Puglia. “L’obiettivo – ha concluso Prisco – è trovare un equilibrio tra la città, gli operatori e i turisti, rendendo l’esperienza del Presepe Vivente un’occasione di incontro e di crescita condivisa”.

Grande attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza, con incontri già svolti con la Questura: saranno impegnati circa 80 tra addetti e operatori. Il Presepe Vivente non solo rafforza il legame comunitario, ma porta economia e vitalità alla città, generando benefici per gli operatori e per il tessuto turistico. In tal senso, in futuro potrebbero essere coinvolti anche altri settori produttivi ed economici locali. L’Assessore alla Mobilità Daniele Fragasso ha illustrato le misure adottate per una migliore gestione dei flussi e degli arrivi dei bus turistici. “Abbiamo individuato soluzioni che permetteranno di non intaccare il traffico cittadino, evitando le zone più congestionate come via Aldo Moro e il Pino. I mezzi utilizzeranno la bretella Carlo Levi, tra via Lucana e la circonvallazione, con accesso da Matera Sud e rientro, dopo lo scarico dei turisti, nelle rimesse private autorizzate o nell’Autoparco di Contrada Pantano. Nessuna zona sarà sovraccaricata – ha aggiunto l’assessore Fragasso – e tutto sarà organizzato in modo da non arrecare disagi ai cittadini. Stiamo comunque valutando anche soluzioni alternative, sulla base di alcune analisi effettuate, che comunque non prevedano l’ingresso in città degli autobus turistici. Per quanto riguarda il traffico automobilistico privato, cercheremo di canalizzare i flussi delle auto private verso i parcheggi comunali, in particolare quello di via Saragat”.

Il Presepe Vivente si conferma un appuntamento di grande richiamo: si stimano tra i 30 e i 40 mila visitatori, e al momento il numero delle prenotazioni supera del triplo quello dello scorso anno, segno del forte appeal e della crescente partecipazione che l’evento riesce a suscitare.

Matera, 11 ottobre 2025



E PACE SIA!

Il Presepe del Dialogo e della Pace Vivente

Dal principio dell’esistenza di tutte le cose, uno sconfinato Amore ha per meato l’Universo. L’Amore sconfinato di Dio verso il Creato intero, verso l’Uomo in un progetto di amorevole eternità che ha portato lo stesso Dio a farsi Uomo fra gli uomini, scendendo nel tempo. Fragile tra i potenti, umiliato tra i forti, il Bambino attesta al mondo l’unica via di salvezza: la consapevolezza di essere Figli, Fratelli di quel Bambino che nella sua umiltà, nella sua fragilità, nelle sue fughe della prima infanzia, fino all’estremo sacrificio di Croce, ha dato segno della sua straordinaria, Divina potenza: l’Amore che unisce, che include, che non discrimina, che perdona e che ci indica la strada verso la mangiatoia, luogo di Pace assoluta. La XV Edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera, si inaugurerà alla presenza delle più alte Autorità in data 5 dicembre 2025 e che accoglierà il pubblico nelle giornate del 6-7 /13-14 / 20-21 / 27-28 dicembre 2025 e il 3-4 gennaio 2026, vuole arrivare al cuore di ogni visitatore e lanciare messaggio dal coraggio ineguagliabile: la PACE. La Pace che non sia uno slogan fine a sé stesso o solo uno sfavillante sventolio di Bandiere inneggianti e colorate, ma che sia segno tangibile, che arrivi al cuore di ognuno di noi, tale da renderlo più sensibile ai bisogni altrui. La Pace, tema centrale del Magistero di Papa Leone XIV, che già al Suo primo affacciarsi al mondo, l’8 maggio 2025, ha rivolto a tutti l’auspicio di una PACE “DISARMATA E DISARMANTE”. Una raccolta di discorsi di Papa Leone XIV è stata recentemente pubblicata dal titolo “E PACE SIA!” Tema di questa edizione sarà anche il DIALOGO, in quanto Matera è stata designata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, in collaborazione con Tetouan (Marocco), un riconoscimento che la posiziona come un centro di scambi e scoperte nell’area euromediterranea. Questo titolo, che segue la sua esperienza come Capitale Europea della Cultura nel 2019, mira a promuovere valori come la tolleranza e il rispetto reciproco, consolidando Matera come un laboratorio di innovazione sociale e culturale. Ogni visitatore, partecipante, organizzatore, diviene una goccia di Speranza in un oceano di indifferenza, di conflitti, di indurimento. “La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri”, queste le parole del Santo Padre. Matera, con il suo Presepe Vivente, giunto alla XV Edizione, celebra la PACE ricordando a ciascuno l’orrendo scenario che vivono bambini, donne, anziani e uomini nel Medio Oriente, terra in cui proprio Gesù nacque e si fece uomo. Matera, da sempre scelta e celebrata come set naturale rievocativo di quelle terre, questa volta vuole caricarsi delle sofferenze e diventare volano di Pace, quella vera, quella finalizzata al DIALOGO, al cessate il fuoco, alla Pace duratura. Tutta l’umanità porta il carico della sofferenza delle popolazioni colpite da conflitti, tutti portiamo il carico della responsabilità di fare qualcosa di concreto. E allora Matera ed il suo Presepe Vivente diventano viatico di “Dialogo” e “Pace Vivente”, concreta. La volontà della Prisco Provider Eventi & Comunicazioni srl, organizzatrice dell’evento, in collaborazione con la Diocesi di Matera-Irsina e l’Amministrazione Comunale, sarà quella di creare un DIALOGO, una sinergia con il Patriarcato di Gerusalemme e con la l’Alto Patrocinio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere incontri e conferenze tra le rappresentanze diplomatiche coinvolte con l’obiettivo di far convergere idee e segni concreti di DIALOGO e PACE VIVENTE. Si auspica che le parti scelgano proprio Matera come centro nevralgico di incontro e dialogo, perché Matera incarna da sempre questo potenziale e lo potrà fare per sempre. Parte del ricavato dell’incasso della XV Edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera verrà devoluto in aiuti umanitari per le popolazioni oppresse da conflitti.

