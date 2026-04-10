1° posto per gli studenti dell’IPSIA “L. Da Vinci” di Matera, alla IV Edizione (a.s. 2025-2026) del progetto “Orienta il Futuro”.

Si è conclusa con un bel primo posto la partecipazione degli studenti dell’IPSIA “L. Da Vinci” di Matera, alla IV Edizione (a.s. 2025-2026) del progetto “Orienta il Futuro”, un percorso F.S.L. sviluppato da Avvenire, promosso da ScuolAttiva Onlus con il sostegno di Eni Scuola.

Il progetto nasce per accompagnare gli studenti e le studentesse di 12 classi delle scuole secondarie di secondo grado verso le professioni emergenti nel settore energetico.

Secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, è fondamentale preparare le nuove generazioni alle professioni emergenti e pertanto l’iniziativa è servita a fornire agli studenti conoscenze e competenze per comprendere i cambiamenti in atto nel settore energetico e affrontare le nuove opportunità professionali legate a energie rinnovabili, efficienza energetica e sostenibilità.

Tra le classi partecipanti delle sedi di Roma, Massafra, Brescia e Matera, la classe 4A dell’IPSIA “Da Vinci” ha conquistato il primo posto nella Challenge finale, accedendo alla Fase II e distinguendosi per qualità, competenze e spirito di squadra.

Un risultato straordinario, ottenuto grazie alla presentazione del progetto “EduStep Kinetic Kit”.

Un’idea innovativa che trasforma un gesto quotidiano, come il camminare, in energia elettrica grazie a una pavimentazione piezoelettrica. Un modo concreto per rendere la sostenibilità visibile, utile e soprattutto… reale!

Gli studenti, guidati dai Project Manager Giammetta Simone e Sarubbi Mario, hanno lavorato come un vero team di progetto, ricoprendo ruoli diversi: data analyst, responsabili della comunicazione, ingegneri energetici, ricercatori e innovatori.

Un’esperienza completa che ha unito competenze tecniche e soft skills, spirito critico e creatività.



Grande soddisfazione da parte di tutti i docenti, che si congratulano con gli alunni e con il team di tutor:

Prof. Pignatelli, Natuzzi, Casella, Cornacchia e Andrisani, per aver creduto nel progetto e accompagnato i ragazzi in questo percorso di crescita.

Il progetto rientra tra i programmi F.S.L. e orientamento riconosciuti dal MIUR e vede come partner Eni Scuola, che, insieme a esperti del settore, ha coinvolto i partecipanti in moduli teorico-pratici come workshop di Public Speaking, attività di simulazione e project work per un totale di 20 ore di formazione intensa e coinvolgente partita dal mese di febbraio.

Tanta soddisfazione ma anche consapevolezza che la sostenibilità non può essere una cosa astratta ma una pratica quotidiana. Sulle pagine social dell’istituto si legge “Sensibilizzare alla sostenibilità partendo da piccoli gesti: questo è il vero successo“.