Vacciniamoli per primi. E così in parte è stato con le dosi di anticovid per riscattare, in parte, le colpevoli dimenticanze, ma anche lo sfruttamento che ha caratterizzato i tanti, troppi, anziani deceduti durante la lunga stagione (ancora in corso) dell’epidemia da coronavirus. Ed è anche per questo che la protesta di sabato 10 aprile davanti al Pio Albergo Trivulzio, la ”Baggina” come la chiamano a Milano, del coordinamento nazionale delle associazioni e dei comitati dei familiari delle ”Residenze” dedicata Rsa, cra e rsd, assume un significato forte per l’intero territorio nazionale. Perchè di ” Baggine”, residenze per aziani, case di riposo gestite con risultati finite sulla cronaca graduata di nero, grigio e rossa ce ne sono e ce ne saranno ancora. Nulla contro le gestioni private, ce ne sono di eccellenti, ma la speculazione è dietro l’angolo quanto il Pubblico fa finta di non vedere o è connivente e questo perchè la Sanità e i servizi socio sanitari del territorio devono tornare nelle mani dello Stato. E’ una questione di giustizia, di trasparenza e di legalità che dal Pio Albergo Trivulzio, dal quale prese il via ” Tangentopoli”, che deve far luce su ”Covidopoli”. Il 10 aprile è il primo anniversario di un anno orribile. Siamo certi, come è nella storia a passi lenti del Belpaese, che ci saranno altre manifestazioni nazionali per spingere alla verità a difesa degli archivi della memoria danneggiati o dati alle fiamme nei focolai della pandemia da virus a corona.



COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

E DEI COMITATI DEI FAMILIARI DELLE RSA/CRA/RSD

Anziani, mai più stragi! Mobilitazione nazionale sabato 10 aprile. Milano, presidio davanti al Pio Albergo Trivulzio

COMUNICATO STAMPA

Milano, presidio ore 10-12 davanti al Pio Albergo Trivulzio, luogo simbolo della strage di anziani durante la pandemia e manifestazioni statiche in altre 8 città della Penisola. Più cure, no all’abbandono e all’isolamento. Nessun profitto sulla salute degli anziani e non autosufficienti!

E’ Milano, una delle 9 città in cui domani, sabato 10 aprile sono previste delle manifestazioni statiche per la richiesta di un cambio di passo radicale per la cura e la tutela della salute degli anziani, malati e non autosufficienti: appuntamento, dalle 10 alle 12, davanti al Pio Albergo Trivulzio, un luogo simbolo della vera e propria strage di anziani, consumata purtroppo in numerose RSA.

L’iniziativa è stata promossa da Medicina Democratica, dal Comitato ANCHISE, dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni e dei Comitati dei Familiari delle RSA/CRA/RSD, unitamente alla Società della Cura. Queste le città in cui sono previsti in contemporanea presidi statici, con caratterizzazioni specifiche legate alle diverse situazioni territoriali: ROMA Piazza Montecitorio FIRENZE davanti alla Regione, CECINA c/o RSA, VIAREGGIO all’ex ospedale Tabarracci, Marina di Pietrasanta davanti alla RSA di Villa Laguidara, MODENA in p.za Mazzini, PADOVA davanti alla Prefettura, VERONA in piazza Bra, davanti al MUNICIPIO.

“La tragedia dei nostri anziani nelle RSA è troppo immane perchè possa essere “archiviata” o attribuita esclusivamente alla pandemia, ma, oltre alla denuncia e alla individuazione dei responsabili, occorrono delle scelte che cambino radicalmente l’impostazione e la gestione della assistenza e della cura degli anziani e dei non autosufficienti: mai più stragi come quelle che si sono consumate all’interno di quei luoghi, dove i nostri anziani avrebbero dovuto essere al sicuro!” ha detto Laura Valsecchi, esponente di Medicina Democratica e referente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni e dei Comitati dei Familiari delle RSA/CRA/RSA.

Al centro della mobilitazione è la denuncia della grave condizione delle persone anziane malate croniche e non autosufficienti per la mancanza di cure adeguate, di personale sociosanitario sufficiente e per l’inadeguatezza delle strutture; la richiesta di attivare la Medicina del Territorio, i Distretti, le Case della Salute, ivi compresa l’assistenza domiciliare e le prestazioni domiciliari necessarie. Come pure, altro punto centrale, è la necessità di riorganizzare le cure nelle Residenze Sanitarie, le RSA/RSD/CRA, che devono essere in carico al Servizio Sanitario Nazionale e che devono garantire una buona qualità della vita, dignità e partecipazione dei familiari.

L’80% circa delle RSA sono gestite da privati, con criteri basati essenzialmente sul profitto e non sulle esigenze degli anziani, malati cronici e non autosufficienti, così come è emerso nei mesi più drammatici della pandemia.

Con le manifestazioni di domani si chiudono idealmente le iniziative legate alla Giornata Internazionale contro la Commercializzazione e la Privatizzazione della Salute del 7 aprile, che si sono articolate in vari momenti, fra cui il click day per la liberalizzazione dei brevetti dei vaccini.

